Francisco llama a orar por la paz y agradece apoyo tras pasar una "noche tranquila"

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS).- El Papa Francisco instó este domingo a continuar orando por la paz y pidió que se "pusiera fin a la violencia en Siria", después de haberse enterado "con preocupación" de la reanudación de la violencia en algunas partes de la zona.

Así lo indicó el Papa este primer domingo de Cuaresma desde el Hospital Gemelli de Roma, donde permanece ingresado desde el 14 de febrero, en el discurso que dejó escrito para el Ángelus, publicado por el Vaticano, en el que también agradeció la atención que recibió por parte de los trabajadores sanitarios.

El Papa hizo referencia a la crisis de violencia que estalló esa semana en la costa mediterránea de Siria, donde fuerzas de seguridad de las nuevas autoridades del país se enfrentaron con partidarios del antiguo régimen del expresidente Bashar al Assad, entre denuncias de masacres contra la población civil a manos precisamente de los efectivos de Damasco.

Al respecto, la organización Observatorio Sirio para los Derechos Humanos alertó de que más de un millar de civiles, la mayoría alauíes, fueron "ejecutados" en lo que describió como una operación encubierta de represalia orquestada por las fuerzas de seguridad de las nuevas autoridades.

En este contexto, el Papa exhortó a vivir la Cuaresma como "un tiempo de purificación y renovación espiritual, un camino de crecimiento en la fe, la esperanza y la caridad", al tiempo que continuó, como hacía puntualmente cada día, pidiendo oraciones por él mismo, asegurando las suyas también por las naciones en guerra.

El Papa también destacó que en "nuestras sociedades demasiado esclavizadas a la lógica del mercado, donde todo corre el riesgo de someterse al criterio del interés propio y de la búsqueda del beneficio, el voluntariado es profecía y signo de esperanza, porque testimonia la primacía de la gratuidad, de la solidaridad y del servicio a los más necesitados".

In his text prepared for the Angelus on Sunday, Pope Francis invites everyone to care for those who are ill, and prays for the many people suffering due to violent conflicts.https://t.co/IRzqrjowIw

— Vatican News (@VaticanNews) March 9, 2025