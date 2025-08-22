Julio César Chávez Jr. presenta amparo para ser liberado; EU difunde VIDEO de captura

Redacción/SinEmbargo

21/08/2025 - 8:06 pm

Julio César Chávez Jr. presenta amparo para ser liberado; EU difunde VIDEO de captura

Artículos relacionados

Julio César Chávez Jr. interpuso un amparo contra su reclusión en el Cefereso 11 de Sonora, alegando privación de libertad e incomunicación.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- Julio César Chávez Jr., hijo del boxeador mexicano Julio César Chávez, promovió un juicio de amparo en contra de su reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 (Cefereso), en Hermosillo, Sonora, bajo el argumento de que fue privado de su libertad y sin comunicación tras su ingreso al penal.

De acuerdo con los reportes, el pugilista interpuso un amparo indirecto por la vía administrativa para seguir su proceso en libertad, el cual fue presentado por su defensa legal un día después de que el Gobierno de Estados Unidos (EU) lo entregara a las autoridades mexicanas para ser procesado.

Las indagatorias señalan que el boxeador enfrenta acusaciones por presunta delincuencia organizada y tráfico de armas en relación con el Cártel de Sinaloa, motivo por el cual se le acusa formalmente.

El pasado 20 de agosto, durante su primera audiencia en México, se le dictó prisión preventiva justificada, por lo que ahora permanece bajo resguardo en el Cefereso 11, una cárcel de máxima seguridad ubicada en Hermosillo, donde se mantiene un operativo de vigilancia reforzado.

En respuesta a la solicitud de Chávez Jr. Jueza Ana María Nava Ortega, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Sonora, admitió a trámite el amparo solicitado por la defensa del boxeador, a quien le concedió una suspensión de plano para evitar que permanezca incomunicado en el penal, según una notificación judicial emitida esta tarde.

La próxima audiencia de Chávez Jr. está programada para el sábado 23 de agosto, donde el Juez determinará si será vinculado a proceso. En caso de que esto ocurra, se fijará la fecha para continuar con las diligencias y definir su situación jurídica.

Julio César Chávez Jr. rodeado de agentes del ICE.
Julio César Chávez Jr. recibió prisión preventiva. Foto: X @USAmbMex

EU difunde traslado de Chávez Jr.

La Oficina de Detención y Deportación en Phoenix difundió hoy el video del momento en que el boxeador Julio César Chávez Jr. fue deportado a México el pasado 19 de agosto, en el que aparece con esposas en las manos y en los tobillos.

En las imágenes se observa también a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) entregando al pugilista de 39 años desde los límites de Nogales, Arizona, mientras portaba botas rojas, pantalón azul y camiseta del mismo color.

“Chávez es una conocida amenaza atroz a la seguridad pública que tenía una orden de arresto activa en México por su participación en el crimen organizado, tráfico de armas, municiones y explosivos, y nunca debieron admitirlo en EU.”, destacó el director de la Oficina de Detención y Deportación (ERO) de Los Ángeles, Ernesto Santacruz.

¿Nexos con el narcotráfico?

Una de las claves de la detención en tierras estadounidenses del pugilista es precisamente su relación con el Cártel de Sinaloa. El DHS detalló que en abril de 2024 Chávez Jr. solicitó la residencia permanente legal en aquel país. Sin embargo, su solicitud se basó en su matrimonio con "una ciudadana estadounidense vinculada al Cártel de Sinaloa por una relación previa con el hijo, ya fallecido, del infame líder del cártel", Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de Colorado.

El Gobierno estadounidense no la menciona por nombre, pero la "ciudadana estadounidense vinculada al Cártel de Sinaloa" es Frida Muñoz Román. Chávez Jr. se casó con ella en 2018 y tuvieron dos hijos: Julia y Julio César.

Pero la clave es la pareja anterior de Frida Muñoz: Édgar Guzmán López, hijo del "Chapo" Guzmán; hermano directo de Ovidio y Joaquín, presos en EU y en negociaciones para colaborar con las autoridades estadounidenses; y hermano también de los actuales líderes de "Los Chapitos", Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

Édgar fue asesinado en 2008 en Culiacán, cuando tenía 22 años y se perfilaba como el posible heredero del imperio criminal de su padre, en medio de la guerra entre el Cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva. Frida y Édgar tuvieron una hija: Frida Sofía Guzmán Muñoz.

Sin embargo, las acusaciones serían más crudas que estos nexos. De acuerdo con Reforma, que tuvo acceso a la carpeta de la FGR donde se acusa a Chávez Jr. de delincuencia organizada, el hijo de la leyenda participaba dentro de una célula de tráfico de armas de "Los Chapitos", pero su rol sería "como vil esbirro o ajustador de cuentas".

"Mi hijo no es un delincuente"

La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, habló la misma semana tras la detención de su hijo, Julio César Chávez Jr., en California, Estados Unidos, por agentes federales de migración.

"Quiero expresar mi pleno respeto y confianza en las autoridades de México y de los Estados Unidos. Estoy convencido de que se aclararán los hechos porque mi hijo no es un delincuente. Esa será tarea de los abogados, quienes ya están trabajando en ello", explicó.

El también comentarista expresó que sabe que hay muchas personas que quieren ayudarlo y dio las gracias por ello. "Pero quiero dejar en claro que desconozco los amparos que se han presentado hasta este momento", aclaró. "Les pido respeto hacia mi privacidad, la de mi familia y del proceso legal que se sigue en estos momentos. Cuando las cosas se aclaren, estaré en la mejor disposición de responder todas sus preguntas, como siempre lo he hecho", solicitó el boxeador.

Apenas una semana antes de su arresto, Chávez Jr. perdió ante Jake Paul en una pelea de exhibición por decisión unánime. El pugilista había tenido problemas de adicción y con la justicia en Los Ángeles por posesión de un arma fantasma. Tras ingresar a rehabilitación y ser desestimados los cargos, "El Júnior" regresó al cuadrilátero con una victoria sobre Uriah Hall en 2024.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Cannabis: la legalidad negada

"Entre la presión chantajista del nuevo Gobierno de Trump, el conservadurismo instintivo de la Presidenta Sheinbaum en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Antonio Calera

"Así lo imagino desde entonces, porque de tal originalidad fue su sueño creativo que es imposible pensar...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El verano que los exhibió… y las aclaraciones que los hunden

"Definitivamente el verano de 2025, el primero de la Presidencia de Claudia Sheinbaum, es el que exhibió...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El regreso de la geografía

"Hoy más que nunca nos damos cuenta de las tremendas consecuencias que puede tener desatenderse de nuestra...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Familiares exigen justicia para Alma, joven hallada emparedada en obra de la CdMx

Autoridades del Gobierno de México desarticularon una célula dedicada al tráfico de armas, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),
2

Fuerzas federales desmontan red de traficantes de armas del CJNG. Hay 14 detenidos

3

Dos atentados en Colombia, en Cali y Amalfi, dejan al menos 14 muertos y 50 heridos

La DEA insiste en que sí hay una colaboración “sin precedentes” por parte de México.
4

México tiene “voluntad de cooperar a niveles récord”, insiste el director de la DEA

Un nuevo episodio de violencia extrema se suscitó en Buenos Aires, Argentina: la barra brava del Independiente se enfrentó a hinchas de la Universidad de Chile.
5

VIDEOS FUERTES ¬ Hinchas volvieron un estadio de Argentina en el escenario del horror

Miriam Rodríguez logró atrapar a 11 personas relacionadas con la muerte de su hija.
6

Asesino de Karen, hija de la buscadora Miriam Rodríguez, recibe 131 años de prisión

7

El INE exonera a Pío López Obrador, hermano de AMLO, por caso de sobres con dinero

Vidulfo Rosales Sierra anunció su renuncia como abogado de los padres de los 43 de Ayotzinapa. Podría convertirse en asesor de Hugo Aguilar Ortiz en la SCJN.
8

Vidulfo Rosales deja caso Ayotzinapa; podría incorporarse a la SCJN con Hugo Aguilar

A pesar de la cargada panista enviada desde Los Pinos, en aquella elección del 5 de julio de 2009, Ávila perdió frente al candidato del PRI, Fernando Ortega.
9

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

Esto son apenas unos cuantos ejemplos de lo que ha sido la relación entre los gachupines y AMLO. Cuando digo gachupines no me refiero a los españoles.
10

Los gachupines y AMLO

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
11

Trump supera a Obama en deportaciones y 1.5 millones de migrantes dejan EU en 6 meses

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) celebró que el Congreso haya ratificado su propuesta para nombrar a Genaro Lozano como nuevo Embajador en Italia.
12

CSP celebra la ratificación de Genaro Lozano como Embajador; "es un experto", afirma

Xava Drago, vocalista de Coda, fallece a causa de cáncer de estómago
13

Xava Drago, vocalista de Coda, muere tras dura batalla contra el cáncer de estómago

14

ENTREVISTA ¬ Norma Piña fue errática, imprudente, falta de tacto: Ministra Esquivel

Ya está a la venta la nueva Miel Bienestar, por lo que a aquí te contamos cuáles son sus presentaciones, qué precio tienen y en dónde podrás adquirirlas.
15

La Miel Bienestar ya está a la venta. ¿Cuánto cuesta y dónde la puedes ir a comprar?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Julio César Chávez Jr. presenta amparo para ser liberado; EU difunde VIDEO de captura
1

Julio César Chávez Jr. presenta amparo para ser liberado; EU difunde VIDEO de captura

Mark Carney habla con Trump.
2

Trump y Carney restablecen las negociaciones comerciales y conversan sobre Ucrania

3

El INE exonera a Pío López Obrador, hermano de AMLO, por caso de sobres con dinero

La DEA insiste en que sí hay una colaboración “sin precedentes” por parte de México.
4

México tiene “voluntad de cooperar a niveles récord”, insiste el director de la DEA

5

Familiares exigen justicia para Alma, joven hallada emparedada en obra de la CdMx

6

Dos atentados en Colombia, en Cali y Amalfi, dejan al menos 14 muertos y 50 heridos

7

Un menor muere en un tiroteo en Guanajuato. Testigos acusan a la Guardia Nacional

Miriam Rodríguez logró atrapar a 11 personas relacionadas con la muerte de su hija.
8

Asesino de Karen, hija de la buscadora Miriam Rodríguez, recibe 131 años de prisión

Representantes de Adidas sostuvieron un encuentro con la comunidad de Yalálag, en el cual ofrecieron una disculpa pública por los huaraches "Oaxaca Slip-On".
9

VIDEO ¬ Adidas ofrece disculpa pública por huaraches "inspirados" en diseño de Oaxaca

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) celebró que el Congreso haya ratificado su propuesta para nombrar a Genaro Lozano como nuevo Embajador en Italia.
10

CSP celebra la ratificación de Genaro Lozano como Embajador; "es un experto", afirma

Revisa en SIGED si tu hija o hijo está inscrito.
11

¿Solicitarás la Beca Rita Cetina? Revisa que los datos de tus hijos estén correctos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa rentable, pero que enfrenta una deuda de los gobiernos anteriores.
12

La Presidenta dice que Pemex es rentable, pero arrastra deuda de Fox, Calderón y Peña