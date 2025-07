ENTREVISTA ¬ A la 4T "le pasó de noche" el TFJA; ahora puede sanearlo: Muna Dora

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- Muna Dora Buchahin, auditora forense y experta anticorrupción, afirmó que a Morena y la llamada Cuarta Transformación les "pasó de noche" reformar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), un órgano de justicia que depende del Ejecutivo federal, el cual es controlado por magistrados ligados al calderonismo.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de "Los Periodistas", que se transmite a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Muna Dora Buchahin recordó que ahora la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como titular del Poder Ejecutivo, tiene las facultades de sanearlo y acabar así con la corrupción que lo aqueja.

"Lo grave es que por estar viendo una cuestión se les fue de noche a los compañeros de la 4T. Ese es el tema que nos ocupa en este país, la corrupción. En lo que quieren arreglar algo, por acá destapan y aquellos, todos los que están vinculados a los grandes negocios históricos, aprovechan porque ellos sí están perfectamente estructurados. Es todo el poder ahí, es un super poder sin que esté vigilado y algo que no está vigilado pues ya sabemos qué sucede".

La especialista señaló que la Presidenta Sheinbaum ya presentó una reforma al al reglamento interno del TFJA para modificar sus reglas.

"Sabemos que en este país quien manda, manda, aunque digan que no y la Presidenta en esta coyuntura del Tribunal presentó una propuesta de reforma al reglamento interno de este Tribunal para poder cambiar las reglas porque están a modo para que lleguen nada mas los de adentro, los que están ahí. Esa ley está sobre la mesa, hay que reformarla, hay que actualizarla".

Violencia, amenazas, hostigamiento laboral y prácticas ilegales como la reducción de salario y el obligar al personal a presentar su renuncia son parte de la realidad que se ha instalado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el único reducto que quedó fuera de la Reforma Judicial al tratarse de un órgano de justicia que depende del Ejecutivo federal, el cual es controlado por magistrados ligados al calderonismo.

De hecho aún hay magistrados en el TFJA que fueron nombrados por Calderón y Enrique Peña Nieto, como Víctor Orduña, consejero de Diego Fernández de Cevallos; Rafael Estrada Sámano, amigo de Calderón así como el exsenador Carlos Chaurand Arzate, allegado a Manlio Fabio Beltrones.

Una serie de denuncias a las que ha tenido acceso SinEmbargo dan cuenta de cómo la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal, que encabeza Guillermo Valls Esponda, ha hecho caso omiso a las quejas por violencia y amenazas y por otras prácticas que violan el propio “Protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia laboral en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa”.

El propio Guillermo Valls Esponda trabajó en la Procuraduría General de la República de Calderón y en el Servicio de Administración Tributaria de Peña Nieto.

Al respecto, Muna Dora Buchahin mencionó que desde hace varios años el TFJA fue tomado por la familia Valls que se ha encargado de colocar a varios de sus integrantes en puestos claves.

"Al interior está lleno de las mismas redes intrincadas, indisolubles. Incluso este año que acaba el periodo del presidente actual ya están viendo cómo van a colocar al que sigue del mismo grupo".

La experta en anticorrupción señaló que las redes de la familia Valls se extienden por todo el TFJA. Aseguró que estos personajes se han adueñado de este espacio, el cual les ha servido como fuente de enriquecimiento.

"No han estado un minuto de su vida sin un trabajo y vinculados a temas, no solo de la Suprema Corte. Eligen los mejores lugares donde ni se trabaja bien y se gana mejor. Toda esta familia ha estado en espacios donde ha podido tener no solamente áreas de gran importancia y de manejo del término fiscal."