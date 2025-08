Pemex dio miles de millones a Fox, Calderón y Peña. ¿Dónde están? En la empresa NO

Durante 18 años de gobiernos del PRIAN, Pemex tuvo ingresos récord por excedentes en la venta de petróleo que alcanzó un récord de 100 dólares por barril, pero todo ese dinero cayó en un pozo de saqueo y corrupción. Ahora, el rescate que realiza el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es cuestionado por aquellos que llevaron a la paraestatal prácticamente a la quiebra.

Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).– El sol sale para Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa que la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció hoy quedará libre de la carga fiscal que le impuso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desde el inicio del neoliberalismo. La Mandataria federal afirmó además que no se debe olvidar cómo llegó la paraestatal a niveles históricos de deuda y el suelo de producción en el que cayó en las últimas décadas, en los gobiernos del PRIAN.

"Ellos quebraron la empresa, los gobiernos del PRIAN. Todavía hay mucho qué decir de aquella época. Con [Vicente] Fox, se llegaron a a producir 3.2 millones de barriles diarios. El precio actual del petróleo está sobre los 63 dólares. En aquella época estaba a más de 100 dólares. Ingresos petroleros hubo muchísimos. Excedentes también, porque además ponían en el Presupuesto algo y después tenían excedentes. ¿Dónde se quedó ese dinero? En Pemex no", recordó la Presidenta este martes en Palacio Nacional.

"A [Felipe] Calderón, le tocó más o menos lo mismo. Ahora, qué provocaron además, irresponsablemente el decaimiento del mejor yacimiento petrolero que ha tenido México, que es Cantarell. Se les ocurrió inyectar nitrógeno y el gas está contaminado con nitrógeno. Pésimas decisiones, además eso sí era oscurantismo del neoliberalismo", añadió.

"[Enrique] Peña llega y dice: ‘No, hay que privatizar todo, dejar entrar abiertamente a todas las empresas’. Reforma del 2013: ronda 1, ronda 2… Y cae la producción petrolera y se endeuda Pemex. Por eso dicen que no tiene salida Pemex, pero aquí hay una cosa que no tienen ellos. Se llama convicción, amor a la patria. Y se pone toda la inteligencia, decisión, convicción y trabajo para sacar adelante al país y a Pemex. Inició con el Presidente López Obrador y ahora le damos un nuevo empuje. Pues sí, ellos no pueden entenderlo. Una vez más el pueblo de México triunfa", argumentó la Presidenta Sheinbaum.

Con PRIAN hubo bonanza, pero también saqueo, corrupción…

En el periodo que va de Vicente Fox (2000-2006) a Enrique Peña Nieto (2012-2018) Pemex vivió por momentos una gran bonanza, pero a la vez tuvo lugar el saqueo de la paraestatal como han evidenciado las mismas cifras oficiales.

De 2000 a 2012, el país obtuvo del crudo de Pemex, 7 billones 753 mil 200 millones de pesos. Sin embargo, la gran oportunidad que representó la captura de ese monto extraordinario se esfumó, debido al despilfarro, la falta de rendición de cuentas y la falta de una política energética integra, como el abandono de las seis refinerías y demás infraestructura que desde el Gobierno pasado se busca recuperar, a lo que se suma la Refinería de Dos Bocas y la de Deer Park que se compró en Texas.

Por ejemplo, con Calderón se benefició a la petrolera española Repsol, una de las favoritas en esa administración, aún cuando esto implicó un quebranto al patrimonio mexicano. En 2011 Pemex adquirió acciones de Repsol que se devaluaron al año siguiente. Por ello, entre 2014 y 2017, ya en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la petrolera mexicana se deshizo de dichas acciones. Cifras oficiales señalan que la operación causó una pérdida de tres mil 500 millones de pesos para la petrolera mexicana.

También en la gestión del panista se establecieron los cimientos para el Complejo Etileno XXI ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, un negocio entre el consorcio Braskem-Idesa y Pemex Gas y Petroquímica Básica (hoy Pemex Transformación Industrial) que consistió en que la compañía subsidiaria de Odebrecht compraría etano a la petrolera, con un descuento inexplicable de 25 por ciento sobre el precio del mercado, lo que hacía super desventajosa la posición de Pemex.

Este negocio, como informó SinEmbargo desde agosto de 2020, generó pérdidas y gastos innecesarios a Pemex por al menos 7 mil 124 millones 963 mil 300 pesos entre 2015 y 2018, debido a pagos por servicios no efectuados, castigos por incumplimiento de contrato y políticas contractuales injustas para la entonces Empresa Productiva del Estado.

Fox, fracaso petrolero

El entonces director del Banco de México (Banxico), Guillermo Ortiz Martínez, cuestionó que durante los seis años del Gobierno de Vicente Fox el ingreso extraordinario que obtuvo el país por la exportación de crudo, de alrededor de 180 mil millones de pesos al año en promedio, “se había destinado a financiar el gasto de la administración y no a mejorar la competitividad nacional”.

Durante el Gobierno de Fox Quesada nunca se turnó al Congreso de la Unión una propuesta concreta de Reforma Energética ni se vinculó de manera convincente a la industria petrolera con el sector energético, planteó en 2016 a este medio Roberto Gutiérrez Rodríguez, investigador del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco en el documento “La reforma petrolera de México: ¿dos sexenios sin política energética?”.

"El expresidente panista no utilizó los excedentes petroleros para invertir en la industria o en la generación de infraestructura. Por el contrario, los orientó al reforzamiento de la posición internacional del país a través de la acumulación de reservas del Banco de México y contrató más personal y mejor pagado en Pemex. Al inicio de su sexenio, en el corporativo de Pemex trabajaban cerca de 24 mil personas, mientras que con Calderón, la cifra estaba en 48 mil personas; es decir, se duplicó la burocracia. Gente en el escritorio, no en actividades productivas", estableció el académico.

A esto se sumó el Pemexgate en el 2000: el desvío de mil 500 millones de pesos para el sindicato de la petrolera, de los cuales 500 millones fueron para apoyar a Francisco Labastida Ochoa, entonces candidato a la Presidencia de la República del Revolucionario Institucional (PRI), de acuerdo con investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR). El PRI pagó una multa de mil millones de pesos.

El segundo caso emergió en 2004, cuando se hicieron públicos los acuerdos del Gobierno federal y la dirección de Pemex para transferir al sindicato 7 mil 800 millones de pesos.

Los impuestos petroleros representaron 36.5 por ciento del total de los ingresos ordinarios gubernamentales, de acuerdo con el artículo “Petróleo y crecimiento económico en México” del economista Francisco Colmenares. Pero, pese a registrar un crecimiento extraordinario no se destinaron a impulsar un mayor crecimiento de la inversión pública, cuya importancia había disminuido a 13 por ciento en el gasto público.

Calderón, el azote de Pemex

El expresidente López Obrador denunció a su vez en marzo de 2021 que este contrato con Odebrecht que heredó el país de los mandatos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto provocó un quebranto total de 667 millones de dólares, equivalentes a 13 mil 749 millones de pesos, sólo entre 2016 y 2020.

López Obrador indicó también que la empresa brasileña Odebrecht tuvo facilidades en el sexenio de Calderón Hinojosa, y también con Peña Nieto, pues apoyó la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y hasta tuvo una sesión de consejo dentro de la ex Residencia Oficial de Los Pinos.

En los últimos meses, Sheinbaum ha recordado la "media barda" que prometía ser una refinería en Tula, Hidalgo. Sin embargo, no hubo más desarrollo e inversión y sólo quedó esa construcción. El fracaso se debió, en gran medida, a la falta de estrategia y logística adecuadas, que en lugar de basarse en criterios técnicos, se fundamentaron en criterios políticos, o bien, como dijeron especialistas en la materia a SinEmbargo.

Calderón sólo había levantado una barda que costó más de 500 millones de pesos en un terreno de aproximadamente 700 hectáreas que el entonces Gobernador Miguel Ángel Osorio Chong compró a campesinos para entregárselo a Petróleos Mexicanos, hecho que representó a su vez un endeudamiento para los hidalguenses de más de mil 500 millones de pesos a 20 años.

El periodista Álvaro Delgado Gómez reportó en 2022 que, de acuerdo con Ricardo Baptista González, exalcalde de Tula y exdiputado local de Morena, afirma que la refinería Bicentenario fue otro fraude de Calderón.

A su vez, una investigación de octubre de 2019 realizada por la revista Contralínea reveló por ejemplo cómo en el Gobierno de Calderón la producción petrolera sexenal ocupó el cuarto lugar en 42 años. La venta oro negro dejó ingresos totales de 545 mil 496 millones de dólares por la comercialización de 5 mil 891.10 millones de barriles en 6 años, a un precio altísimo de 92.56 dólares por barril, el más alto en el periodo en ese momento.

Con esos recursos Calderón pudo haber pagado la deuda total de Pemex con un sobrante de más de 300 mil millones de dólares. ¿Qué hubo en cambio? Los desfalcos que se han denunciado y la famosa refinería que prometió en Tula, Hidalgo, y que se llamaría Bicentenario y de la cual queda solo una barda, que costó más de 500 millones de pesos.

Peña: continuidad del saqueo

En el caso de Peña, los mismo datos de Contralínea indican que la producción diaria promedio sexenal fue de 2.33 millones de barriles diarios, la quinta en 42 años, con ingresos por venta promedio de 331 mil 997 millones de barriles, con el tercer precio más alto –de 65.80 dólares– en el periodo. Es decir, también tuvo los ingresos suficientes, pero pese a ello habló en enero de 2017 de cómo se había secado la gallina de los huevos de oro.

En ese entonces, Peña Nieto habló de cómo el yacimiento petrolero de Cantarrell llegó a producir 2 millones 200 mil barriles de petróleo diarios, una cifra que con Peña descendió a 200 mil barriles diarios. “La gallina de los huevos de oro [Pemex] se secó. Cantarell se nos fue secando. Mantener un precio artificial en 2017 habría significado un gasto adicional de más de 200 mil millones de pesos”, dijo Peña en enero de 2017.

Años después, López Obrador recordó cómo se arruinó ese gran campo petrolero en la sonda de Campeche. "Lo agotaron completamente. Lo pudieron haber explotado de manera racional y todavía se tendría petróleo, pero no, el propósito era sacar todo lo que se podía”. Lo cierto es que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón tuvieron durante sus administraciones la más alta producción petrolera en la historia de México y petroprecios récord que dieron altos márgenes de ganancia.

En noviembre pasado, la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, dio a conocer que entre 2012 y 2018, como resultado de la reforma de 2013 del expresidente Peña Nieto, el sector petrolero mexicano sufrió un abandono: “la inversión pública en exploración y producción disminuyó 55 por ciento, la producción de petróleo crudo cayó 28 por ciento y la de gas natural 22 por ciento; la perforación de pozos petroleros se redujo en 87 por ciento; y la producción de diésel y gasolina se desplomó en 61 y en 51 por ciento, respectivamente”.

A este declive productivo se sumó un endeudamiento desmedido, la deuda de Pemex creció 129.5 por ciento en 10 años; y Pemex se convirtió en el periodo neoliberal en la petrolera más endeudada del mundo”, refirió.

Además, dijo, se privatizaron 90 áreas petroleras, algunas ya con yacimientos descubiertos, bajo el argumento de que el sector privado revertiría la caída en reservas, en producción e incrementaría la inversión en el sector, “pero ocurrió lo contrario, las inversiones prometidas por más de 200 mil millones de dólares nunca llegaron al sector y hoy el sector privado aporta apenas el 3 por ciento de la producción”.

La Presidenta Sheinbaum sostuvo a su vez que cuando se separa Pemex en estas subsidiarias lo que querían era privatizarla. “Y empezaron en el ‘contratismo’ tremendo que, al final, Pemex perdió muchas capacidades, y todo se contrataba”.

El Pemex del futuro: sin carga fiscal y producción

El Gobierno federal presentó la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento para Pemex con el objetivo de apoyar a la empresa del Estado hasta 2027 para que pueda enfrentar su alta carga de deuda y presión financiera, y que partir de ese año pueda financiarse por sí misma. También se busca que para 2030 haya una reducción del 26 por ciento en el saldo de la deuda respecto al monto registrado en 2019.

De este modo, la Presidenta de México pretende disminuir, de aquí al 2030, el saldo de la deuda de Pemex en casi 28 mil millones de dólares (mdd), esto comparado con la cifra alcanzada en 2019, pues se presentó una gráfica que mostraba que el saldo de la deuda en 2019 fue de 105 mil millones de dólares, pero su proyección es que para 2030 reduzca a 77 mil mdd.

De acuerdo con la propuesta dada a conocer hoy por Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Energía, y Pemex, el plan incluye mecanismos de respaldo a través de la SHCP, con los cuales se dotará a la paraestatal de liquidez suficiente para que, a partir de 2027, ella pueda financiar su propio gasto operativo.

“Tiene el propósito de capitalizar a la empresa a largo plazo, pero este plan garantiza que a partir de 2027 Pemex pueda generar los ingresos necesarios que lleven a la empresa con un balance positivo […]. El plan resuelve los retos estructurales de Pemex”, afirmó Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía.

“Es un apoyo temporal bien calculado y bien estimado, para poder ayudar las amortizaciones”, señaló Sheibaum Pardo.

El Secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, explicó que esta estrategia obedece al plan de reconfiguración y rescate de Pemex, debido a que durante el llamado “periodo neoliberal”, los gobiernos anteriores llevaron a la petrolera a un endeudamiento severo, ya que en tan sólo una década la deuda de la empresa aumentó casi 130 por ciento. Esa situación, subrayó, genera presiones significativas de pagos y amortizaciones para los años 2025 y 2026.

La Presidenta Claudia Sheinbaum también explicó que durante los próximos dos años la SHCP apoyará a Pemex para que pueda cumplir con sus amortizaciones de deuda, particularmente elevadas en 2025 y 2026, y que a partir de 2027 Pemex dejará de requerir apoyo del Gobierno para pagar su deuda.

Uno de los componentes fundamentales del plan tiene que ver con el manejo de los ingresos de Pemex. Edgar Amador Zamora explicó que dentro del plan, Hacienda respaldará a la empresa para que tenga liquidez suficiente en 2025 y 2026. La presidenta Sheinbaum detalló que ese apoyo consiste, entre otras cosas, en reducir la participación de Hacienda en las ganancias de Pemex.