Claudia habla de EU y soberanía, con Zócalo lleno, en su primer mitin como Presidenta

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió este domingo un contundente mensaje al Gobierno de Donald Trump frente a un Zócalo abarrotado: "Nosotros no somos extremistas, pero tenemos muy claro que hay principios irrenunciables. No podemos ceder en nuestra soberanía, ni puede resultar afectado nuestro pueblo con decisiones que tomen gobiernos o hegemonías extranjeras. En ese caso, siempre actuaremos de inmediato. Como lo mencioné, tenemos plan y estrategia".

Durante la Asamblea Informativa que encabezó en lo que llamó "el corazón político de los Estados Unidos Mexicanos", destacó que en esta ocasión se quiso reunir con el pueblo para congratularse "porque en la relación con Estados Unidos, con su Gobierno, prevaleció el diálogo y el respeto, y fueron levantadas las tarifas o aranceles que se estaban aplicando a productos que exportamos hacia el vecino país".

Entre gritos de "¡Presidenta! ¡Presidenta!", Sheinbaum Pardo insistió en que el acuerdo para aplazar la imposición de los gravámenes "es un logro de todas y de todos". "Como bien saben, esta asamblea fue convocada por si no llegábamos a algún acuerdo, con el objetivo de anunciar una estrategia y acciones que habíamos preparado con meses de anticipación", recordó.

Desde el templete, donde estuvieron a su lado gobernadoras, gobernadores, y las y los integrantes de su Gabinete, Sheinbaum agradeció "la voluntad de diálogo con México del Presidente de los Estados Unidos". "Es probable que haya algunas personas [a las] que nos les interesa que haya una buena relación entre nuestros pueblos y gobiernos, pero estoy segura de que con información y diálogo respetuoso, siempre podemos lograr una relación de respeto. Hasta ahora ha sido así", afirmó.

En ese contexto, la Jefa del Poder Ejecutivo Federal anunció que a México no se le tendrían que aplicar los aranceles recíprocos que el Presidente de Estados Unidos impondrá a todos los países del mundo a partir del 2 de abril, ya que con el T-MEC se establece que no hay tarifas entre ambas naciones.

“Somos optimistas, porque ese día, el 2 de abril, el Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que pondrá aranceles recíprocos a todos los países del mundo si algún país le cobra por sus exportaciones. Estados Unidos lo hará también. México no está en ese ámbito, pues nosotros desde hace más de 30 años hemos firmado dos tratados comerciales, en los que se establece que nosotros no tenemos aranceles con ellos, ni ellos con nosotros. Es decir, no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos porque prácticamente, no hay aranceles de México hacia los Estados Unidos”, explicó.