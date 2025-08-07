Netanyahu plantea tomar control de Gaza "por seguridad"; su ejército rechaza la idea

Europa Press

07/08/2025 - 12:11 pm

Netanyahu afirmó que Israel no se anexionará la Franja de Gaza, pero que tomará el control del enclave palestino "por seguridad" y cederá su administración.

Artículos relacionados

En las últimas horas ha crecido la tensión dentro de la cúpula militar ante la posibilidad de que Netanyahu anuncie durante una reunión de su Gabinete que se celebrará este jueves un posible plan para ocupar totalmente Gaza, una medida rechazada por el jefe del ejército, Eyal Zamir, ante la situación de los rehenes que todavía permanecen secuestrados en el enclave.

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS).- El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves que Israel no se anexionará la Franja de Gaza, pero que tomará el control del enclave palestino "por seguridad" y cederá más tarde su administración, en manos ahora del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), a un Gobierno de transición liderado por fuerzas árabes.

"Tenemos la intención de hacerlo para garantizar nuestra seguridad, expulsar a Hamás de allí, permitir la liberación de la población en Gaza y pasar [su Gobierno] a un Gobierno civil (sin la milicia islamista)", resaltó en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense Fox News.

En este sentido, insistió en que Israel no quiere anexionarse el enclave, sino que quiere "un perímetro de seguridad". "Queremos entregárselo a fuerzas árabes que lo vayan a gobernar de forma adecuada sin amenazarnos y dando a los gazatíes una buena vida", agregó ante las preguntas del periodista Bill Hemmer.

Netanyahu afirmó que Israel no se anexionará la Franja de Gaza, pero que tomará el control del enclave palestino "por seguridad" y cederá su administración.
Palestinos pasan entre los escombros tras un ataque aéreo israelí en la zona de Sheikh Radwan, al noroeste de la ciudad de Gaza, el 6 de agosto de 2025. Foto de Rizek Abdeljawad, Xinhua

El jefe del ejército de Israel habla sobre su rechazo a ocupar Gaza

El jefe del ejército de Israel, Eyal Zamir, aseguró que la cúpula militar seguirá expresando su postura "sin temor", así como "de manera objetiva, independiente y profesional" tras las críticas vertidas en su contra por su rechazo a la posible ocupación de la Franja de Gaza que baraja el Primer Ministro, Benjamin Netanyahu.

"Seguiremos actuando con responsabilidad, integridad y determinación, priorizando únicamente el bien del Estado y su seguridad", aseveró este jueves durante una reunión con altos cargos militares en declaraciones publicadas por el ejército israelí.

Netanyahu afirmó que Israel no se anexionará la Franja de Gaza, pero que tomará el control del enclave palestino "por seguridad" y cederá su administración.
Palestinos recogen ayuda humanitaria en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, el 5 de agosto de 2025. Foto: Rizek Abdeljawad, Xinhua

Zamir expresó que la "cultura del desacuerdo es parte inseparable de la historia del pueblo de Israel". "Es un componente vital de la organización de las Fuerzas de Defensa, tanto interna como externamente", añadió. También señaló que "no se trata de teoría", sino que "se trata de cuestiones de vida o muerte y de la defensa del Estado".

En las últimas horas ha crecido la tensión dentro del Gabinete y en la cúpula militar ante la posibilidad de que Netanyahu anuncie un posible plan para ocupar totalmente Gaza, una medida rechazada por Zamir debido a la situación de los rehenes que todavía permanecen secuestrados en el enclave palestino.

El Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, salió a defender en la víspera al jefe del ejército, alegando que "es un derecho y un deber del jefe del Estado Mayor expresar su opinión", si bien luego ya se tomarán las decisiones pertinentes dentro del Gobierno.

Netanyahu afirmó que Israel no se anexionará la Franja de Gaza, pero que tomará el control del enclave palestino "por seguridad" y cederá su administración.
Imagen del 6 de agosto de 2025 de ayuda humanitaria lanzada desde el aire sobre el norte de la Franja de Gaza. Foto: Rizek Abdeljawad, Xinhua

Está previsto que este jueves se lleve a cabo una reunión del Gabinete israelí en un encuentro en el que se podría decidir si se amplía la ofensiva contra el enclave palestino, lo que potencialmente podría incluir la ocupación total de la Franja, según adelantaron medios israelíes a principios de semana.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Perla Velázquez
Por Sugeyry Romina Gándara
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Daniela Barragán
Por Obed Rosas
+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El cerrojazo antidemocrático

"Con el nombramiento de la comisión de empleados para la elaboración de la nueva legislación electoral, el...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Decoro

"Tal vez ahora se sientan protegidos por el poder, pero en algún momento el aura de López...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El súper secretario reforzado

"Omar García Harfuch va ampliando sus alcances, fortaleciendo su Secretaría, coordinando al resto de las corporaciones y...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Salvamos tiempo, pero eso no basta

"El pasado jueves, después de una negociación con el Presidente Trump y su equipo, el gobierno mexicano...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)

Menos pobres, más rabia
Por Álvaro Delgado Gómez

Menos pobres, más rabia

La génesis del huachicol
Por Ana Lilia Pérez

La génesis del huachicol

Los miserables
Por Alejandro Páez Varela

Los miserables

Fiscalías apagadas
Por Muna D. Buchahin

Fiscalías apagadas

Los consumidores frente al genocidio
Por Alejandro Calvillo

Los consumidores frente al genocidio

La caída de Álvaro Uribe, el Felipe Calderón colombiano
Por Héctor Alejandro Quintanar

La caída de Álvaro Uribe, el Felipe Calderón colombiano

La muy elevada deuda que paga Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

La muy elevada deuda que paga Sheinbaum

+ Sección

Galileo

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Luz misteriosa en el cielo de Monterrey.

VIDEOS ¬ Un objeto luminoso cruza el cielo en NL; fue meteoro o basura espacial: PC

Se han descubierto miles de exoplanetas en los últimos años.

¿Cómo buscamos vida fuera de nuestro sistema solar? ¿Qué hemos hallado hasta ahora?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

VIDEO ¬ Un tren de Grupo México arrolla a vehículos en Irapuato y deja seis muertos

Policías grabados en un acto sexual dentro de patrulla.
2

Dos policías de la CdMx están bajo investigación por video íntimo en una patrulla

Mary Sainz e Israel Vallarta en el estudio de SinEmbargo Al Aire
3

ENTREVISTA ¬ Que Xóchitl acampe en el Zócalo, como nosotros: Mary e Israel Vallarta

Netanyahu afirmó que Israel no se anexionará la Franja de Gaza, pero que tomará el control del enclave palestino "por seguridad" y cederá su administración.
4

Netanyahu plantea tomar control de Gaza "por seguridad"; su ejército rechaza la idea

5

"Es malísima": Noroña critica la carta de Andrés López Beltrán sobre su viaje a Japón

Claudia Sheinbaum criticó que la Segunda Sala de la SCJN diera en su última sesión un amparo a Lorenzo Córdova para eliminar su nombre de los libros de texto.
6

La SCJN "cierra su ciclo con racismo", dice Sheinbaum sobre amparo a Lorenzo Córdova

Los nuevos aranceles que Trump impuso al mundo entraron en vigor hpy, con lo que casi 70 países pagarán gravámenes específicos que oscilan entre el 10 y el 41%.
7

Trump cumple: aranceles entran en vigor; sólo México y China tienen prórroga: Ebrard

8

"Los Alfa", célula criminal que operaba en el Edomex, es desarticulada: detienen a 27

9

La SCJN, en última sesión, ampara a Lorenzo Córdova y ordena a la SEP reeditar libros

El Gobernador de Oaxaca informó que analiza denunciar la presunta apropiación cultural de unos huaraches del diseñador mexicoamericano Willy Chavarría y Adidas.
10

Adidas lanza huaraches "Oaxaca Slip-On" y Gobernador acusa plagio; se evalúa denuncia

En el espejo de Israel Vallarta
11

En el espejo de Israel Vallarta

12

¿El que difundió video de policías de Ecatepec en acto sexual podría ser castigado?

La CdMx anuncia 3 puntos seguros para el consumo lúdico de mariguana: ¿Dónde estarán?
13

La CdMx anuncia 3 puntos seguros para el consumo lúdico de mariguana: ¿Dónde estarán?

La Cofepris anunció que, debido a las quejas por una sospecha de "reacción adversa", ordenó retirar una pasta de dientes de Colgate fabricada en México.
14

¿Usas Colgate Total "Clean Mint"? ¡Ojo! Cofepris ordena retirar esta pasta de dientes

Claudia Sheinbaum aseguró que las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, una nueva Ley de Aduanas y el Paquete Económico de 2026 tienen prioridad.
15

Sheinbaum traza prioridades legislativas: aduanas, Reforma Judicial y Paquete 2026

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Claudia Sheinbaum aseguró que las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, una nueva Ley de Aduanas y el Paquete Económico de 2026 tienen prioridad.
1

Sheinbaum traza prioridades legislativas: aduanas, Reforma Judicial y Paquete 2026

Netanyahu afirmó que Israel no se anexionará la Franja de Gaza, pero que tomará el control del enclave palestino "por seguridad" y cederá su administración.
2

Netanyahu plantea tomar control de Gaza "por seguridad"; su ejército rechaza la idea

Claudia Sheinbaum criticó que la Segunda Sala de la SCJN diera en su última sesión un amparo a Lorenzo Córdova para eliminar su nombre de los libros de texto.
3

La SCJN "cierra su ciclo con racismo", dice Sheinbaum sobre amparo a Lorenzo Córdova

Los nuevos aranceles que Trump impuso al mundo entraron en vigor hpy, con lo que casi 70 países pagarán gravámenes específicos que oscilan entre el 10 y el 41%.
4

Trump cumple: aranceles entran en vigor; sólo México y China tienen prórroga: Ebrard

La inflación anual se desaceleró a 3.51% en julio de 2025, informó el Inegi; ligó dos meses a la baja y llegó a su nivel más bajo desde diciembre de 2020.
5

La inflación anual desaceleró a 3.51% en julio: Inegi; es su menor nivel desde 2020

Otro Viernes de locos nos trae de regreso a Jamie Lee Curtis como Tess Coleman y a Lindsay Lohan como Anna.
6

RESEÑA ¬ Otro viernes de locos, el divertido regreso de Tess y Anna Coleman

Mary Sainz e Israel Vallarta en el estudio de SinEmbargo Al Aire
7

ENTREVISTA ¬ Que Xóchitl acampe en el Zócalo, como nosotros: Mary e Israel Vallarta

8

VIDEO ¬ Un tren de Grupo México arrolla a vehículos en Irapuato y deja seis muertos

9

El SMN alerta por la formación de la tormenta tropical "Ivo" al sureste de Acapulco

10

"Los Alfa", célula criminal que operaba en el Edomex, es desarticulada: detienen a 27

Hernán Bermúdez Requena, el fugitivo exjefe de Seguridad Pública de Tabasco acusado de ser líder del cártel “La Barredora”, es militante de Morena desde 2023.
11

“La Barredora” pierde brazos desde 2024, pero su líder y labor criminal están impunes

Nueve rutas de resistencia civil contra el impuesto a las remesas
12

Envío de remesas a México podría caer 5.8% en 2025 por miedo a redadas, advierte BBVA