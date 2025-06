La Profeco da consejos para evitar abusos al momento de acudir a las casas de empeño

El Registro Público de Casas de Empeño (RPCE) puede consultarse a través del link https://rpce.profeco.gob.mx/. Por otro lado, el contrato de adhesión de dichos establecimientos, que debe estar asentado ante la Profeco, se encuentra en: https://rpca.profeco.gob.mx/.

¿Qué es importante checar si decido ir a una casa de empeño?

La Profeco aconseja ir a empeñar sólo en caso necesario. Asimismo, es conveniente comparar entre casas de empeño y sus formas de pago, así como analizar sus tasas de interés, comisiones y costos adicionales.

"Es importante revisar que la báscula utilizada para pesar la joyería tenga el holograma de verificación de la Profeco", añadió la institución.

Además, la dependencia resaltó que estos establecimientos no pueden calcular intereses sobre intereses del monto a pagar, sólo se calculan sobre la deuda principal.

También es importante preguntar sobre los cotitulares (personas que pueden desempeñar una prenda a nombre del titular) y no olvidar que, al no hacer el pago del refrendo o del desempeño en la fecha especificada en el contrato, la prenda se pondrá a la venta y solo podrá recuperarse mediante el desempeño extemporáneo, siempre y cuando no se haya vendido o apartado.

¿Qué hacer si la casa de empeño pierde mi objeto?

Hay que tener presente que la prenda empeñada está protegida, por lo que, en caso de daño o robo, la casa de empeño está obligada a restituir y, de no ser posible, pagar lo señalado en el avalúo.

De igual manera, en caso de no poder recuperar lo empeñado, la persona tiene derecho a recibir un porcentaje posterior a su comercialización que representa la cantidad excedente del costo de la venta de la prenda, una vez descontado el monto de préstamo, intereses y comisiones.

"Las casas de empeño están obligadas a transparentar sus operaciones a través de publicidad, pizarra de anuncios, textos en las entradas, portales de internet o medios electrónicos", explicó la Procuraduría.

Finalmente, la Profeco exhortó a la población consumidora a denunciar abusos e incumplimientos a través del Teléfono del Consumidor, 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco y Facebook: ProfecoOficial.