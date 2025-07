Somos país soberano, responde Lula a los aranceles de 50% de Trump, por Bolsonaro

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- Donald Trump anunció este miércoles un arancel de 50 por ciento a Brasil como una represalia por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado de 2023. Ante ello, el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva defendió la soberanía de su país y rechazó cualquier tipo de interferencia o amenaza.

A través de una carta dirigida al Presidente brasileño, Trump expresó su respaldo a Bolsonaro y consideró el juicio en su contra como una “vergüenza internacional” y una “caza de brujas que debe terminar inmediatamente”. En su misiva, afirmó que el exmandatario brasileño fue un líder respetado tanto en su país como en el extranjero.

A través de una carta dirigida al Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, Trump destacó que ve en la Administración de Luiz Inácio Lula da Silva "ataques" a la libertad electoral y de expresión, así como un déficit comercial muy alto entre las dos naciones.

A la par, expresó su respaldo a Bolsonaro y consideró el juicio en su contra como una “vergüenza internacional” y una “caza de brujas que debe terminar inmediatamente”. En su misiva, afirmó que el exmandatario brasileño fue un líder respetado tanto en su país como en el extranjero.

El mandatario estadounidense también acusó al Gobierno de Lula da Silva de llevar a cabo “ataques maliciosos” contra la libertad electoral y de expresión. Como ejemplo, señaló la emisión de “centenares de órdenes de censura secretas e ilegales” contra redes sociales estadounidenses, situación por la cual el Supremo brasileño habría amenazado con fuertes sanciones económicas y la posible expulsión de esas plataformas del mercado brasileño.

Trump añadió que el nuevo arancel busca corregir, lo que calificó como un alto déficit comercial entre ambos países. Subrayó que la medida podría eliminarse si empresas brasileñas decidieran trasladar su producción a territorio estadounidense.

El Presidente de EU también advirtió que cualquier represalia arancelaria por parte de Brasil será respondida con un aumento adicional. “Cualquiera que sea el número que usted elija para aumentarlos, se agregará al 50 por ciento que cobramos”, dijo.

A través de redes sociales, el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacó que "Brasil es una Nación soberana con instituciones independientes y no aceptará ninguna forma de tutela".

"Los procesos judiciales contra los responsables de la planificación del golpe de Estado son competencia exclusiva del Poder Judicial de Brasil y, por lo tanto, no están sujetos a ninguna interferencia o amenaza que pueda comprometer la independencia de las instituciones nacionales", aseveró.

En cuanto a los supuestos ataques a la libertad de expresión, Lula dijo que en el contexto de las plataformas digitales, la sociedad brasileña rechaza contenidos de odio, racismo, pornografía infantil, estafas, fraudes y discursos contrarios a los derechos humanos y a las libertades democráticas.

"En Brasil, la libertad de expresión no debe confundirse con agresión ni prácticas violentas. Todas las empresas, nacionales o extranjeras, deben cumplir con la legislación brasileña para operar en nuestro territorio", sostuvo.

In light of the public statement made by U.S. President Donald Trump on social media on the afternoon of Wednesday (9), it is important to highlight the following:

Brazil is a sovereign nation with independent institutions and will not accept any form of tutelage.

The judicial…

— Lula (@LulaOficial) July 9, 2025