CRÓNICA ¬ Hace 30 años, Zedillo impuso su Corte. Ahora, millones toman la iniciativa

México vivió una jornada inédita en el mundo. Miles de personas salieron a votar un cambio de régimen al elegir en las urnas quienes serán los nuevos integrantes del Poder Judicial. En la capital, la oposición se manifestó en su llamada protesta del "domingo negro", mientras que en Chiapas reapareció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).– México vivió este domingo una jornada histórica en la que a nivel federal se eligieron 881 cargos del Poder Judicial Federal, así como mil 800 cargos en 19 entidades, entre ellas la Ciudad de México que fue escenario de una marcha opositora.

La votación de este domingo también representó la reaparición del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue visto en Palenque, Chiapas, alegre, reconociendo el impacto que tendrá esta elección en la que por primera vez el voto popular determinará quiénes administren la justicia.

Se trata de un cambio de régimen, particularmente porque los presidentes y gobernadores ya no serán quienes elijan a los juzgadores, como ocurrió por ejemplo, con Ernesto Zedillo Ponce de León, quien hace 30 años eliminó de un decretazo a la Suprema Corte y colocó a los ministros que integraron el máximo tribunal de justicia del país.

En la Ciudad de México, por ejemplo, emisarios de ese viejo régimen salieron a las calles al grito de “Fuera Morena” y “Narcogobierno, vete al infierno”. La protesta fue convocada por colectivos como México Unido, Chalecos México A.C., Marea Rosa, Va por México, Contrapeso Ciudadano y Unión Ciudadana Nacional, quienes promovieron la movilización a través de redes sociales. Se trata de organizaciones que respaldaron la candidatura de Xóchitl Gálvez hace un año.

Ciertamente. En la Ciudad de México las casillas registraron una afluencia a cuenta gotas, pero constante. Aunque no estaban llenas, los ciudadanos acudieron a votar de manera continua.

En las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, los funcionarios de casilla aseguraron que la asistencia fue a cuenta gotas, pero los que acudieron a elegir a los juzgadores compartieron que se informaron previamente en la página Web del INE, por lo que, coincidieron, resultó más difícil para los adultos mayores que suelen informarse en medios tradicionales donde, consideraron, no hubo difusión suficiente sobre los candidatos.

Andrea Luna Hernández, presidenta de una casilla sección 4613 en Santa María la Ribera en la Alcaldía Cuauhtémoc, fue capacitada con un simulacro para este domingo 1 de junio desde el armado de urnas hasta el cierre de casillas.

“En esta sección ha sido por olas (la afluencia)”, dijo a una hora del cierre de casilla, ubicada en una vecindad de la Santa María la Ribera. “Hay como horas en que hay un poco más de flujo de gente y hay momentos en los que está un poco más tranquilo, que viene una persona, o como ahorita que han llegado bastantes, unos 15 le calculo. Sin embargo, sí siento que no han venido tantas personas como nos hubiera gustado”.

Como ciudadana, Andrea votó por primera vez para elegir al Poder Judicial por “quien más le convencía” después de informarse sobre los perfiles de los candidatos en la página del INE, pero lo consideró “mucha responsabilidad” porque, aseguró, a nivel estructural el Poder Judicial debe cambiar.

“Es mucha responsabilidad porque son muchos candidatos y meterse a ver cada uno, para poder hacer la elección con más conocimiento, es difícil, y más si no tenemos los conocimientos en cuestiones de Derecho y de leyes. Podemos ver el nombre y que tiene estudios, y cuál es su perspectiva de la justicia, pero quizá lo que va hablar van a ser las acciones”, afirmó.

En Tepito, en la Secundaria Técnica número 3 Venustiano Carranza, ubicada en la calle Aztecas, en la colonia Centro de esta Alcaldía, se instaló la casilla 4731-B. La escuela, ubicada entre puestos y locales comerciales, recibió a los residentes del sector, en su mayoría comerciantes que viven y trabajan en la zona.

Gabriela Almanza Chacón celebró que ahora la ciudadanía pueda votar por los integrantes del Poder Judicial. “Está bien, porque a veces uno ni se entera quiénes están, y ahora ya nos pidieron opinión al público”, expresó. Gabriela indicó que se informó por internet para tomar su decisión.

Arturo López Herrera, otro ciudadano que acudió a votar, comentó que le gustaría que hubiera más cambios en la justicia familiar y penal. “Que estén más fuertes ante la sociedad o la gente que sufre de un delito”, señaló.

El señor Arturo explicó que se informó sobre la elección conversando con su familia, con locatarios y con consejeros que lo orientaron, aunque aclaró que nadie le proporcionó un acordeón.

Jonaha Estrada, una joven locataria, también acudió a votar como parte de su deber ciudadano. Para elegir a los candidatos, contó que recibió orientación. “Me dieron como opciones, una explicación para saber, porque no tenía ni idea. De ahí, de la zona donde trabajamos, un dirigente nos asesoró”, narró.

En la Alcaldía Miguel Hidalgo la funcionaria de casilla Samantha se mostró más pesimista de los resultados de esta elección judicial. “Estuvo muy tranquila la jornada, nosotros abrimos a las 8:15 sin ningún inconveniente y la verdad es que el flujo de gente fue muy poco, si acaso fue el 10 por ciento del total de los votantes”, afirmó a unos minutos de cerrar.

Como votante, consideró complicado el proceso de elección de juzgadores, luego de informarse en YouTube, Facebook e Instagram y en el INE dado que dice no ver televisión abierta.

“Es demasiada información, no está clara y, entre funcionaria y como votante, hubo muchísimos problemas sobre todo con la gente mayor. No entendían cómo votar y algunos necesitaron asistencia porque no había información como tal de la gente por la que estábamos votando. Sí faltó muchísimo en esta primera (elección)”, consideró tras diez horas de votación.

Respecto a los votantes, Jessica Farías consideró interesante la primera votación por ministros, magistrados y jueces. Jessica y su madre fueron las últimas en votar en esa casilla de la escuela pública “Costa Rica” de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Como se había informado en la página del INE, se sintió familiarizada cuando recibió las boletas de diversos cargos.

“Me puse a estudiar, a revisar todo lo que habían hecho y en qué poder habían estado. Me metí a la página del INE, ahí es donde estuve investigando de qué se trataba y cómo poder votar por ellos. Sí entendí las boletas, fue complicado al inicio, pero como lo había visto en internet, más o menos ya traía la idea; me sentí familiarizada cuando tuve las boletas”, dijo.

En la Alcaldía Coyoacán, Edna Elena Gómez Murillo, presidenta de casilla básica de la sección 0640, detalló que la elección comenzó más tarde por inconvenientes como la insistencia de dos funcionarios. “Se tuvo que hacer todo el movimiento de desplazamiento con los suplentes”, narró.

“Estaba establecido empezar a las 8:00 am, desde antes de esa hora ya había gente formada. Tuvimos algún incidente al inicio con la instalación del mobiliario y empezamos la votación a las 9:05 am. Afortunadamente la gente, como le avisamos que íbamos a tener este pequeño retraso, fue muy paciente y ha estado fluyendo la votación. No es una votación copiosa, pero francamente es mucho más allá de la expectativa que yo tenía acerca del número de votantes”, dijo. De igual forma, reconoció que es “una elección compleja” porque se entregaron varias boletas, por lo que la gente que acudió tardó varios minutos en decidirse.

“Aunque la gente puede pasar mucho tiempo pensando su voto, todo ha sido constante y fluye la votación”, expuso. Ella también identificó que en esa casilla registraron más participación de adultos mayores.

Jorge Díaz, capacitador asistente electoral del INE, reconoció que hubo pocos participantes y rechazo de la ciudadanía para ser funcionarios de casilla. Sin embargo, confió en que con el paso de los años la gente se familiarizará con el proceso.

“En este proceso sí hubo bastante rechazo de la ciudadanía. Incluso las personas que te recibieron la carta de notificación luego de la primera insaculación te decían que sí contabas con ellos, pero cerca de la elección, ya con el nombramiento que nos indica qué puesto va a ocupar cada ciudadano, se echaban para atrás, renunciaban, algunos dejaron de contestar mensajes, llamadas, ya no atendían en su domicilio. Es una participación atípica”.

También dijo que el comentario recurrente que recibió es que no se conoce a las personas por las que se votaría, “por eso se negaban tanto a la participación”. Las personas que fueron capacitadas como funcionarias de casilla preguntaban, principalmente, por qué no contarían los votos.

“Les explicamos que al votar por tantos cargos en una misma boleta habría sido un proceso bastante tardado. Algunos dudaban un tanto del proceso, otros lo entendían porque sigue habiendo confianza en el INE”. Esta última parte la destacó al recordar que el instituto dará a conocer los resultados días después de la elección.

En Coyoacán, en el Zoológico “Los Coyotes”, se colocó una de las 245 casillas especiales designadas para quienes se encuentran fuera de su sección electoral. María Dolores Sánchez, originaria de Guerrero y estudiante de medicina, contó que sólo días antes de este 1 de junio se enteró de la votación, por lo que tuvo poco tiempo para buscar con su familia a los mejores perfiles.

Mientras que Elena, habitante de la Alcaldía Venustiano Carranza, narró que hizo anotaciones previo a la votación para contrarrestar que se trata de un proceso “algo confuso”. Como ella, en la casilla especial las y los votantes revisaron en varios momentos en su celular y hojas de papel el listado de los perfiles que prepararon antes.

Claudia Lomelí Lara, presidenta de la casilla especial, informó que al menos 90 por ciento de las mil boletas destinadas se utilizaron. “No fue multitudinaria, pero ha sido constante la participación”. También consideró que la gente que acudió lo hizo informada porque recibieron pocas preguntas, por ejemplo, sobre las boletas, de igual forma destacó que decidió capacitarse como funcionaria de casilla por su confianza en el INE.

En una vecindad de la colonia Santa María la Ribera de la Alcaldía Cuauhtémoc, Ana Laura, aseguró que, unque se informó en el portal del INE ‘Conócelos’, se sintió un poco confundida por tantas boletas, pero “es una buena elección para empezar, como sabemos es la primera vez y va haber muchas confusiones o dudas, es confuso, pero me sentí bien al final”.

Aunque coincidió que para los adultos mayores resultó más complicado porque hubo más difusión de los candidatos en internet que en los medios tradicionales que este sector poblacional suele consultar.

“Espero que haya una modificación en el Poder Judicial y que no lleguen por compadrazgos, sino que realmente llegue gente que quiera innovar en todo esto, lógicamente no perdiendo de vista la ley y la justicia”, aseveró.

Dulce Olvera y Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/dulce_olvera_y_montserrat_antunez/