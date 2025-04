VERSUS ¬ Televisa monetiza los mensajes discriminatorios de Trump. También las redes

Desde principios de abril, la televisión mexicana ha sido escenario de un spot antimigrante del Gobierno de Estados Unidos, el cual ha desatado una fuerte ola de críticas por su contenido discriminatorio y estigmatizante hacia la población migrante. ¿Cuál es el objetivo de Estados Unidos al difundir estos mensajes en nuestro país? ¿Qué gana Televisa al transmitir estos comerciales de odio? Estas y otras preguntas fueron abordadas en esta entrega de VERSUS.

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).- Televisa, una de las dos televisoras mas importantes de México, monetiza grandes cantidades de dinero al transmitir a través de sus canales mensajes anti migrantes y discriminatorios del Gobierno del Presidente Donald Trump, sostuvieron Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel.

"Hay que dejar claro cuánto están pagando porque el segundo de comercial en la televisión es carísimo y mas en un evento deportivo porque es cuando hay mas gente. Aquí lo que debería pasar es una amplia investigación independientemente de las modificaciones porque sí vale la pena llegar al fondo. Estamos hablando de una agente del Gobierno de Estados Unidos, que se puso en contacto con el área comercial de Televisa para poner un comercial antimigrantes en un evento deportivo", indicó Meme Yamel.

La periodista señaló que no debería estar permitido que se difundan mensajes de odio en televisión abierta y señaló que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum deberá limitar este tipo de contendio.

"No es para que hagan uso y gozo de ellas (las televisoras) como si no hubiera consecuencias. Cuando hay cosas como estas, que son antiderechos, donde son antimigrantes, donde atentan en contra de nosotros mismos ahí el estado debe de poner límites".

Por su parte, Alina Duarte destacó que desde hace muchos años ha existido una relación comercial entre los grandes medios de comunicación y los intereses de los Estados Unidos.

"Siempre ha habido una relación entre los grandes medios de comunicación y los intereses de Estados Unidos. Los medios de comunicación siempre han sido un aparato directo de los intereses de Washington, de las grandes oligarquías".

Duarte mencionó que no debería causar sorpresa el hecho de que Televisa transmita estos spots, pues dijo, históricamente ha estado sumisa a los intereses de ciertos grupos.

"No es sorpresa, simplemente es un descaro que hoy vemos dentro de estos medios de comunicación y un poco lo que me sorprende es que sea en Televisa y no en TV Azteca. En el caso de Televisa no necesitan hacer un meollo del asunto, simplemente con este tipo de cosas se muestra que hay una sumisión directa a estos intereses que esta vez no solo son económicos".

Desde principios de abril, la televisión mexicana ha sido escenario de un spot antimigrante del Gobierno de Estados Unidos (EU), mismo que ha desatado enormes críticas por su contenido discriminatorio y estigmatizante hacia la población migrante.

El anuncio, encabezado por la Secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, según diversos reportes, se ha transmitido en plena señal abierta en canales de la empresa Televisa, durante partidos de la Liga Mx, y también en otros de televisión de paga, como Discovery Channel.

El spot, parte de una campaña lanzada en febrero de 2025 por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), advierte a los migrantes con mensajes como: “Si estás considerando entrar ilegalmente a los Estados Unidos, ni lo pienses"

"Déjame ser clara, si vienes a nuestro país y violas nuestras leyes, te vamos a perseguir. Los criminales no son bienvenidos en los Estados Unidos”, menciona la funcionaria estadounidense en el anuncio publicado originalmente en el canal de YouTube del Departamento de Seguridad Nacional.

Al respecto, esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) pidió a los medios mexicanos retirar los anuncios pagados de Estados Unidos contra las y los migrantes que se han transmitido en los últimos días porque contienen "un mensaje discriminatorio".

"No estamos de acuerdo", dijo hoy Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con sus palabras, "este comercial, digamos, esta propaganda pagada salió en algunos medios de comunicación desde hace algunos meses"; sin embargo, "se hizo más notorio porque se publicó en el último partido de futbol que hubo el fin de semana".

Ante dicha situación, la Segob envió una carta la semana pasada a los medios mexicanos para solicitarles que retiren los materiales. La petición también respondió a una serie de quejas que recibió el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) contra distintas televisoras, como "Televisa, TV Azteca, Imagen".

En tanto, Perla Velázquez mencionó que la polémica por la transmisión de dicho spot no comenzó este fin de semana, sino que este ha sido difundido desde inicios del mes de abril.

"Este spot apenas se viraliza, pero llevas desde principios de abril difundiéndose no solo en televisión de paga, sino también en las mismas plataformas que vienen de Estados Unidos, estoy hablando de YouTube".

La periodista cuestionó los motivos por los que el comercial es difundido por televisoras mexicanas, las cuales, dijo, deben de anteponer los intereses del país.

"En Estados Unidos pueden hacer lo que quieran con sus medios de comunicación, pero cuál es el objetivo de estarlos difundiendo en las televisoras mexicanas, cuál es el objetivo de que se refuerce una narrativa que viene de Estados Unidos".

Finalmente, Daniela Barragán señaló que la difusión del mensaje evidencia la relación contractual que tienen el Gobierno de Estados Unidos y Televisa.

"Es evidente la relación contractual, dejar en claro que ya hubo una negociación de alguien de Estados Unidos, con alguien de Televisa. Muchos podrían decir es un comercial de YouTube, pero no. Televisa aceptó dinero para promocionar ese contenido racista en cadena nacional, en televisión abierta".

Respecto a la carta enviada por la Conapred a los medios de comunicación, la periodista dijo que se trata solo de un acto simbólico.

"Lo de Conapred es meramente simbólico. Ese panorama que nos dejó la Presidenta es que ante lo que hagan Televisa y TV Azteca nosotros no tenemos con que defendernos, no podemos ni reclamar".

