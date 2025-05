Sheinbaum llama a participar en la elección judicial; niega boicot de la CNTE

Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó este viernes a todos los mexicanos a participar en la elección judicial del próximo domingo 1 de junio, a fin de elegir a los nuevos ministros, magistrados y jueces que integrarán al Poder Judicial de la Federación (PJF).

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria federal aseguró que "México es libre, y las y los mexicanos pueden participar en la elección", por lo que agregó que una alta participación ciudadana en las urnas será la mejor forma de conmemorar el primer aniversario de su triunfo electoral.

"México es libre, las y los mexicanos pueden decidir participar en la elección. Nuestro debate es con aquellos que llaman a no votar, no porque no tengan derecho a llamar a no votar, sino porque son aquellos que dicen que México no es democrático. Lorenzo Córdova, a todos los Aguilares Camín, todos estos que están llamando a no votar dicen que México es autoritario. Que llegó un Gobierno autoritario, pero ¿cómo? Si va a haber una votación", manifestó en "la mañanera del pueblo".