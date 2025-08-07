Netanyahu plantea tomar control de Gaza "por seguridad"; su ejército rechaza la idea

En las últimas horas ha crecido la tensión dentro de la cúpula militar ante la posibilidad de que Netanyahu anuncie durante una reunión de su Gabinete que se celebrará este jueves un posible plan para ocupar totalmente Gaza, una medida rechazada por el jefe del ejército, Eyal Zamir, ante la situación de los rehenes que todavía permanecen secuestrados en el enclave.

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS).- El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves que Israel no se anexionará la Franja de Gaza, pero que tomará el control del enclave palestino "por seguridad" y cederá más tarde su administración, en manos ahora del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), a un Gobierno de transición liderado por fuerzas árabes.

"Tenemos la intención de hacerlo para garantizar nuestra seguridad, expulsar a Hamás de allí, permitir la liberación de la población en Gaza y pasar [su Gobierno] a un Gobierno civil (sin la milicia islamista)", resaltó en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense Fox News.

En este sentido, insistió en que Israel no quiere anexionarse el enclave, sino que quiere "un perímetro de seguridad". "Queremos entregárselo a fuerzas árabes que lo vayan a gobernar de forma adecuada sin amenazarnos y dando a los gazatíes una buena vida", agregó ante las preguntas del periodista Bill Hemmer.

El jefe del ejército de Israel habla sobre su rechazo a ocupar Gaza

El jefe del ejército de Israel, Eyal Zamir, aseguró que la cúpula militar seguirá expresando su postura "sin temor", así como "de manera objetiva, independiente y profesional" tras las críticas vertidas en su contra por su rechazo a la posible ocupación de la Franja de Gaza que baraja el Primer Ministro, Benjamin Netanyahu.

"Seguiremos actuando con responsabilidad, integridad y determinación, priorizando únicamente el bien del Estado y su seguridad", aseveró este jueves durante una reunión con altos cargos militares en declaraciones publicadas por el ejército israelí.

Zamir expresó que la "cultura del desacuerdo es parte inseparable de la historia del pueblo de Israel". "Es un componente vital de la organización de las Fuerzas de Defensa, tanto interna como externamente", añadió. También señaló que "no se trata de teoría", sino que "se trata de cuestiones de vida o muerte y de la defensa del Estado".

En las últimas horas ha crecido la tensión dentro del Gabinete y en la cúpula militar ante la posibilidad de que Netanyahu anuncie un posible plan para ocupar totalmente Gaza, una medida rechazada por Zamir debido a la situación de los rehenes que todavía permanecen secuestrados en el enclave palestino.

El Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, salió a defender en la víspera al jefe del ejército, alegando que "es un derecho y un deber del jefe del Estado Mayor expresar su opinión", si bien luego ya se tomarán las decisiones pertinentes dentro del Gobierno.

Está previsto que este jueves se lleve a cabo una reunión del Gabinete israelí en un encuentro en el que se podría decidir si se amplía la ofensiva contra el enclave palestino, lo que potencialmente podría incluir la ocupación total de la Franja, según adelantaron medios israelíes a principios de semana.