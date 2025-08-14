Reyes Colmenares protesta al frente de la UIF: "No habrá persecución, sino justicia"

El nuevo encargado de la UIF de la Secretaría de Hacienda afirmó ante la Comisión Permanente que su dependencia "no será un instrumento de persecución", sino una "herramienta de justicia" que irá contra "redes de corrupción que desvían recursos públicos para enriquecer a funcionarios de forma ilegal".

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– Omar Reyes Colmenares rindió protesta este miércoles como el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, luego de ser ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y prometió que la dependencia no será usada como instrumento de persecución, sino como herramienta de justicia, además de apuntar contra redes de corrupción que enriquecen ilegalmente a servidores públicos.

"La UIF actuará con legalidad, imparcialidad y respeto a los principios constitucionales. No seremos un instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia", dijo Reyes Colmenares en comisiones de la Permanente, que luego lo ratificó de forma unánime.

"Fortaleceremos la cultura de la denuncia, la colaboración con la sociedad civil, ampliaremos los programas de capacitación en prevención del lavado de dinero y trabajaremos de la mano con sectores estratégicos del sistema financiero", añadió.

📌 El presidente de la Mesa Directiva, @fernandeznorona, toma protesta a Omar Reyes Colmenares y a María del Carmen Bonilla Rodríguez, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y como Subsecretaria de @Hacienda_Mexico, respectivamente. pic.twitter.com/g5FcSWqBdG — Senado de México (@senadomexicano) August 13, 2025

Reyes Colmenares dijo ante senadores y diputados que, al frente de la UIF, combatirá "enérgicamente el uso del sistema financiero con fines ilícitos, así como las redes de corrupción que desvían recursos públicos o permiten el enriquecimiento indebido de funcionarios". "Esta unidad se consolidará como una aliada estratégica del Estado mexicano para garantizar transparencia y la rendición de cuentas", completó.

Reyes Colmenares aseguró que el éxito de la UIF no radica solamente en detectar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita sino con inteligencia convertir estas acciones que permitan judicializar casos, recuperar activos y prevenir que el sistema financiero sea utilizado para fines ilegales: “Mi compromiso es potenciar cada una de estas funciones, con tecnología, cooperación interinstitucional y una visión estratégica”.

Subrayó que la UIF es el ojo técnico y jurídico que observa, analiza y previene los flujos financieros ilícitos que alimentan las estructuras del crimen, la evasión fiscal y la corrupción, por lo que hoy más que nunca debe consolidarse como una instancia con autonomía técnica, capacidad de análisis prospectivo y fortaleza operativa, pero también una institución con vocación ética-humanista.

Por último, dijo que la UIF "actuará con legalidad, imparcialidad y ética, enfocada en cortar los flujos financieros que sostienen la corrupción y el crimen organizado, sin perseguir a nadie por motivos políticos o personales".

Durante la sesión de la Comisión Permanente, fue ratificado por unanimidad, con 31 votos a favor. También fue ratificada en la misma sesión, con 22 votos a favor y nueve abstenciones, María del Carmen Bonilla Rodríguez, como Subsecretaria de Hacienda. Antes, las y los integrantes de la Tercera Comisión de la Permanente aprobaron por unanimidad el nombramiento de Reyes Colmenares.

Un policía para enfrentar el lavado

Omar Reyes Colmenares, un abogado con formación de policía de investigación y que ha sido por años colaborador directo de Omar García Harfuch, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, es el nuevo titular de la UIF, la institución del Estado mexicano que previene y combate los crímenes financieros.

Reyes Colmenares, abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con la cédula profesional 11048658, fue Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México (CdMx) y director general en la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina, cuando la Jefa de Gobierno era Claudia Sheinbaum Pardo, la actual Presidenta de México que este lunes 4 de agosto formalizó el nombramiento.

El cargo previo de Omar Reyes Colmenares a titular de la UIF era director de Reinserción y Readaptación Social en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y también director de la Oficina Central Nacional de la Interpol México, ambos con el Secretario García Harfuch, quien ahora cuenta con otro instrumento institucional en el combate a la delincuencia.

Creada en 2004, en el Gobierno de Vicente Fox, la UIF tiene por primera vez como titular a un investigador con formación policiaca y sustituye a un político, Pablo Gómez Álvarez, a quien la Presidenta de México nombró encargado de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, tema en el que es experto desde la reforma política de 1977, hace casi medio siglo y de la que resultó Diputado federal en 1979, por el Partido Comunista Mexicano.

Gómez Álvarez también tomó el lugar de otro político, Santiago Nieto Castillo, ambos nombrados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y antes, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, también fue titular Alberto Bazbaz Sacal, quien fue Procurador cuando éste fue Gobernador del Estado de México (Edomex), envuelto en escándalos como el de la desaparición y muerte de la niña Paulette Gebara Farah.