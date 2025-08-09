Un tequila inspirado en la orquídea mexicana y en los cantos florales Nahuas

Este destilado que destaca por su sabor sofisticado, cuenta con la guía del Maestro Tequilero Carlos R. Huizar de Casa Natima.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- Cuando se habla de destilados mexicanos de inmediato se piensa en el tequila, esa bebida tan famosa en todo el mundo que acompaña pláticas, celebraciones y reuniones. En el país contamos con una amplia oferta, hay una opción para cada gusto y ahora tenemos una opción muy especial inspirada en la orquídea mexicana y en los cantos florales ceremoniales prehispánicos de los Nahuas: Laelia.

Fernando Pérez, CEO y fundador de Tequila Laelia compartió que su familia lleva varias generaciones cosechando agave, actividad que hacen con mucha pasión, pero esta es la primera vez que deciden crear un destilado propio. "Laelia para mí es la huella que estamos creando con nuestra destilería, es la huella que queremos dejar, es la expresión de mostrarle al mundo de qué podemos hacer", dijo.

Este tequila, que se produce en Casa Natima, es el fruto de más de tres años de trabajo en el que se cuidó cada parte del proceso, desde el cultivo, la producción, las notas que querían que tuviera en boca hasta la parte estética y de diseño. Laelia es un homenaje a la tierra que brinda este destilado y a los métodos tradicionales de elaboración del tequila. Es un tequila creado para quienes valoran la belleza en lo discreto, en quienes con paciencia valoran lo que nace de la tierra y el tiempo.

"Laelia es un tipo de orquídea, una orquídea mexicana silvestre y es esa belleza de las flores, esa belleza, del cultivo de una planta tan mexicana como el agave que dura 6 años, hay que cuidarlo durante 6 años antes de poderlo llevar a a producción", destacó Fernando.

Métodos tradicionales

Este tequila cuenta con la guía del Maestro Tequilero Carlos R. Huizar quien emplea emplea métodos tradicionales como la cocción lenta en hornos de mampostería, molienda en tahona, fermentación natural y doble destilación en alambiques de cobre. El maestro compartió que ellos están seguros que en los campos agaveros de Casa Natima en Amatitán, Jalisco, estuvieron presentes los nahuas con sus cantos florales para establecer esa conexión espiritual.

Laelia Blanco pasa hasta 14 días en barricas de roble blanco americano, lo que le aporta estructura sin restarle frescura ni protagonismo al agave. En su versión Reposado, el tequila reposa entre 4 y 6 meses en barricas de roble blanco francés ligeramente tostadas, logrando una mayor complejidad sin opacar el carácter del agave.

Fernando destacó que es un tequila libre de aditivos, 100 por ciento tradicional que cuenta con una bella presentación, la botella incluye las flores como el nombre de esta bebida. "El 100 por ciento de la materia prima del agave que utilizamos lo cultivamos nosotros, no tenemos proveedores externos, somos autosuficientes con nuestra materia prima y eso también nos da un control de calidad, una trazabilidad, desde el agave hasta la copa", agregó.

Este destilado busca es conectar con quienes valoran las historias auténticas, el diseño con propósito y los productos elaborados con respeto por la tradición."

Este tequila, Laelia, ya está disponible en Estados Unidos, Guadalajara y la región del Bajío, próximamente llegará a la Ciudad de México, con planes de expansión a nivel nacional.