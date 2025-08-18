Un sujeto abre fuego en una fiesta patronal de Guanajuato; hay 2 muertos y 17 heridos

Un hombre armado atacó en una fiesta patronal de San Miguel de Allende; dejó dos muertos y 17 heridos. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones.

Guanajuato, 18 de agosto (ZonaFranca).- Un sujeto armado irrumpió la noche ayer en la fiesta patronal de la colonia Infonavit Malanquín, Guanajuato, donde abrió fuego contra los asistentes, dejando un saldo de 19 víctimas: dos personas fallecidas y 17 más lesionadas.

El ataque se registró poco antes de la medianoche de este lunes, cuando se festejaba a la Virgen de San Juan de los Lagos.

Vecinos reportaron las detonaciones al Sistema de Emergencias 911, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato y aseguraron la zona, mientras paramédicos trasladaban a los heridos a diferentes hospitales de la ciudad.

🚨🚨🚨San Miguel de Allende -Guanajuato- Festejaan a la Virgen de San Juan de los Lagos, cuando 1 o 2 malandros dispararon contra los presentes dejando: -2 muertos

-17 heridos La fiesta se llevaba a cabo en la colonia Infonavit Malanquín, hay otra versión que menciona solo a… pic.twitter.com/zHCn1ldawz — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) August 18, 2025

Los agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato acudieron a levantar indicios y comenzar las primeras investigaciones.

Testigos señalaron que supuestamente un sujeto armado con un arma larga sería el presunto responsable del atentado.

Las autoridades municipales calificaron el ataque como “cobarde” y subrayaron que reforzarán los operativos de seguridad en el municipio.

Tras el ataque en la fiesta patronal del Infonavit Malanquín en San Miguel de Allende, que dejó 2 muertos y más de 10 heridos, la gobernadora @LibiaDennise afirmó que habrá justicia para que el hecho no quede impune. pic.twitter.com/rx2fpsGRql — Édgar Fabián (@edgarfabianvf) August 18, 2025

Este ataque se suma a una cadena de masacres ocurridas en celebraciones comunitarias de Guanajuato durante 2025:

24 de junio, Irapuato: un comando atacó un convivio, dejando al menos 10 personas muertas y varios heridos, durante las fiestas de San Juan.

18 de marzo, San José de Mendoza (Salamanca): integrantes de un grupo parroquial fueron atacados; murieron ocho personas y seis más resultaron lesionadas.

19 de mayo, San Bartolo de Berrios (San Felipe): siete feligreses fueron asesinados en plena plaza principal durante el festejo del Día de las Madres.

Los acontecimientos referidos están siendo indagados por la unidad especializada en investigación de homicidios, aunque por ahora no hay detenidos.

