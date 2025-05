¬RADICALES: Abrazar a Rubalcava y a otros impresentables contradice carta de Claudia

Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).- El nombramiento de Adrián Rubalcava como nuevo director del Metro contradice la carta enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum a Morena en donde alerta del riesgo de que el movimiento caiga en el sectarismo y en el exceso de pragmatismo, lo cual podría derivar en su transformación a un partido de Estado sostuvieron Alejandro Páez, Álvaro Delgado y Fabrizio Mejía Madrid.

El periodista cuestionó los motivos por los qué Ruvalcaba, un personaje polémico y que tiene poco tiempo en el partido haya sido premiado con ese cargo.

"¿No hay un morenista en la Ciudad de México que sea un hombre o una mujer de principios que pueda asumir la dirección del Metro? El Metro ha sido históricamente el gran recolector de efectivo y se lo entregas a un priista, lo conviertes en la posibilidad de un negocio".

Este día, el Gobierno de la Ciudad de México, nombró como nuevo director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro a Adrián Rubalcava Suárez, un político que a lo largo de dos décadas ha sido señalado e investigado por las autoridades por ordenar ataques a periodistas, medios, y opositores políticos, incluso de su propio partido.

Rubalcava Suárez es uno de los políticos del PRI que dejó esta fuerza política en la antesala del proceso electoral de 2024. Lo hizo por no haber sido elegido para abanderar al bloque opositor como candidato a la Jefatura de Gobierno de la capital, un cargo que ha buscado desde hace años.

El nombramiento se da luego de que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aceptara la renuncia del Ingeniero Guillermo Calderón Aguilera a la Dirección General del Metro.

En un comunicado, el Gobierno capitalino describió a Adrián Rubalcava como "un administrador experimentado, con gran capacidad de liderazgo, y diálogo que se ha comprometido con la ciudad y sus habitantes", aún cuando sus antecedentes apuntan a lo contrario.

El Gobierno de la CdMx indicó que Rubalcava "tiene la instrucción de continuar la modernización y renovación del Metro, y administrar con eficacia y honestidad esta institución".

"El Metro es fundamental y estratégico para la movilidad de nuestra gran ciudad; seguiremos trabajando para lograr un servicio más eficiente y más seguro", concluyó.

— Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 6, 2025

El nombramiento de Ruvalcaba como director del metro ha generado numerosos cuestionamientos y un intenso debate, pues algunas figuras dentro del partido mencionan que va en contra de la carta envidad hace apenas unos días por la Presidenta Sheinbaum a Morena.

La Presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta a Morena el pasado 4 de mayo en donde alertaba a la dirigencia de Morena sobre el riesgo de que caiga en el sectarismo y en el exceso de pragmatismo, lo que podría derivar en la transformación de Morena en un partido de Estado.

En la misiva enviada a la dirigencia nacional del partido, también hizo un llamado enérgico a prohibir prácticas como el amiguismo, el nepotismo y el influyentismo.

El comunicador señaló que el nombramiento de Adrián Ruvalcaba como director del Metro es una bofetada al espíritu de cambio dentro del partido.

"El nombramiento de Adrián Ruvalcaba se produce exactamente cuando está comenzando algo que es muy sano, la discusión de lo que aprobó el consejo nacional de Morena a partir de una carta de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre preocupaciones de Morena. Entonces sí es un contrasentido, sí es una bofetada a ese espíritu de cambio".

Delgado mencionó que a pesar del rechazo que generado, la decisión podría haber sido respaldada por la propia Presidenta como parte de un acuerdo político.

"Es un nombramiento, evidentemente de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, pero no puede pasar desapercibido que puede tener el aval de la propia Presidenta Claudia Sheinbaum porque el personaje le ayuda en su campaña en 2024".

Finalmente, Fabrizio Mejía pidió que el Gobierno de la Ciudad de México y la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, explique los motivos por los que se determinó nombrar a Adrián Ruvalcaba como director del Metro.

¿Qué necesidad tienen Clara Brugada y el Gobierno de la Ciudad de México de poner a Ruvalcaba al frente del Metro? Que lo explique.

El analista recordó que Ruvalcaba se sumó a las filas de Morena en la campaña de 2024, tras haber salido del PRI y ante el temor de que el partido oficialista perdiera la capital.

"Hubo una mala lectura de Morena en la campaña de que podían perder la Ciudad de México, había todo tipo de encuestas extrañas y hubo una operación para filtrar a este tipo de personajes. En el caso de Cuajimalpa esto fue parte de la paranoia de garantizar que se ganara la Ciudad de México a como diera lugar".

Mejía calificó esta decisión como un error. Mencionó que al no poder prohibir la adhesión de personajes polémicos a morena, el partido sí podría impedir que compitan por cargos públicos.

"Yo creo que es un error. Morena no puede por ley prohibir que estén, pero al menos no darles cargos públicos, no darles candidaturas. Si tu ya tienes una intención del voto, una Presidenta que está aprobada por el 80 por ciento de la población, para qué necesitas ese tipo de personajes. Creo que es un error".