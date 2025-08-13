VIDEO ¬ Policías "tablean" a detenido en Chiapas; los arrestan por abuso de autoridad

Redacción/SinEmbargo

12/08/2025 - 10:35 pm

En Chiapas, seis policías de la Fuerza Pakal fueron detenidos por presunto abuso de autoridad tras golpear con una tabla a un joven detenido.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) de Chiapas y la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron este martes a seis elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) por presunto abuso de autoridad cometido contra un joven en el municipio de Chilón. El hecho quedó registrado en un video, en el que se observa a los uniformados golpeándolo en repetidas ocasiones con una tabla mientras permanecía bajo custodia.

Los agentes fueron identificados como Bastida “N”, Jesús “N”, Iván “N”, Eugenio “N”, Lázaro “N” y Joél “N”, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, donde se abrió una carpeta de investigación para definir su situación jurídica.

De acuerdo con los reportes, los uniformados sometieron al joven con las manos esposadas mientras uno de ellos le bajó los pantalones y lo golpeó en dos ocasiones con una tabla de madera en la parte trasera del cuerpo.

El video muestra que, tras el primer golpe, el detenido cae al suelo, pero es reincorporado por otro elemento para recibir un segundo impacto. Aunque el material no tiene sonido, se aprecia que el joven grita y se queja por el dolor.

Al tener conocimiento de los hechos, la Secretaría de Seguridad del Pueblo dio a conocer que separó del cargo al elemento que perpetró la agresión, mientras se deslindan responsabilidades.

Por su parte, el Fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, ordenó a la Fiscalía de Combate a la Corrupción comenzar de inmediato las indagatorias, asegurando que no habrá impunidad y que en las próximas horas se darán a conocer los avances.

“Les garantizo que se van a deslindar responsabilidades y este hecho no quedará impune; en las próximas horas daré a conocer los avances de la investigación”, escribió en redes sociales.

En otras ocasiones, habitantes de la zona han denunciado a los elementos de la FRIP de abuso de autoridad y violación a derechos humanos durante sus operativos. Uno de ellos se registró el pasado mes de julio en la ranchería El Puentecito, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, donde un joven fue detenido de manera arbitraria y, según las denuncias, agredido físicamente y amenazado junto con varios de sus familiares.

Los hechos se realizan en el marco de la detención de más de 400 policías municipales y estatales en Chiapas durante los últimos ocho meses por su presunta vinculación a diversos delitos.

A raíz de ello, la SSP y la FGE reiteraron que continuarán aplicando su política de “Cero Corrupción y Cero Impunidad” para sancionar a los responsables y evitar que se repitan actos que vulneren la integridad de los ciudadanos.

