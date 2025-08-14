Un Juez vincula a proceso a 4 personas por el secuestro de Irma Hernández en Veracruz

La Fiscalía Regional Tuxpan presentó pruebas que llevaron a un Juez a vincular a proceso a los cuatro imputados, quienes permanecen en prisión preventiva.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó ayer que cuatro personas fueron vinculadas a proceso por el secuestro agravado cometido en contra de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista en el municipio de Álamo.

Los imputados son Víctor Manuel “N”, Jeana Paola “N”, Octavio “N” y José Eduardo “N”, quienes enfrentan el proceso penal 116/2025, acusados de privar de la libertad, de forma violenta, a la docente veracruzana por presuntamente negarse a pagar una extorsión exigida por un grupo criminal.

La Fiscalía Regional Tuxpan presentó pruebas suficientes para que un Juez determinara la vinculación a proceso y ratificara la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

"La Fiscalía General del Estado informa que, hoy 13 de agosto del año en curso, a través de la Fiscalía Regional Tuxpan se logró la vinculación a proceso en contra de Víctor Manuel 'N', Jeana Paola 'N', Octavio 'N' y José Eduardo 'N', como presuntos responsables del delito de secuestro agravado cometido en el municipio de Álamo en agravio de Irma Hernández Cruz, docente jubilada y taxista", mencionó la dependencia estatal en el comunicado.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

FGE: Tortura causó muerte de maestra Irma

El lunes pasado, la Fiscalía de Veracruz confirmó que Irma Hernández Cruz fue víctima de secuestro y tortura, luego de supuestamente negarse a ser extorsionada por una banda delictiva. Las agresiones provocaron su muerte.

La docente jubilada fue secuestrada el 17 de julio mientras conducía su taxi en Álamo por sujetos armados ligados al crimen organizado.

Gracias al trabajo coordinado entre fuerzas federales y estatales, se logró detener a las cuatro personas, quienes permanecían en prisión preventiva.

La Fiscalía señaló que la víctima sufrió violencia extrema durante su cautiverio y que continúan las investigaciones para localizar a otros posibles implicados: "La privación de la libertad de la víctima fue llevada a cabo por dos o más personas, de manera violenta y con el propósito de obtener un beneficio, alterando su salud por la agresión, tortura y violencia ejercida durante su cautiverio, lo cual ocasionó su muerte".