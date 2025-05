ENTREVISTA ¬ Reforma Telecom sí sancionará a concesionarios que violen la Ley: Corral

El Senador Corral recordó cómo durante 30 años los operadores de telecomunicaciones no han cumplido, por ejemplo, con las metas de cobertura social. “Hay muchas zonas geográficas del país que están totalmente aisladas”.

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).- Los concesionarios de televisión y algunos de radiodifusión ya podrán ser sancionados por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en caso de que incumplan lo que está dispuesto, por Ley, en sus títulos de concesión, aclaró el Senador de Morena, Javier Corral Jurado, al aclarar cada una de las disposiciones que contiene la Nueva Ley en Telecomunicaciones.

“Los concesionarios de televisión y algunos de radiodifusión en realidad ya a las concesiones las usan como cañón de otros negocios, de sus negocios, para impulsar otros objetivos económicos. Y es lo que hace por ejemplo Televisión Azteca y también Televisa. Y entonces empiezan a provocar al Estado, incluso a no pagar impuestos, teniendo la concesión de televisión en cadena nacional y desde ahí se atrincheran. Yo creo que ya es hora de empezar imponer sanciones a quienes incumplen las condiciones de su título de concesión y por ello es muy bueno la creación de este órgano desconcentrado [la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones] que regulará la materia de telecomunicaciones y toda la parte de competencia se lo pasará a la Agencia Antimonopólica”, comentó Corral a “Café y Noticias”.

El Senador Corral recordó cómo durante 30 años los operadores de telecomunicaciones no han cumplido, por ejemplo, con las metas de cobertura social. “Hay muchas zonas geográficas del país que están totalmente aisladas, no hay conectividad, un porcentaje muy alto de la población en México no tiene conectividad, pero luego quienes tienen conectividad, incluso en zonas urbanas, enfrentan tarifas muy altas. Entonces no sólo se trata de que el Estado garantice en zonas marginadas, sino también ahí donde las tarifas son inaccesibles para los ciudadanos”.

Con respecto a los señalamientos que consideran una competencia desleal que el Estado brinde servicios en este sector, apuntó que en realidad no es así porque el espectro pertenece al país. “Es un viejo concepto que tienen algunos de los concesionarios de la radio y de la TV que piensan que el espectro es de ellos, es una especie de neozapatismo electrónico de que el espectro es de quien lo trabaja. La verdad no es así, el espectro es del Estado, es un bien del dominio de la Nación que le pertenece administrar al Estado y el Estado puede imponer las condiciones e incluso dar el servicio por sí mismo cuando los particulares no lo hacen, lo hacen mal o lo dan muy caro”.

Corral explicó que una cuestión que es muy importante con esta Reforma en Telecomunicaciones es el fortalecimiento de los derechos de las audiencias, de la defensoría de las audiencias, pero también de las posibilidades de concesiones a radios comunitarias, a pequeños operadores, pero sobre todo que el Estado pueda brindar también servicios de internet y de telefonía al usuario final.

“Aumentar la conectividad en el país y garantizar el derecho a Internet como un derecho humano para todas y todos los mexicanos. Los dos grandes objetivos de esta legislación que ha presentado la doctora Claudia Sheinbaum son esos: cómo hacer que el progreso tecnológico no se reduzca sólo a una competencia de mercados descremados por los grandes operadores de telecomunicaciones, sino que el Estado realmente asuma la responsabilidad de garantizar este derecho”, refirió.

Daniela Barragán y Perla Velázquez https://www.sinembargo.mx/author/daniela-barragan-y-perla-velazquez/