VIDEO ¬ Riña en estadio Cuauhtémoc, en Puebla, termina con una mujer muerta

Redacción/SinEmbargo

16/08/2025 - 8:27 am

Mujer muere tras riña de comerciantes afuera del estadio Cuauhtémoc en Puebla.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla aseguró que tras la pelea se pudo garantizar la seguridad en el recinto deportivo.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- Una mujer de 30 años murió durante una riña que se registró ayer al exterior del estadio Cuauhtémoc, ubicado en la capital poblana, previo al partido entre Puebla y San Luis, por presuntos integrantes de dos grupos de comerciantes ambulantes. Derivado de la pelea, un hombre también resultó herido de bala.

De acuerdo con medios locales, presuntos integrantes de Antorcha Campesina y de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de octubre comenzaron una discusión en las inmediaciones del estadio, la confrontación derivó en una riña, en la que ambos grupos se intercambiaron golpes y accionaron un arma de fuego.

En un video compartido en redes sociales se puede observar al grupo de vendedores que pelea en el estacionamiento del lugar, y posteriormente se percibe una detonación. Como resultado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla confirmó que una mujer murió.

"Derivado de este enfrentamiento, el saldo al momento es de un masculino lesionado por proyectil de arma de fuego y una mujer sin vida", detalló.

La Secretaría aseguró que tras la pelea se pudo garantizar la seguridad en el recinto deportivo.

"En coordinación con la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) y autoridades federales, garantiza la seguridad de las y los asistentes al partido de fútbol que se realizará en el estadio Cuauhtémoc la tarde de este viernes", explicó ayer la SSP.

En la zona permanecía un dispositivo de seguridad perimetral, así como patrullajes para la localización de los responsables, quienes se dieron a la fuga a bordo de un vehículo.

"En tanto, se dio parte a la Fiscalía General del Estado a fin de iniciar las investigaciones correspondientes", agregó la Secretaría.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenidos por la riña.

