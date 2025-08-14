Programa Vivienda para el Bienestar: ¿Cómo ubicar los módulos y horarios de registro?

13/08/2025 - 9:55 pm

Sedatu inicia registro para el Programa Vivienda para el Bienestar

Esta semana dio inicio el registro para el Programa Vivienda para el Bienestar y aquí te decimos cómo ubicar los módulos para acceder a este beneficio. 

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- Las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); de Bienestar; y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), iniciaron este semana el proceso de registro para el Programa Vivienda para el Bienestar (PVB). Aquí te contamos cómo ubicar los 58 módulos de registro a lo largo y ancho del país.

Esta iniciativa es uno de los pilares estratégicos del Segundo Piso de la Cuarta Transformación (4T) de México y tiene como propósito garantizar el derecho a una vivienda adecuada, priorizando a las personas que viven en condiciones de alta marginación, en comunidades indígenas; mujeres jefas de familia, madres solteras, personas jóvenes o que enfrentan diversas carencias sociales.

¿Cómo ubicar tu módulo y horarios de registro?

Las autoridades informaron que en esta primera etapa se instalarán 58 módulos de registro en 20 entidades federativas, las cuales son: Baja California, Sonora, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Michoacán, Nayarit, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Para localizar el que les corresponde, los interesados deberán seguir los siguientes pasos:

  • Accede a la página web de Conavi en https://pvb.conavi.gob.mx , donde encontrarás información oficial.
  • Busca el apartado que dice "Registro 2025", el cual muestra un mapa de México.
  • Selecciona el estado en el que te encuentras. (Recuerda que en esta etapa sólo participan los estados en color verde.

Una vez que selecciones el estado de tu interés, se desplegará un recuadro con la dirección, horarios y fechas de atención de los módulos disponibles en la entidad, así como puntos de referencia para que puedas llegar.

Para las entidades que aún no se encuentran en color verde, la Conavi invitó a mantenerse atento a las siguientes etapas, en las que se prevé ampliar la cobertura a más zonas del país.

¿Cómo participar?

Para registrarse, las personas deberán presentar en los módulos habilitados con los siguientes documentos en original y copia:

  • Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente).
  • CURP actualizada.
  • Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Las fechas y horarios de registro varían según la entidad y el municipio. Sin embargo, el horario general de atención es de 8:00 a 16:00 horas, por lo que recomienda acudir en la fecha asignada para su localidad y con la documentación completa.

¿Qué sigue después de hacer el registro?

Luego de completar el registro, el personal capacitado verificará la documentación, capturará los datos de cada solicitante en la Cédula de Diagnóstico y entregará un número de folio. Esta información servirá para perfilar la demanda y avanzar en la selección.

Asimismo, la Conavi evaluará las solicitudes recibidas en un plazo máximo de 20 días hábiles y publicará el listado preliminar de posibles beneficiarios en la página oficial  www.gob.mx/conavi y en puntos estratégicos de las zonas de intervención.

Finalmente, se contactará a las personas preseleccionadas por llamada, SMS o WhatsApp para programar una visita domiciliaria, en la que se verificará la información y, de ser necesario, se solicitará documentación adicional.

"El objetivo es garantizar un registro ordenado, transparente y accesible para todas las personas interesadas, asegurando igualdad de condiciones y trato. El registro constituye la primera fase del proceso, a partir del cual se evaluarán las solicitudes y se continuará con las siguientes fases de selección y validación para determinar a las personas beneficiarias", indicó el director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras.

