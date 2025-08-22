Julio César Chávez Jr. presenta amparo para ser liberado; EU difunde VIDEO de captura

Julio César Chávez Jr. interpuso un amparo contra su reclusión en el Cefereso 11 de Sonora, alegando privación de libertad e incomunicación.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- Julio César Chávez Jr., hijo del boxeador mexicano Julio César Chávez, promovió un juicio de amparo en contra de su reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 (Cefereso), en Hermosillo, Sonora, bajo el argumento de que fue privado de su libertad y sin comunicación tras su ingreso al penal.

De acuerdo con los reportes, el pugilista interpuso un amparo indirecto por la vía administrativa para seguir su proceso en libertad, el cual fue presentado por su defensa legal un día después de que el Gobierno de Estados Unidos (EU) lo entregara a las autoridades mexicanas para ser procesado.

Las indagatorias señalan que el boxeador enfrenta acusaciones por presunta delincuencia organizada y tráfico de armas en relación con el Cártel de Sinaloa, motivo por el cual se le acusa formalmente.

El pasado 20 de agosto, durante su primera audiencia en México, se le dictó prisión preventiva justificada, por lo que ahora permanece bajo resguardo en el Cefereso 11, una cárcel de máxima seguridad ubicada en Hermosillo, donde se mantiene un operativo de vigilancia reforzado.

En respuesta a la solicitud de Chávez Jr. Jueza Ana María Nava Ortega, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Sonora, admitió a trámite el amparo solicitado por la defensa del boxeador, a quien le concedió una suspensión de plano para evitar que permanezca incomunicado en el penal, según una notificación judicial emitida esta tarde.

La próxima audiencia de Chávez Jr. está programada para el sábado 23 de agosto, donde el Juez determinará si será vinculado a proceso. En caso de que esto ocurra, se fijará la fecha para continuar con las diligencias y definir su situación jurídica.

EU difunde traslado de Chávez Jr.

La Oficina de Detención y Deportación en Phoenix difundió hoy el video del momento en que el boxeador Julio César Chávez Jr. fue deportado a México el pasado 19 de agosto, en el que aparece con esposas en las manos y en los tobillos.

En las imágenes se observa también a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) entregando al pugilista de 39 años desde los límites de Nogales, Arizona, mientras portaba botas rojas, pantalón azul y camiseta del mismo color.

“Chávez es una conocida amenaza atroz a la seguridad pública que tenía una orden de arresto activa en México por su participación en el crimen organizado, tráfico de armas, municiones y explosivos, y nunca debieron admitirlo en EU.”, destacó el director de la Oficina de Detención y Deportación (ERO) de Los Ángeles, Ernesto Santacruz.

¿Nexos con el narcotráfico?

Una de las claves de la detención en tierras estadounidenses del pugilista es precisamente su relación con el Cártel de Sinaloa. El DHS detalló que en abril de 2024 Chávez Jr. solicitó la residencia permanente legal en aquel país. Sin embargo, su solicitud se basó en su matrimonio con "una ciudadana estadounidense vinculada al Cártel de Sinaloa por una relación previa con el hijo, ya fallecido, del infame líder del cártel", Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de Colorado.

El Gobierno estadounidense no la menciona por nombre, pero la "ciudadana estadounidense vinculada al Cártel de Sinaloa" es Frida Muñoz Román. Chávez Jr. se casó con ella en 2018 y tuvieron dos hijos: Julia y Julio César.

Pero la clave es la pareja anterior de Frida Muñoz: Édgar Guzmán López, hijo del "Chapo" Guzmán; hermano directo de Ovidio y Joaquín, presos en EU y en negociaciones para colaborar con las autoridades estadounidenses; y hermano también de los actuales líderes de "Los Chapitos", Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

Édgar fue asesinado en 2008 en Culiacán, cuando tenía 22 años y se perfilaba como el posible heredero del imperio criminal de su padre, en medio de la guerra entre el Cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva. Frida y Édgar tuvieron una hija: Frida Sofía Guzmán Muñoz.

Sin embargo, las acusaciones serían más crudas que estos nexos. De acuerdo con Reforma, que tuvo acceso a la carpeta de la FGR donde se acusa a Chávez Jr. de delincuencia organizada, el hijo de la leyenda participaba dentro de una célula de tráfico de armas de "Los Chapitos", pero su rol sería "como vil esbirro o ajustador de cuentas".

"Mi hijo no es un delincuente"

La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, habló la misma semana tras la detención de su hijo, Julio César Chávez Jr., en California, Estados Unidos, por agentes federales de migración.