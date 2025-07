Gaza reporta al menos 73 muertos por otros ataques israelíes durante reparto de ayuda

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS).- El Ministerio de Sanidad gazatí -controlado por Hamás- ha informado este domingo que al menos 73 personas han muerto y 150 han resultado heridas por ataques israelíes contra personas que esperaban su turno para recibir ayuda en los puestos de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), la mayoría, 63, en el norte del enclave palestino.

La agencia de noticias palestina Sanad ha dado a conocer, citando testigos presenciales, que las fuerzas israelíes abrieron fuego intenso contra la multitud que esperaba el reparto de ayuda en Zikim, al norte de Beit Lahiya, lo que provocó la muerte de 45 personas, según fuentes médicas del Hospital Al Shifa retomadas por Sanad.

Los testigos han relatado que a primera hora de la mañana había miles de personas esperando para recoger sacos de harina en el punto de reparto Oasis. Una voz instó a unos 200 palestinos a alzar los brazos y a pasar así frente a los carros de combate israelíes, y cuando lo hicieron, los militares abrieron fuego.

El Hospital de Al Shifa ha recibido al menos 45 muertos y 60 heridos, mientras que el hospital de campaña de Al Saraya que opera la Media Luna Roja Palestina ha recibido otros dos muertos y 90 heridos. En la Clínica Jeque Raduán han recibido 19 cadáveres y 73 heridos, la mayoría en estado crítico. Otro cuerpo ha llegado al Hospital Baptista de la Ciudad de Gaza.

En total ya suman 995 los muertos, seis mil 011 los heridos y 45 los desaparecidos en incidentes ocurridos en las inmediaciones de los puntos de reparto de la GHF, según el Gobierno gazatí, que considera estos lugares como "trampas mortales".

La GHF tuvo que salir este pasado sábado a desmentir su implicación en otro incidente que dejó más de una treintena de muertos en torno a otro de sus centros de distribución de ayuda, esta vez en el sur de Gaza, si bien confirmó "actividad de las Fuerzas de Defensa de Israel", aunque "a varios kilómetros del centro de distribución de ayuda humanitaria más cercano" y horas antes de su apertura.

La organización israelí-estadounidense, cuestionada por la ONU por su ineficacia y ausencia de neutralidad, volvió a insistir a Naciones Unidas en que comprometa su respaldo y la utilice para entregar la ayuda humanitaria internacional que permanece en espera en la frontera de Gaza por el bloqueo en vigor de Israel.

There were no incidents at or near any of our aid distribution sites today. The reported IDF activity resulting in fatalities occurred hours before our sites opened and our understanding is most of the casualties occurred several kilometers away from the nearest GHF site. We…

