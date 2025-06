El reto ahora es mayúsculo: buscar justicia para todos, coinciden Maya y Esquivel

Celia Maya, integrante del Consejo de la Judicatura Federal, y Yasmín Esquivel, Ministra en funciones de la SCJN, coincidieron en que el proceso electoral para la renovación del poder judicial les permitió acercarse y escuchar a los mexicanos, quienes están exigiendo justicia.

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- Celia Maya, integrante del Consejo de la Judicatura Federal y virtual presidenta electa del próximo Tribunal de Disciplina Judicial y Yasmín Esquivel, Ministra en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y quien se perfila para mantenerse en el máximo tribunal de justicia del país, coincidieron en la necesidad de escuchar a los ciudadanía y que la impartición de justicia sea para todos.

“Hoy lo que podemos señalar claramente es que la ciudadanía lo que necesita es una justicia para todas y todos, que no sea una justicia únicamente para unos cuantos, para aquellos que tienen posibilidades de contratar un abogado, una buena defensa, que no sea una justicia elitista, una justicia que no sea un privilegio sino que sea una justicia para todas y todos, eso quiere la gente, eso escuchamos”, dijo Esquivel en entrevista para el programa "Los Periodistas", que se transmite por Canal Once.

“Eso levantamos en los recorridos que hicimos en las colonias, en las unidades habitacionales, en los pueblos, en los barrios, en las plazas públicas, en los mercados, nos decían ‘en México no hay justicia, queremos una justicia accesible, los jueces no nos abren la puerta, no escuchan a las personas’, y entonces hoy necesitamos tener cercanía, inmediatez, como señala inclusive la propia Constitución, tenemos que escuchar a las personas, abrir las puertas, una justicia de puertas abiertas, tenemos que tener transparencia, austeridad”, añadió la Ministra.

“Hoy tenemos que buscar la justicia para todas y todos, no nada más para aquellos que tienen posibilidades de contratar una defensa privada, sino también para aquellos que no lo tienen, hoy ese es el reto mayor, el reto donde buscamos que esa justicia se sienta y se sienta a partir del primer momento en que inicie esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta nueva integración por cinco mujeres, cuatro hombres, este nuevo Tribunal de Disciplina y los nuevos órganos administrativos”, enfatizó.

Por su parte, Maya consideró que uno de los aspectos que la elección Judicial cambió fue que ahora los juzgadores y juzgadoras tendrán que responder a la ciudadanía y no a los grupos de interés que ayudaron para que alguien llegara al Poder Judicial, y que ahora durante las campañas los aspirantes a pertenecer a este organismo se comprometieron con los mexicanos a conducirse con imparcialidad, independencia e integridad.

“Lo que va a cambiar también es el sentido, ese sentido que te da la elección popular, el que ahora no le vas a corresponder a quien te pasó en el examen, a quién te ayudó a que fueras candidato (...) sino que ahora es el pueblo ¿Y qué fuiste a decirle al pueblo? ‘Dame tu voto’ ¿Y qué le ofreciste? lo único que puedes ofrecer como juzgador: impartir bien la justicia, ceñirme a la ley, conducirme con imparcialidad, con Independencia, con integridad para todas y todos, que nadie va a necesitar aquí venir recomendado. Entonces, eso es lo que vamos a tener que hacer hoy y es lo que la gente está esperando”, dijo Maya.

Otra situación que ambas integrantes del Poder Judicial expresaron fue la experiencia de escuchar al pueblo, de escuchar sus necesidades y la percepción de falta de justicia que tienen los mexicanos, por lo que consideraron que era ya una necesidad el cambio que se está dando en el Poder Judicial, lo que, destacaron, a su vez está contribuyendo a transparentar al organismo y su actuación, lo que estará vigilado por el próximo Tribunal de Disciplina Judicial.

“Uno de los aspectos para mí más enriquecedores de los 60 días de campaña fue escuchar a la población, escuchar a las mexicanas y mexicanos la demanda de justicia, sin duda alguna había un diagnóstico de la necesidad de transformar la justicia, pero la realidad fuera aún es más grave, aún más exigente esta justicia que México quiere, los rostros de las personas ¿Qué nos ha dejado? que los jueces no podemos estar encerrados en una oficina, tenemos que salir a escuchar a la ciudadanía”, expresó en el mismo sentido Esquivel

En este sentido, Maya agregó que “lo que la gente está reclamando es conocer a los jueces, porque, además, la percepción es de que hay corrupción, porque la gente siente que como no era escuchada, como no era tomada en consideración, siempre para llegar con jueces y magistrados tenías que pedir como una palanca, la gente andaba buscando, ‘¿no conocerás, no me puedes recomendar?‘, y eso es lo que la gente siente, que no le daba la confianza necesaria y dice ‘si yo no tengo dinero, porque no tuve influencias, no tenía una buena sentencia’”.

“¿Qué va a hacer este Tribunal [de Disciplina Judicial]? Evitar la corrupción, prevenirla, un Tribunal, como su nombre lo dice, poner orden, disciplina, también que se respeten los términos, los tiempos, una prevención para que no se den este tipo de conductas inadecuadas o indebidas por parte de algún integrante del Poder Judicial”, añadió la Ministra Esquivel.

“Ahora el Tribunal de Disciplina tiene que procurar una mayor cercanía con la comunidad, tendrán, por ejemplo, todos los integrantes del nuevo Tribunal, tendremos que hacer algunas reuniones itinerantes, andar viendo qué pasa, ver con los órganos que se ofrece, al mismo tiempo a lo mejor hasta tener un portal aprovechando las tecnologías donde la gente conozca más al Poder Judicial y abrir más el Poder Judicial, ser más transparentes, que la gente conozca lo que se hace”, dijo Maya por su parte.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/