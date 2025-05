Zelenski dice que esperará en persona a Putin en Turquía para hablar sobre la guerra

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha anunciado este domingo su disposición para reunirse el próximo jueves en Estambul (Turquía) cara a cara con el Presidente de Rusia, Vladímir Putin, en lo que se trataría del esfuerzo diplomático más significativo para poner fin a la guerra de Ucrania.

Zelenski ha respondido así a la petición del Presidente estadounidense, Donald Trump, para mantener un encuentro directo con el mandatario ruso, pero ha insistido también en la importancia de concretar un alto al fuego "a partir de este lunes", tal y como propusieron el sábado los líderes europeos durante una visita a Kiev.

Sin embargo, Zelenski ha recogido el guante y ha aceptado ya la reunión con Putin: "No tiene sentido prolongar una matanza, y estaré esperando a Putin en Turquía el próximo jueves. En persona. Espero que esta vez los rusos no busquen excusas".

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, ha recomendado a Ucrania que acepte "inmediatamente" el encuentro ofrecido por el Presidente de Rusia, Vladímir Putin, el próximo jueves en Estambul (Turquía) para terminar de aclarar las posturas de ambas partes de una vez por todas.

La oferta de Putin, cabe recordar, no contempla un acuerdo previo de alto al fuego, como sí piden Kiev y sus aliados europeos, circunstancia que para Trump, ahora, puede pasar perfectamente a un segundo plano dados los beneficios que comportaría a su entender una reunión inmediata entre Kiev y Moscú en Estambul.

Starting tomorrow, we await a ceasefire — this proposal is on the table. A full and unconditional ceasefire, one that lasts long enough to provide a necessary foundation for diplomacy, could significantly bring peace closer. Ukraine has long proposed this, our partners are… pic.twitter.com/TVpJbldfh4

"Empiezo a dudar que Ucrania llegue a un acuerdo con Putin, quien está demasiado ocupado celebrando la Victoria de la Segunda Guerra Mundial, que no podría haberse ganado (¡ni de cerca!) sin Estados Unidos. ¡Reunión ya!", ha zanjado Trump en su plataforma Truth Social, en un nuevo episodio de sus diferencias de parecer con el Presidente ruso sobre la importancia de Estados Unidos y la Unión Soviética en la victoria contra la Alemania nazi.

Horas antes, Zelenski ya había insistido en la importancia capital que representa un alto al fuego previo a cualquier negociación con el mandatario ruso.

Zelenski ha considerado "una señal positiva" que "los rusos hayan comenzado por fin a plantearse terminar con la guerra". "No hay razones para seguir matando ni un solo día más", ha advertido en redes sociales.

"Todo el mundo" lleva esperando "mucho tiempo" que Moscú se plantee cesar el conflicto, según Zelenski, si bien señáló que "el primer paso para acabar con cualquier guerra es un alto al fuego", dando a entender que sin él no habrá negociación alguna en Estambul.

La propuesta de Putin, para retomar el diálogo directo con Ucrania también ha sido recibida con suspicacias entre los principales aliados europeos de Kiev, que reclaman que cualquier futura negociación llegue precedida de un alto al fuego duradero.

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha advertido en redes sociales que sobre la mesa hay "una propuesta clara" y consiste en "un alto al fuego incondicional de 30 días" que debería comenzar este mismo lunes.

Por su parte, el Canciller alemán, Friedrich Merz, ha declarado en Berlín que "primero deben callar las armas, luego podrán comenzar las conversaciones", según la agencia de noticias DPA. En este sentido, ha señalado que Kiev acepta "sin peros" esta idea y, aunque cree que la "voluntad de diálogo" es "en principio una buena señal" desde el Kremlin, "no es en absoluto suficiente".

El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha asegurado el sábado que no descarta alargar el alto al fuego de tres días declarado el pasado 7 de mayo con motivo del Día de la Victoria, pero ha matizado que esta decisión dependerá de la actitud de las autoridades ucranianas, a las que ha instado a entablar negociaciones directas y sin condiciones previas a partir del próximo 15 de mayo.

President Putin of Russia doesn’t want to have a Cease Fire Agreement with Ukraine, but rather wants to meet on Thursday, in Turkey, to negotiate a possible end to the BLOODBATH. Ukraine should agree to this, IMMEDIATELY. At least they will be able to determine whether or not a…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 11, 2025