Claudia Sheinbaum cancela visita a Tlapa, Guerrero, ante protestas de maestros

La Presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que su Gobierno está abierto al diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pero "no caerá en provocaciones".

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la inauguración del hospital IMSS-BIENESTAR en Tlapa, Guerrero, programada para este viernes, fue cancelada para evitar "caer en provocaciones". Esto debido a las protestas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) contra la Ley del ISSSTE.

"Hay que decirlo abiertamente. Recuerden que una vez el Presidente [Andrés Manuel] López Obrador iba a inaugurar el Teletón ahí en Tlapa y hubo provocaciones y ahora salieron volantes diciendo que se iban a manifestar y no es un asunto de la Presidenta, sino también del propio pueblo, lo que queremos es festejar que está funcionando el nuevo hospital, el hospital de todas maneras ya está abierto y pues vamos a regresar en otro momento. Preferimos, frente a un anuncio de que iba a haber una provocación, pues mejor movimos el día y ya iremos en otra ocasión", anunció en su conferencia matutina "la mañanera del pueblo".

A la par, la Jefa del Ejecutivo insistió en que su Gobierno está abierto al diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pero destacó que su Administración no caerá en provocaciones.

"No es que no haya propuestas, estamos pensando siempre en el bienestar de las maestras y los maestros de México, pero frente a eso apertura al diálogo. Lo que hay son encapuchados, romper la puerta de Gobernación, ayer quemaron las oficinas. Y, también, no son todos. Y además mesas tripartitas en los estados de la República para discutir la condición especial de cada uno de los estados para mejorar la educación pública en el país de la mano de las maestras y maestros. No es que haya cerrazón de nuestra parte. Ahora ¿qué quieren? ¿que caigamos en la provocación de nuestra parte? No vamos a caer, no vamos caer en la provocación porque ahí es donde se juntan los extremos o los supuestos extremos", aseveró.

Además, insistió en que el magisterio debe deslindarse de los incendios en la Secretaría de Gobernación y en las oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pues afirmó que las manifestaciones deben ser pacíficas.

"No estamos de acuerdo en la manera en que se actúa. Nunca hemos estado de acuerdo con la violencia y estas afectaciones. Las manifestaciones deben ser pacíficas y si no tiene que haber deslinde o asumen la responsabilidad de esto que pasó. ¿Quiénes fueron quienes prendieron fuego? Claro que hay las denuncias correspondientes y lo que proceda por parte de esas denuncias, pero no estamos de acuerdo con estas formas de manifestación", sostuvo.

Claudia Sheinbaum destacó que va a esperar la resolución de la Coordinadora para continuar con el diálogo y subrayó que ya hay una propuesta concreta sobre la reforma a la Ley del ISSSTE del 2007.

"Sobre la reforma de la Ley del ISSSTE del 2007: para aquellos que están en cuentas individuales, el fondo de pensiones para el bienestar y su actualización; para aquellos que se quedaron en el décimo transitorio vamos a ir disminuyendo paulatinamente la edad de jubilación. Fíjense nada más lo que estamos proponiendo con una inversión que representa en uno de los años 30 mil millones de pesos, son inversiones cada año, porque antes aumentaba la edad de jubilación. Nosotros proponemos que se detenga y disminuya paulatinamente. No es que no haya respuesta que no haya alternativa", subrayó.