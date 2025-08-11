El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

Redacción/SinEmbargo

11/08/2025 - 2:25 pm

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.

Artículos relacionados

El Gobierno federal puso en marcha el registro para el programa de vivienda que busca apoyar a sectores prioritarios en distintas regiones del país.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y la Secretaría de Bienestar.

En esta primera etapa se instalarán 58 módulos en 51 municipios de 20 estados. El registro es personal, presencial y gratuito.

¿Quiénes pueden participar?

El PVB busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada a los siguientes grupos prioritarios:

  • Personas que viven en alta marginación.
  • Comunidades indígenas.
  • Mujeres jefas de familia o madres solteras.
  • Jóvenes.
  • Personas con carencias sociales.
Gobierno inicia registro para el Programa Vivienda para el Bienestar.
Los 58 módulos comenzarán a operar este lunes en 20 estados del país. Foto: Sedatu

¿Qué estados participan en la primera etapa?

En esta fase participarán los estados de Baja California, Sonora, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Michoacán, Nayarit, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

El objetivo es cubrir 20 mil 999 acciones de vivienda.

¿Cuáles son los requisitos del Programa Vivienda para el Bienestar?

El registro es personal e intransferible, únicamente en módulos oficiales y de forma gratuita. Para inscribirse, se debe presentar en original y copia:

  • Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente).
  • CURP actualizada.
  • Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
Gobierno inicia registro para el Programa Vivienda para el Bienestar.
El Gobierno alista los preparativos para la primera jornada de registro del Programa Vivienda para el Bienestar. Foto: Sedatu

El horario general es de 8:00 a 16:00 horas, con algunas sedes que operarán en horarios específicos.

La ubicación, fechas y horarios de cada módulo pueden consultarse en el mapa interactivo del programa disponible en: https://pvb.conavi.gob.mx.

Si la localidad no aparece en la convocatoria, la Conavi recomienda esperar las siguientes etapas, que ampliarán la cobertura a más entidades.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
Por Alejandro Páez Varela
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Las caídas de Claudia Sheinbaum

"Si bien la evaluación del Gobierno de Sheinbaum goza de alta popularidad, incluso en el manejo de...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Nueva amenaza de Trump

"Intervenir México sería una catástrofe que regresaría las relaciones entre ambos países cien años atrás".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Generosidad libresca

"R es un gran amigo que tiene una visión contraria a la mía. Para él, los libros...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Wolfgang Tillmans, el cronista de una generación

"A pesar de la persistente lluvia, que con el clima caliente del verano produce una sensación de...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Cuatro notas para el adiós a la lactancia
Por Daniela Barragán

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

¿Es democrática la Reforma Electoral?
Por Juan Carlos Monedero

¿Es democrática la Reforma Electoral?

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

+ Sección

Galileo

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Gentrificación en pueblo originario
1

Autoridad tradicional acusa a empresa de despojar a monja para edificar casas de lujo

Una joven fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que la atacó cuando estaba a punto de entrar a su casa en la capital de Puebla.
2

VIDEO ¬ Hombre agrede sexualmente a joven que estaba por entrar a su casa en Puebla

El dinero que “Don Ricardo” Salinas Pliego le escatimó al SAT regresará, en forma de programas u obras, a la gente que tiene menos que él.
3

Los 10 hombres (no mujeres) que operan la máquina legal y política de Salinas Pliego

El diseñador Willy Chavarria reconoció que las sandalias que lanzó con Adidas, bajo el nombre de “Oaxaca Slip-On”, se apropiaron del nombre sin colaboración.
4

Willy Chavarria reconoce apropiación del nombre de Oaxaca en colaboración con Adidas

Pleno del TFJA
5

Tribunal Administrativo (y magistrados) reparte regalos, amparado contra austeridad

La tristeza de López Obrador
6

La tristeza de López Obrador

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
7

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos dio a conocer que inició una investigación en contra de la Secretaria de Hacienda estatal.
8

La titular de Hacienda de Morelos es investigada por Fiscalía tras construir mansión

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), cumple 200 días en el poder sin responder la pregunta: ¿Hacia dónde carajos va?
9

Trump cumple 200 días en el poder sin responder la pregunta: ¿Hacia dónde carajos va?

Israel mata a Anas Al Sharif y otros tres periodistas de Al Jazeera tras un ataque en Gaza
10

Israel mata al periodista Anas Al Sharif y a otros 3 reporteros en un ataque en Gaza

La fórmula no está en España, Portugal o Japón. Es simple y llana: pueblo, pueblo, pueblo. Gracias, pueblo.
11

Pueblo, señores y austeridad

Donald Trump, Presidente de EU, anunció el lanzamiento de una abatida contra el crimen en Washington, ya que la tasa de homicidios es mayor que la de la CdMx.
12

Trump va contra crimen en Washington; "tasa de homicidios es mayor que en CdMx", dice

El Primer Ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo que reconocerá al Estado de Palestina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre.
13

Australia reconocerá el Estado de Palestina en la ONU; es un peligroso error: Israel

Muere Miguel Uribe Turbay tras atentado.
14

Miguel Uribe, precandidato presidencial colombiano, muere luego de atentado en Bogotá

Pablo Gómez Álvarez, encargado de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentó cómo trabajará su equipo para fortalecer el sistema democrático.
15

Gómez presenta Comisión para Reforma Electoral; organizará encuestas, foros y debates

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “muy trágico” el homicidio de Fernandito, un niño asesinado presuntamente por prestamistas en el Edomex.
1

La Presidenta exige cambios en la Fiscalía del Edomex tras el asesinato de Fernandito

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
2

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer este lunes que hay 81 mexicanos en la prisión conocida como Alligator Alcatraz, ubicada en Florida.
3

Claudia reporta 81 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; Consulado los atiende

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), cumple 200 días en el poder sin responder la pregunta: ¿Hacia dónde carajos va?
4

Trump cumple 200 días en el poder sin responder la pregunta: ¿Hacia dónde carajos va?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos (EU) esté operando drones sobre territorio mexicano.
5

Sheinbaum niega vuelos de drones de la CIA: “Jamás pondremos en riesgo la soberanía"

El Primer Ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo que reconocerá al Estado de Palestina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre.
6

Australia reconocerá el Estado de Palestina en la ONU; es un peligroso error: Israel

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reanudó sus operaciones luego de tener una suspensión temporal por las lluvias registradas el domingo.
7

El AICM reanuda operaciones tras suspensión por lluvias; hubo más de 14 mil afectados

Donald Trump, Presidente de EU, anunció el lanzamiento de una abatida contra el crimen en Washington, ya que la tasa de homicidios es mayor que la de la CdMx.
8

Trump va contra crimen en Washington; "tasa de homicidios es mayor que en CdMx", dice

Pablo Gómez Álvarez, encargado de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentó cómo trabajará su equipo para fortalecer el sistema democrático.
9

Gómez presenta Comisión para Reforma Electoral; organizará encuestas, foros y debates

Muere Miguel Uribe Turbay tras atentado.
10

Miguel Uribe, precandidato presidencial colombiano, muere luego de atentado en Bogotá

El dinero que “Don Ricardo” Salinas Pliego le escatimó al SAT regresará, en forma de programas u obras, a la gente que tiene menos que él.
11

Los 10 hombres (no mujeres) que operan la máquina legal y política de Salinas Pliego

La lluvia que azotó a la CdMx provocó un cortocircuito que desató un incendio entre las estaciones Pino Suárez y San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro.
12

VIDEO ¬ Lluvia provoca corto en Línea 2 del Metro; suspenden servicio en líneas 3 y 5