Presidente de EU hablará con Putin y Zelenski el lunes para acordar fin de la guerra

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer este sábado que el lunes sostendrá una llamada con sus homólogos de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, respectivamente, para intentar acordar un alto al fuego.

"Ojalá sea un día productivo, se declare un alto al fuego y esta guerra tan violenta, una guerra que nunca debió ocurrir, termine. ¡Que Dios nos bendiga a todos!", añadió el republicano.

Trump ha lamentado la erosión que ha generado la guerra en Ucrania en los presidentes ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, uno "cansado" de un conflicto que ha deteriorado su imagen y el otro cada vez más lastrado por sus constantes peticiones de ayuda.

Al ser preguntado si creía que Putin era un obstáculo para la paz, Trump ignoró la cuestión e insistió una vez más en que el Presidente ucraniano está prolongando una situación cada vez más asfixiante. "Es lo que siempre digo sobre él: no tiene las cartas en la mano. Está enfrentándose a un ejército enorme y sus habilidades están disminuyendo", ha indicado el mandatario norteamericano.

.@POTUS: "I always felt there can't be a meeting without me because I don't think a deal's going to get through... I have a very good relationship with Putin. I think we'll make a deal. We have to get together, and I think we'll probably schedule it." pic.twitter.com/hkfmxD0gKg

