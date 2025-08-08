EU cancela visa de Juan Francisco Gim, Alcalde de Nogales; "es administrativo", dice

Redacción/SinEmbargo

08/08/2025

EU canceló visa de Juan Francisco Gim, Alcalde de Nogales; "Es administrativo", dice

Este sería el caso más reciente del retiro de un visado por parte del Gobierno de Donald Trump a un político mexicano, en medio de constantes tensiones en materia de seguridad entre ambos países.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- Juan Francisco Gim, Alcalde morenista de la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, confirmó ayer que autoridades de Estados Unidos cancelaron su visa, pero afirmó que se encuentra tranquilo, ya que no se le acusó de nada, y que sigue desempeñando sus funciones con normalidad.

"Hoy quiero hablarte con absoluta transparencia sobre la situación que se ha dado en torno a mi visa. Efectivamente, el Gobierno de Estados Unidos ha tomado una medida respecto a mi situación migratoria, lo cual respecto ante esta circunstancia, mantengo la tranquilidad y la conciencia en paz, porque no se me calificó absolutamente de nada indebido, por eso sigo aquí", expresó el político a través de un video compartido en sus redes sociales.

De acuerdo con los reportes, el Presidente Municipal habría intentado cruzar a Estados Unidos el pasado 5 de agosto por la garita Dennis DeConcini, sitio en donde fue retenido por varias horas.

Este sería el caso más reciente del retiro de un visado por parte del Gobierno de Donald Trump a un político mexicano. Previamente, a Óscar Eduardo Castro Castro, Edil de Puerto Peñasco, también de Sonora, le retiraron su visa cuando intentaba cruzar a Estados Unidos con su familia, por la garita de San Luis Río Colorado.

El más emblemático caso es el de la Gobernadora de Baja California, Mariana del Pilar, ocurrido en mayo, el cual desató críticas y cuestionamientos de la oposición.

"Estoy seguro de qué el tiempo me dará la razón, no se trata de una cacería, ni de un escándalo, se trata de un proceso administrativo que estoy enfrentando con responsabilidad y con respeto", añadió Francisco Gim.

El Alcalde subrayó que se encuentra trabajando de manera normal y con la misma intensidad, cumpliendo con sus deberes como servidor público.

"Atiendo temas urgentes importantes de nuestra ciudad, incluso participo en reuniones binacionales de temas de seguridad porque Nogales no se tiene que parar, mucho menos, y no caer en confrontaciones políticas. Trabajemos unidos, sin divisiones, a favor de quién más lo necesita", apuntó Gim.

