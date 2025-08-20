Los 13 detenidos fueron “operativos”. Faltan el tirador y los autores intelectuales

La Fiscal Bertha Luján detalló que el tirador y los autores intelectuales del atentado contra Ximena y José continúan prófugos de la justicia, por lo que las investigaciones continúan.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz “fue producto de una planeación anticipada y sostenida en el tiempo”, confirmó esta tarde la Fiscal Bertha Alcalde Luján, quien sostuvo que a partir de las investigaciones “se sostiene la hipótesis de que el objetivo eran ambos funcionarios”. Hasta el momento, indicó, se han detenido a 13 personas que apoyaron en cuestiones logísticas; aún faltan el tirador y los autores intelectuales.

“El 14 de mayo planearon ejecutar el evento, pero no se realizó porque ese día Ximena Guzmán no recogió a José Muñoz como usualmente lo hacía afuera del Metro Xola. Ese día se identificaron los 5 vehículos con recorridos similares a los del 20 mayo”, comentó Alcalde Luján.

El Secretario de Seguridad Pública federal Omar García Harfuch comentó previamente que gracias al uso de las herramientas tecnológicas, uso de las cámaras de seguridad, y actividades de gabinete y campo se identificó a los responsables y la ruta que siguieron.

De esta manera, García Harfuch expuso que se realizaron 11 cateos entre las alcaldías GAM y Xochimilco, y los municipios mexiquenses de Otumba y Coacalco en el Estado de México para dar con los culpables del asesinato de los colaboradores de la Jefa de Gobierno Clara Brugada.

La Fiscal señaló que entre los 11 detenidos figuran Jesús “N”, Arlett “N” y Neri “N”, quienes participaron en la coordinación logística del doble homicidio. Se detuvo también a Abraham N, Jesús Francisco N y Francisco N. Indicó que participaron al menos 6 personas entre la ejecución material y el seguimiento. También se identificó a otras personas en la operación logística del evento. Se utilizaron 5 vehículos, entre ellos una moto.

El Secretario de Seguridad de la capital, Pablo Vázquez Camacho, dijo por su parte que se tienen diversas hipótesis abiertas sobre el móvil del homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz.