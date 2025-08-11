Autoridades desmienten masacre en Uriangato, pero confirman ataque y una mujer herida

Las autoridades de Uriangato negaron que se hubiera registrado una masacre en un bar, sin embargo, confirmaron un ataque armado que dejó una mujer herida.

Guanajuato, 11 de agosto (ZonaFranca).- La Secretaría de Seguridad y Paz, y el Gobierno municipal de Uriangato, Guanajuato, desmintieron que ocurriera una masacre en un bar de la zona, como trascendió la noche del domingo en medios locales.

De acuerdo con las autoridades, el incidente fue reportado a las 20:24 horas de ayer por presuntas detonaciones de arma de fuego en un establecimiento de la colonia Emiliano Zapata.

Sin embargo, el área de comunicación de la Secretaría de Seguridad aclaró este lunes que sí hubo un ataque, pero que no fallecieron ocho personas, como se había mencionado en los medios, y que sólo se reportó una mujer lesionada en código verde.

A raíz de ello, el Gobierno de Uriangato emitió un comunicado donde también apuntó que no se trató de una masacre e invitó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a difundir información que previamente haya sido confirmada.

“Como resultado de la agresión, sólo una mujer resultó lesionada y fue trasladada para recibir atención médica. Es falsa la versión que circula en redes sociales y algunos medios de comunicación”, se lee en el boletín

En tanto, exhortó a las y los ciudadanos que cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad sea reportado al 911 para atención inmediata, o mediante denuncia anónima al 089, contribuyendo así a la construcción de un entorno más seguro y en paz.

