¿"Nunca sospeché"? Al menos desde 2006 se escuchan las alertas sobre Bermúdez Requena

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).– “No, nunca sospeché, sino lo hubiésemos, inmediatamente, separado del cargo”. Esas fueron las palabras que utilizó el Senador Adán Augusto López Hernández en la única entrevista que ha concedido hasta ahora, como respuesta y en un intento por apaciguar la ola de cuestionamientos y críticas sobre Hernán Bermúdez Requena, el fugitivo exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco que es acusado de secuestro y ser el jefe del cártel “La Barredora”.

Sin embargo, textos periodísticos, testimonios y documentos de inteligencia militar —que salieron a la luz tras la filtración masiva de Guacamaya Leaks en el año 2022— dan cuenta de cómo había señalamientos que involucraban a Bermúdez Requena con el crimen organizado, además de otros antecedentes criminales.

En 2006, por ejemplo, Hernán Bermúdez fue detenido por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, de la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR), por su presunta participación en el secuestro y asesinato del ganadero Ponciano Vázquez Lagunes. Bermúdez fue detenido junto a otras cuatro personas; pero la denuncia no prosperó y fue liberado.

Años después, en 2019, Adán Augusto lo nombró titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, cargo que mantuvo incluso después de que López Hernández fuera designado Secretario de Gobernación durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Lo cierto es que Bermúdez fue hombre de confianza e integrante de los gabinetes de los exgobernadores priístas Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado, Enrique Priego Oropesa, Manuel Andrade Díaz, Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino.

Adán Augusto declaró esta semana a Ciro Gómez Leyva que él había elegido inicialmente a Mario Martínez para tomar ese cargo en materia de seguridad, sin embargo, aunque Martínez había aceptado, en una reunión previa a principios de diciembre, él decidió no tomar el puesto, por lo que le dieron la Secretaría de Seguridad a Bermúdez, la cual encabezó hasta 5 de enero de 2024 cuando presentó su renuncia, en medio de critica y las ola de violencia que había puesto en jaque la seguridad de Tabasco.

Precisamente ese año, 2024, Tabasco se ubicó como el estado en el que más había crecido la violencia, de manera drástica, con un aumento del 252.56 por ciento respecto a 2023, ya que ese año cerró con 253 víctimas, pero en 2024 la cifra se disparó a 892, superando incluso el récord anterior de 670 homicidios registrado en 2019. Los secuestros también se dispararon: 54 víctimas en 2024 frente a 21 del año anterior, un alza del 157.14 por ciento. Los feminicidios crecieron 61.11 por ciento, al pasar de 18 a 29 casos, y las extorsiones aumentaron 41.17 por ciento, con 144 víctimas reportadas.

El especialista de Tabasco y analista, Víctor Sámano, explicó a SinEmbargo, precisamente en febrero pasado, –mes en que se giró la orden de aprehensión contra Bermúdez– que esta violencia en la que se sumió Tabasco respondía al rompimiento de una “paz simulada” entre grupos criminales, la cual colapsó a raíz del operativo “Tabasco Seguro”, lanzado entre diciembre de 2023 y enero de 2024.

Los documentos filtrados por el colectivo Guacamaya revelan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya mantenía, desde 2019, reportes internos que vinculaban a Bermúdez Requena con estructuras criminales.

En 2022, los hackers de Guacamaya filtraron miles de archivos confidenciales de Sedena. Entre ellos había un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que señalaba a Bermúdez y al entonces comisionado de la Policía Estatal, José del Carmen Castillo, como parte de “La Barredora”, una célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y encabezada por Benjamín Molinero, alias “El Pantera”.

De acuerdo con dicho reporte, la organización se dedicaba al robo de combustible (huachicoleo) y a la extorsión. Además, el documento aseguraba que la célula fue autorizada para operar en los municipios tabasqueños de Huimanguillo y Cárdenas en 2020, con el aval directo de Bermúdez Requena, a quien se conocía dentro de la red criminal como “Comandante H”. También se le atribuía la designación de mandos policiales afines a esas actividades ilícitas.

Pero además de eso, un grupo de consultores de seguridad le advirtió a Adán Augusto – antes de que asumiera como Gobernador– que Bermúdez aparecía como “persona de interés” en una base de datos de inteligencia federal por sus posibles vínculos con la delincuencia, como reportó Excelsior. No obstante, según esta información, López Hernández ignoró la alerta y lo nombró secretario de Seguridad Pública en diciembre de 2019.

Las autoridades ya han deslindado a Adán Augusto López de haber sido advertido sobre estos vínculos. Este martes 22 de julio, el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, negó que la Sedena haya informado al entonces Gobernador tabasqueño sobre la presunta relación criminal de su secretario de Seguridad.

“No se puede informar algo que no está comprobado, que no está sujeto a un análisis serio, formal”, respondió Trevilla, ante la pregunta directa sobre si se alertó o no a López Hernández o al entonces Presidente sobre la situación de Bermúdez.

El mando militar explicó que los reportes de inteligencia se construyen con múltiples fuentes, muchas veces a partir de información bruta que no siempre se puede considerar concluyente. Agregó que, ya una vez comprobada, esa información se comparte con las Fiscalías y otras autoridades, pero únicamente cuando ha pasado por el debido análisis dentro del Gabinete de Seguridad.

Pero la pregunta si Adán Augusto sabía de los vínculos de Bermúdez o si fue advertido llegó hasta la conferencia presidencial de este martes, cuando la mandataria Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las declaraciones del Senador que, en la entrevista, dijo haber conocido bien a Bermúdez, pero que nunca sospechó de él. La Presidenta fue cuestionada sobre si eso implicaba una omisión o negligencia, a lo que la Presidenta evitó hacer juicios y se limitó a señalar que será la Fiscalía estatal —y en su caso la Fiscalía General de la República (FGR)— quien determine las responsabilidades.

“Tiene que seguir las investigaciones. No le corresponde a la Presidenta de la República definir quién es culpable o no. La Fiscalía, en este caso del estado, y si es requerida la FGR, pues tiene que hacer las investigaciones y, en todo caso, de las investigaciones tiene que surgir los elementos que pudieran orientar a la culpabilidad de una persona o no”, dijo.

Además, Sheinbaum reiteró que su gobierno no encubrirá a nadie, pero también que no puede señalarse a nadie como culpable sin pruebas. No obstante, dejó claro que el respaldo institucional del Gobierno federal será hacia el Gobierno de Tabasco, encabezado por Javier May, quien ahora dirige la investigación contra Bermúdez.

“Nosotros no vamos a encubrir a nadie, absolutamente a nadie, pero todo mundo tiene su información y todo mundo tiene derecho a decir, como lo ha dicho el Senador Adán Augusto, su versión. A nosotros, a partir del primero de octubre, nos corresponde realizar el apoyo al Gobierno del estado, a la Fiscalía del estado […] y sigue la investigación. La investigación no se cierra. No se va a cubrir a nadie, las investigaciones deben hacerse, pero de antemano no puede culparse a nadie hasta que se demuestre lo contrario”, señaló.

Por su parte, en esa misma conferencia de prensa, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que los delitos por los que se busca a Hernán Bermúdez Requena son: asociación delictuosa, extorsión y secuestro. También confirmó que es el Gobierno del estado de Tabasco quien encabeza su localización, tras la orden de aprehensión emitida desde febrero de este año.

García Harfuch precisó que, desde principios de 2024, ya circulaban notas periodísticas e informes locales que vinculaban a Bermúdez con actividades delictivas. Sin embargo, fue hasta noviembre de ese mismo año cuando la Fiscalía General de Justicia de Tabasco abrió formalmente una carpeta de investigación.

Ya con un nuevo equipo de seguridad, instruido por el gobernador Javier May Rodríguez, la Fiscalía obtuvo en febrero de 2025 una orden de aprehensión contra Bermúdez, la cual, es por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro. A partir de entonces, se activó una ficha roja de la Interpol mediante los mecanismos de colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia y la FGR.

No obstante, Hernan Bermudez, ya logró el cobijo y frenar la orden de aprehensión, al menos provisionalmente, pues el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, le otorgó un amparo al ex secretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.

El amparo en cuestión es una suspensión provisional, con la cual no puede ser detenido. Hernán Bermúdez, a quien las autoridades de Tabasco lo vinculan con el grupo criminal “La Barredora”, una célula delictiva al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), promovió el juicio de amparo el 18 de abril contra la orden de aprehensión librada por un juez de control de la Ciudad de México. Y el 21 de abril le fue otorgado este beneficio.

El titular del Juzgado que le otorgó la suspensión provisional es Alfonso Javier Flores Padilla. Este juez le impuso a Hernán Bermúdez el pago de una garantía de 16 mil pesos para mantener vigente la medida cautelar, es decir, el amparo contra cualquier orden de aprehensión. Además, aplazó la audiencia incidental para el 1 de agosto. Ese día decidirá si concede la suspensión definitiva Bermúdez Requena.

