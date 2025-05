María Dolores defendía animales en Culiacán. Un comando la plagio y arrebató su vida

María Dolores Patiño Moreno fundó la organización civil TRAC Sinaloa Protectora de Animales y la Unidad de Cuidado Animal Huellitas de la Calle en Culiacán, con las que ayudaba a promover los derechos de los animales. El pasado 9 de mayo fue secuestrada y asesinada por sujetos desconocidos en calles de Culiacán, Sinaloa, caso que la Fiscalía del estado clasificó como feminicidio, aunque hasta el momento no hay ningún detenido por el mismo.

Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).- Una ola de indignación desató el asesinato de la activista por los animales María Dolores Patiño Moreno, de 46 años de edad, quien el pasado 9 de mayo fue secuestrada y después fue encontrada sin vida en el municipio de Culiacán, Sinaloa. La Fiscalía General del estado (FGE) de Sinaloa ya investiga el caso como feminicidio.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la fundadora de la organización civil TRAC Sinaloa Protectora de Animales y la Unidad de Cuidado Animal Huellitas de la Calle en Culiacán fue secuestrada por un grupo armado, aproximadamente a las 10:00 horas del viernes 9 de mayo, cuando se encontraba al interior de una vivienda ubicada en la colonia 5 de mayo.

El hecho fue reportado por la hija de la activista, identificada como Sofía, quien relató que su madre se encontraba en la casa de una amiga preparando el desayuno cuando un comando ingresó a la fuerza al domicilio y se llevó a la mujer, por lo que enseguida reportó la sustracción y en redes sociales solicitó el apoyo para la búsqueda de “Mary”, como sus cercanos la llamaban de cariño.

Amigos y familiares de la activista se unieron en su búsqueda con el propósito de hallarla con vida, sin embargo, alrededor de las 14:00 horas de ese mismo día, la mujer fue localizada sin vida en la avenida Eustaquio Buelna, entre Catedráticos y Teófilo Álvarez Borboa, en la colonia Tierra Blanca, hasta donde, según testigos, hombres desconocidos arrojaron el cuerpo, aunque se desconoce si en el sitio fue asesinada.

Según información de medios locales, a las 14:20 horas se reportó el hallazgo de un cuerpo al 911, era el cuerpo sin vida de María Dolores Patiño Moreno, quien presentaba impactos de bala. Además, la activista fue encontrada con las manos atadas y con la cabeza cubierta, por lo que la Fiscalía de Sinaloa determinó clasificar el caso como feminicidio.

Al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva, quienes confirmaron el deceso de la mujer. Posteriormente, al sitio arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, quienes llevaron a cabo los peritajes correspondientes y trasladaron el cuerpo al Semefo.

OTRA ACTIVISTA ASESINADA

Maria Dolores Patiño Moreno

Encontrada el 9 de mayo con signos evidentes de violencia en Culiacán (Sinaloa) México

Solicitamos a @Claudiashein investigue para que su muerte no quede en la impunidad y que proteja a los activistas animalistas pic.twitter.com/Rjw8MaXSPI — AmaregarDefensoraAnimalista, EcoFeminista (@amaregar) May 11, 2025

También, tras una serie de entrevistas, la dependencia abrió dos líneas de investigación. A decir de la prensa local, una línea de investigación estaría relacionada con su activismo en favor de los animales y, la segunda, con alguna expareja de la víctima. No obstante, las autoridades no han brindado mayores detalles de las indagatorias sobre el asesinato de “Mary”.

Diversas organizaciones y colectivos se pronunciaron para exigir justicia por el asesinato de María Dolores Patiño, quien “durante años, documentó a través de redes sociales múltiples casos de maltrato animal y promovía campañas de esterilización comunitaria”, señaló el refugio OceaniCan mediante una publicación en su cuenta de X.

“María Dolores Patiño Moreno era ampliamente conocida en la ciudad por su labor como rescatista independiente, así como por su activismo enfocado en la esterilización, adopción y cuidado de perros y gatos callejeros”, añadió OceaniCan, la cual también hizo pública la exigencia de justicia del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas de Sinaloa Sabuesos Guerreras, A.C.

EL DOLOR Y LA RABIA: MARÍA DOLORES PATIÑO MORENO, RESCATISTA, PROTECTORA Y ACTIVISTA POR LOS ANIMALES FUE ASESINADA AYER 9 DE MAYO 2025 EN CULIACÁN, SINALOA

😔💐🕊️ María Dolores Patiño Moreno, conocida en #Culiacán por su labor en defensa de los animales, fue localizada sin vida… pic.twitter.com/FjZ25bg0AE — Oceanican (@RefugiOceaniCAN) May 10, 2025

"Desde Sabuesos Guerreras lamentamos el cruel asesinato de la activista y defensora María Patiño que en paz descanse, enviamos un fuerte abrazo a su familia, deseando que algún día llegue la luz y la tranquilidad de este difícil momento”, indicó el colectivo de búsqueda en el mensaje que publicó OceaniCan.

“Porque ser activistas no es sinónimo de violencia, estamos cansadas de tanta muerte, desaparición, feminicidios, vivimos en un estado sin ley, en un estado donde los gobernantes solo reconocen lo que pasa pero no hacen nada por remediarlo. Justicia para María Patiño. Descanse en paz", agregó Sabuesos Guerreras.

Por su parte, la Asociación animalista pro-vida FRECDA, llamó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Partido, a que se pronuncie por el asesinato de Patiño Moreno. Además, exigió que se trabaje en una reforma con la cual dotar de “medidas de seguridad a los activistas”.

“Ojalá @Claudiashein se pronuncie sobre el cobarde asesinato de la protectora y rescatista de animales en María Dolores Patiño, ojalá no salga con cuentos chinos de que es un ajuste de cuentas. Exigimos una reforma que brinde medidas de seguridad a los activistas animalistas”, exigió FRECDA en su cuenta de X.

Ojalá @Claudiashein se pronuncie sobre el cobarde asesinato de la protectora y rescatista de animales en María Dolores Patiño, ojalá no salga con cuentos chinos de que es un ajuste de cuentas. Exigimos una reforma que brinde medidas de seguridad a los activistas animalistas. pic.twitter.com/sphyqjpKge — FRECDA (@Frecda) May 11, 2025

Durante el funeral de la activista, su hermana, identificada como Nataly, exigió justicia por la muerte de su familiar y reclamó que esté siendo tratada como una delincuente. “Que no quede impune. Ella no merecía que le hicieran eso. Fue tratada como si fuera un delincuente más de los que está lleno ahorita Culiacán. Ella no merecía haber fallecido de esa manera. Fue un abuso…” expresó en entrevista con el medio RíoDoce.

Además, dijo no saber cuáles serían los motivos que propiciaron el asesinato de su hermana, quien es recordada por amigos y familiares como una persona amorosa, empática y generosa. “No sabemos por qué, qué fue lo que pasó. La manera en la que la encontraron también. No sabemos”, dijo la hermana de “Mary”.

Este lunes 12 de mayo, Ana Francis Chiquete Elizalde, titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) en Sinaloa, dio a conocer que se puso en contacto con la familia de la activista, a quienes esta dependencia brindará apoyo psicológico. Además, se comprometió a resguardar a los animales que Patiño protegía antes de ser asesinada.

En entrevista a medios, la funcionaria local también aseguró que no existen denuncias, en la dependencia a su cargo, por antecedentes de violencia por los que “Mary” estuviera atravesando. No obstante, ahondó que la activista sí presentó una denuncia ante la Fiscalía de Sinaloa, de la que dijo no tener mayores detalles, ya que, agregó, es esta corporación de justicia la que cuenta con más información sobre el caso.

– Con información de RíoDoce y Periódico Central

