Excandidato del PAN ligado a Calderón-Mouriño es acusado en EU de sobornos en Pemex

El Tesoro estadounidense acusó a dos empresarios mexicanos de sobornar a Pemex. Uno de ellos es Mario Alberto Ávila Lizárraga, excandidato del PAN ligado a Felipe Calderón y Juan Camilo Mouriño.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) acusó a dos empresarios mexicanos de haber sobornado a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) con el fin de manipular licitaciones y beneficiarse económicamente por medio de contratos. Uno de los empresarios es Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y el otro es Mario Alberto Ávila Lizárraga, persona ligada a los panistas Felipe Calderón y Juan Camilo Moruiño.

A través de un comunicado difundido por el Departamento de Justicia de EU, se informó sobre la acusación presentada en el Distrito Sur de Texas en contra de los empresarios "por su participación en un presunto esquema de soborno para retener y obtener negocios relacionados con Petróleos Mexicanos [Pemex], la compañía petrolera estatal de México, y Pemex Exploración y Producción [PEP], la subsidiaria de exploración y producción de propiedad total de Pemex".

De acuerdo con lo señalado en la publicación, tanto Rovirosa Martínez como Ávila Lizárraga, quienes residen en territorio estadounidense, "sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación para asegurar millones de dólares en contratos lucrativos y otras ventajas".

En el comunicado se detalló que Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años, habrían conspirado para pagar sobornos de al menos 150 mil dólares a funcionarios de Pemex para obtener y retener negocios de la empresa mexicana y de PEP "para empresas asociadas con Rovirosa".

La dependencia estadounidense indicó que los sobornos se habrían realizado entre 2019 y 2021 mediante artículos de lujo de marcas como Louis Vutton y Hublot, así como pagos en efectivo.

Al menos tres funcionarios de Pemex se vieron beneficiados por dichos sobornos, apuntó el Departamento de Justicia, quienes presuntamente actuaron para ayudar "a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos con Pemex y PEP por un valor de al menos 2.5 millones de dólares".

"Rovirosa y Ávila están acusados de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero [FCPA] y tres violaciones sustantivas de la FCPA. Si se les declara culpables, cada acusado enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo. Un Juez federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EU y otros factores legales. Tras su arresto, Rovirosa fue procesado hoy. Ávila es un fugitivo y sigue prófugo", resaltó la dependencia.

Asimismo, se precisó que el caso es investigado por el FBI y el HSI, con ayuda de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Depósitos de Seguros.

¿Quién es Ávila Lizárraga?

Mario Alberto Ávila Lizárraga fue delegado en Campeche de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno federal, en 2009 candidato del PAN al Gobierno de ese estado. De febrero de 2010 a noviembre de 2012 fue subdirector de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción.

Previo a su paso por Pemex, el empresario tuvo una estrecha relación con Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación del expresidente Felipe Calderón y quien falleció en noviembre de 2008 durante un accidente aéreo.

Fue esa relación la que le permitió pasar de ser un asistente en la campaña presidencial de Vicente Fox a ocupar un alto cargo en la petreolera mexicana.