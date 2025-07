No hay carpeta de investigación contra Adán: Sheinbaum; Morena lo protege en Congreso

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo este jueves que hasta el momento no existe una carpeta de investigación abierta contra el Senador Adán Augusto López Hernández por su probable vínculo con "La Barredora" o con otros grupos del crimen organizado, por lo que actualmente sólo se indaga al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.

"Hasta ahora no hay ninguna carpeta ni informe en ninguna de las fiscalías, ni en la FGR, contra el Senador. Lo que hay es contra el que fue su Secretario de Seguridad. [...] No hay ninguna información que haya derivado en una denuncia en particular", explicó en su conferencia de prensa matutina.