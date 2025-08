Claudia anuncia informe en Palacio y que no descarta ir a toma de protesta de la SCJN

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles que el 1 de septiembre rendirá el informe de sus primeros 11 meses de Gobierno en Palacio Nacional, y compartió que ese mismo día podría acudir a la toma de protesta de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que encabezará el Ministro electo Hugo Aguilar Ortiz como resultado de la primera elección judicial en México.

"El 1 de septiembre vamos a hacer un informe aquí. Es un lunes. Aquí en Palacio el informe de los primeros 11 meses de Gobierno y una visión hacia adelante, y después viene la toma de protesta de la Corte. Vamos a ver ahí cómo nos ajustamos en los horarios y la invitación. No he recibido la invitación formal, pero ayer dijo Hugo [Aguilar] que sí iba a ir. Entonces vamos a ver a cuál de los… supongo que al formal, no sé… ya aquí en la Corte tal vez", explicó durante su conferencia de prensa matutina.