VERSUS ¬ Periodistas analizan los escenarios de Sheinbaum ante Trump y otros líderes

En esta entrega de VERSUS se abordó el tema de la primera reunión que mantendrá la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con Donald Trump en el marco del G7, la cual se dará tras las recientes protestas de mexicanos en la ciudad de Los Ángeles en contra de las redadas contra migrantes. ¿Qué ángulos deben de ser prioritarios en este encuentro? Estas y otras preguntas fueron abordadas en esta entrega.

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).- El encuentro que mantendrán la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump marcará las bases que tendrá la relación bilateral entre ambos países durante este sexeni0, sostuvieron las periodistas Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel.

"Yo creo que la agenda va a seguir siendo la misma de la relación bilateral. Por parte de Estados Unidos lo que buscaban era llegar con suficiente fuerza, argumentos y amenazas a la mesa de negociación y ese fue el antecedente de Kristi Noem diciendo que Claudia Sheinbaum había alentado a las protestas en Los Ángeles, eso era un grito de guerra directo a la Presidenta y que entonces el reclamo de la Presidenta Sheinbaum, que ya ha advertido que van a tocar el tema de las deportaciones masivas, no tuviera tanto eco o tuvieran con qué maniobrar", señaló Alina Duarte.

La periodista indicó que la Presidenta Sheinbaum llega a la reunión en una posición favorable, pues México en este momento vive una estabilidad que no se veía desde hace varias décadas.

"Yo creo que hoy Claudia Sheinbaum tiene la de ganar en la mesa de negociación. Estamos ante un. Presidente más que errático es machista, egocéntrico. En esa primera reunión yo esperaría que Trump entienda el momento que está viviendo la relación bilateral. México no es Canadá, México es su primer socio comercial".

Por su parte, Meme Yamel indicó que a pesar de los momentos complicados que vive el Gobierno de Estados Unidos, es difícil que Donald Trump detenga en estos momentos sus ataques contra México.

"Para Trump nunca es suficiente. Yo no veo ni con esta reunión del G7 ni con las que vengan que esto vaya a calmarse. ¿Cuándo se calmaría? Hasta después de la renegociación del T-MEC. La tirada es presionar con tal que en la renegociación del T-MEC las cosas queden como yo quiero".

Meme detalló que existen muchas condiciones que juegan a favor de la Presidenta Sheinbaum y que servirían para evitar un enfrentamiento entre ambos mandatarios.

"Hay muchas cosas que están ocurriendo que no permite que se den condiciones de un enfrentamiento entre Trump y entre Claudia. Creo que México se ha vuelto un factor de observación y un factor que está dando resultados. Yo esperaría que en esta reunión se le reafirmara a Trump el impacto que tienen los migrantes en Estados Unidos."

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo partió este lunes rumbo a Canadá para asistir a la Cumbre de Líderes del G7, un foro que reúne a las principales economías del mundo.

Sheinbaum Pardo viaja acompañada por el Canciller Juan Ramón de la Fuente; el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón; el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora.

La comitiva presidencial salió de la Ciudad de México rumbo a Alberta, Canadá, donde la mandataria federal sostendrá reuniones bilaterales con al menos cuatro jefes de Estado, entre ellos su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Aunque México no es parte del G7, su participación en esta Cumbre refleja el interés del Gobierno federal por sumarse al diálogo global sobre desarrollo sostenible, gobernanza y cambio climático.

Incluso, la presencia de la primera mujer en ocupar la Presidencia de México cobra fuerza en un momento clave para el mundo, que está marcado por temas como la migración, la transición energética y la necesidad de cooperación internacional.

La Cumbre del G7 tendrá lugar del 15 al 17 de junio en Alberta, Canadá, y contará con la presencia de siete países industrializados: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Además de la Unión Europea (UE).

Salimos de la Ciudad de México a la Cumbre de Líderes del G7 en Canadá.

Al respecto, Daniela Barragán mencionó que una de las cosas que mas preocupan en este momento es la actitud que tendrá Trump con la Presidenta Sheinbaum, quien dijo, llega respaldada y empoderada a la reunión.

"Lo que nos tiene a la expectativa es la actitud de Trump. Obviamente no va a poder maltratar a la Presidenta como Zelenski. No creo que se trate a hacer una grosería a la Presidenta de México. Tienen una hora, eso causa un poco de preocupación. Claudia va con sus hombres fuertes, va bien preparada y sobre todo llega bien empoderada."

La periodista indicó que la Presidenta Sheinbaum manda un mensaje poderoso a Estados Unidos al acudir a la reunión acompañada de varios integrantes de su gabinete y deja en claro que México ya no es un títere.

"Esta reunión sirve para demostrar a Trump y a los estadounidenses que no solamente es Claudia la que va, sino todo México, es decirles a ellos que hay un cambio político, que ya las cosas cambiaron, que sí, no es una relación de iguales, pero ya no es una relación de sometimiento".

Finalmente, Perla Velázquez coincidió con Daniela e indicó que además de tratar temas de migración, ambos presidentes abordarán otros puntos como seguridad, economía, etcétera.

"La Presidenta ha sido políticamente correcta ante las llamadas y diálogos que ha tenido con Donald Trump. Ahora va acompañada de una fuerte delegación con la intención de fortalecer también todas estas relaciones tanto de seguridad, como de migración y el tema de la economía."

Perla recalcó que ambos mandatarios llegan a la reunión con contextos muy distintos, pues mientras Sheinbaum es respaldada por la mayoría de los mexicanos, Trump se enfrenta a una profunda crisis.

"Llega muy empoderada la Presidenta Claudia Sheinbaum que es totalmente distinto al contexto en el que llega Donald Trump porque las cosas no le están saliendo para nada al Presidente de Estados Unidos. Soy distintos ángulos que llevan a que la Presidenta sea invitada junto a estas potencias que sí hace ver que México entra en ese circuito."

