Volkswagen y Sitiavw pactan un aumento salarial directo de 4%; evitan una huelga

El Sitiavw incluyó en su pliego petitorio entregado el pasado 18 de julio un aumento del 14 por ciento y este 18 de agosto terminaba el emplazamiento.

Por Paola Macuitl Gallardo

Puebla, 18 de agosto (AmbasManos).- Volkswagen de México y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (Sitiavw) lograron un acuerdo al pactar un aumento salarial directo del cuatro por ciento. Así evitaron la huelga.

Este lunes 18 de agosto, la empresa dio a conocer que terminó la negociación sobre la revisión salarial correspondiente al año 2025.

"El incremento del cuatro por ciento directo al salario protege el poder adquisitivo de las y los colaboradores, ubicándose por encima de la inflación”, mencionó.

Además, informó que Ricardo Guerrero, vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos y Organización de Volkswagen de México, reiteró que se encuentran abiertos al diálogo respetuoso.

Para llegar a este acuerdo, se llevaron a cabo varios encuentros entre las comisiones revisoras de la empresa y el sindicato. Fue necesario analizar el entorno económico actual, donde se tomaron en cuenta los retos para la industria automotriz a nivel global y para la empresa.

Volkswagen de México consideró que el acuerdo envía “una señal contundente de estabilidad y paz laboral”, necesaria para fortalecer su presencia en Puebla.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, celebró el acuerdo sobre el incremento salarial. Esto, durante la conferencia de prensa del Gobernador Alejandro Armenta Mier.

"Finalmente, se logró un acuerdo de un incremento del cuatro por ciento. La verdad es que estamos muy contentos por eso”, dijo.

Volkswagen y sindicato logran acuerdo del 4% tras petición del 14%

Este 18 de agosto, terminaba el plazo para que iniciara la huelga de los agremiados, en caso de no lograr un acuerdo sobre el aumento salarial.

Inicialmente, el Sitiavw incluyó en su pliego petitorio entregado el pasado 18 de julio un aumento del 14 por ciento. El pasado 13 de agosto, anunciaron que el personal administrativo y de confianza trabajaría en modalidad home office desde este 18 de agosto.

Sin embargo, se aclaró que el personal operativo continuaría con la modalidad normal de trabajo. Por ello, se especuló que había posibilidades de que estallara la huelga.

En tanto, el sindicato ya se preparaba para el paro de labores, pues incluso comenzó a difundir el rol de guardias. Los horarios que tenían previstos cubrir eran de las de 06:00 a 14:00 horas, de las 14:00 horas a las 22:00 horas, de 22:00 horas a 06:00 horas y un horario más de 08:00 horas a 16:00 horas.

