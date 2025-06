"La propiedad privada está resguardada" en el proyecto del Infonavit, asegura Claudia

Ante las dudas que surgieron sobre el nuevo esquema habitacional, la mandataria federal aseguró que se respetarán plenamente los contratos vigentes y la legalidad de las tenencias.

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este miércoles que el plan anunciado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el cual busca ofrecer opciones de compra o renta con opción a compra a quienes actualmente habitan viviendas abandonadas, no representa una amenaza a la propiedad privada ni afectará los créditos que siguen siendo pagados por trabajadores.

“No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece. Eso tiene que quedar muy claro”, dijo durante su conferencia matutina. “La propiedad privada está resguardada, eso es por Constitución y nosotros la vamos a resguardar. Que no haya duda respecto a eso, para que no haya estas malas interpretaciones que se hicieron por parte de algunas personas que escriben en los medios: comentócratas”, puntualizó.

El lunes pasado, Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit, anunció dicho programa, que fue instruido por Claudia Sheinbaum para atender el abandono de al menos 145 mil casas en todo el país. La intención, según explicó el funcionario, es ofrecer soluciones habitacionales a quienes actualmente ocupan esas viviendas, incluso de forma irregular, para evitar conflictos sociales.

No obstante, la propuesta generó polémica en sectores de la oposición, quienes empezaron a señalar que dicho programa podría beneficiar a personas que ocuparon viviendas del Infonavit sin autorización, permitiéndoles adquirirlas mediante contratos de arrendamiento con opción a compra.

Vale recordar que, ante esa preocupación, ayer la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aclaró que el programa no se aplicará en casos donde existan denuncias penales por despojo. “Ninguna autoridad puede estar por encima del derecho a la propiedad privada”, sostuvo en la conferencia del martes.

Rodríguez aseguró que si hay una carpeta de investigación activa por invasión o despojo, el Infonavit no podrá vender la vivienda al ocupante irregular.

Un problema estructural

El tema fue retomado hoy en la conferencia matutina, donde Sheinbaum precisó que el abandono masivo de casas se originó por malas decisiones tomadas en años anteriores, cuando el Infonavit construyó viviendas alejadas de los centros de población. Muchos trabajadores usaron sus créditos para adquirir esas casas, pero al no poder habitarlas por su ubicación, optaron por dejarlas.

“En primer lugar, hubo mucho fraude: viviendas que se vendieron cinco veces, todo lo que ha mencionado el director del Infonavit. Segundo, muchos dejaron de habitar esas viviendas porque les quedaban lejos del lugar de trabajo y decidieron salirse. No las rentaron”, señaló.

La Jefa del Ejecutivo agregó que es necesario resolver si quienes obtuvieron esas viviendas tienen alguna deuda pendiente con el Infonavit “para que no sigan pagándola” y se revise qué pasó con el dinero ya entregado, con el fin de evitar más fraudes o afectaciones a los trabajadores.

El censo y las soluciones

Actualmente, abundó la mandataria, se está levantando un censo para conocer la situación exacta de las cerca de 800 mil viviendas que fueron construidas. Muchas de ellas no están habitadas por quienes recibieron el crédito, o incluso fueron edificadas sin que hubiera un crédito de por medio.

“Tenemos que clarificar esa situación. No podemos cerrar los ojos y decir que no pasa nada”, insistió.

Por otra lado, Sheinbaum defendió que el enfoque del programa es encontrar, dentro del marco legal, soluciones que eviten que esas viviendas continúen en el abandono o en condiciones de irregularidad y reiteró que las propuestas no buscan perjudicar a la propiedad privada ni a los trabajadores que siguen pagando sus créditos.

Finalmente, indicó que muchas de estas viviendas no cuentan con servicios básicos o transporte adecuado, por lo que sería injusto entregarlas sin resolver antes esas deficiencias. “Tenemos que resolver el problema de servicios en esos lugares o del transporte, pero lo que no podemos hacer es decir que no pasa nada”, concluyó.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.