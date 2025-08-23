Norma Piña, Presidenta de la Corte de los escándalos, se despide elogiando a Zedillo

Piña Hernández termina su polémico paso por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un informe de labores, que presentará el martes, donde elogia la reforma judicial de Zedillo de 1994 y afirma que el futuro de la nueva SCJN dependerá de su autonomía.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).– La Ministra Norma Lucía Piña Hernández publicó el último informe de su polémica presidencia al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde elogió la reforma judicial de 1994 realizada por el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, que le sirvió al periodo neoliberal.

El informe de Piña, de 563 páginas, abre con una loa de dicha reforma que el 5 de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo (Presidente de México de 1994 al 2000) presentó ante el Congreso, luego de que todos los ministros de la antigua Suprema Corte fueron removidos por decisión unilateral del mandatario priista. Desde allí empezó a operar la Suprema Corte que conocemos hasta hoy y que, el próximo 1 de septiembre, será sustituida por una nueva era: la de los ministros elegidos por el voto popular tras la Reforma Judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y cristalizada por la actual Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

"La Corte ha demostrado una notable capacidad institucional para adaptarse a los cambios, responder a los desafíos sociales y políticos propios de sus responsabilidades y ejercer sus funciones con apego a los principios y valores de la Constitución. En estas tres décadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solamente desempeñó un papel de gran importancia en la consolidación del modelo de democracia constitucional que establece nuestra Constitución, sino que también participó de lleno en un diálogo constructivo y respetuoso con diversos tribunales internacionales, así como en un diálogo jurisprudencial con otros tribunales constitucionales del mundo", presume Piña.

"La reforma de 1994 sentó las bases del cambio del diseño institucional del Máximo Tribunal, dotándolo de la estructura y las competencias para actuar como un auténtico tribunal constitucional", indica el texto. La reforma de Zedillo, añade, "no fue únicamente una transformación estructural del Poder Judicial de la Federación, incluida la Corte, sino que representó un viraje profundo hacia un modelo de justicia constitucional moderna, que dotó al Alto Tribunal de nuevas competencias y responsabilidades, en el contexto de un Estado democrático de derecho en consolidación".

"Con la reforma constitucional de 1994, la SCJN comenzó a desempeñar un papel articulador dentro del sistema constitucional mexicano. De esta forma, como tribunal constitucional, ha ejercido funciones esenciales para el mantenimiento del equilibrio entre poderes, la defensa del federalismo y la garantía de los derechos fundamentales, al tiempo que ha contribuido a la consolidación del modelo de democracia constitucional contenido en la Ley Suprema", subraya el informe.

Piña afirma que "a través de sus decisiones, su apertura institucional y su prudente y cuidadosa participación en la definición del orden constitucional, [la SCJN] reafirmó su compromiso con los principios que rigen a una democracia constitucional: el respeto a los derechos humanos, la vigencia de la legalidad y la independencia de los poderes públicos".

Además, la Ministra Piña resaltó que, en sus casi tres años de gestión, la SCJN "enfrentó uno de los contextos más complejos de su historia reciente", la reforma que culminó con la elección judicial del pasado 1 de junio. Esta es la única mención del tema: "A la responsabilidad cotidiana de impartir justicia con independencia, imparcialidad, eficacia y eficiencia, se sumó el desafío de una reforma de gran calado que transformó profundamente al Poder Judicial de la Federación".

El martes, Piña Hernández presentará su informe junto a los presidentes de las Salas de la SCJN –que desaparecen con la nueva conformación del Poder Judicial–: Javier Láynez Potisek y Loretta Ortiz Ahlf. Además, la Ministra presidenta deberá realizar un acta de entrega-recepción para entregarla a Hugo Aguilar, el Ministro presidente de la SCJN a partir del 1 de septiembre.

El martes pasado, la SCJN cerró sus actividades para dar paso al pleno elegido por el voto popular el 1 de septiembre. En la última sesión, la Ministra Piña dijo que “el trabajo de cada uno es la mejor voz y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia es nuestro legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la honradez, y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”.

También en esa última sesión, la Corte de Piña declaró improcedente la acción de inconstitucionalidad que promovieron el Gobierno Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Reforma Judicial de Yucatán, la cual amplía el período de seis magistrados ligados al exgobernador panista Mauricio Vila.

Las controversias de la Ministra

La presidencia de Norma Piña al frente de la Corte estuvo llena de polémicas desde el principio. El 5 de mayo de 2023, en el festejo de la Constitución en Querétaro, la Ministra fue la única que no se levantó a aplaudir al entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el evento, se observó que la Ministra Norma Piña se quedó sentada y aplaudiendo, a diferencia de todas y todos los funcionarios que estaban de pie, mientras López Obrador subía al estrado, previo a los honores a la Bandera. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada imparticipación de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos”, dijo.

"¿Cuándo se había visto que se quedara sentada la presidenta de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo porque significa que estamos llevando a cabo cambios. Es una transformación. Ya no es el Presidente el que le da órdenes a ministros y también es un desmentido cuando de manera exagerada se habla de una dictadura, de una tiranía", reviró AMLO.

Unas semanas después de aquel hecho, Piña Hernández tuvo que confirmar que sí había sostenido comunicación con el entonces Senador morenista Alejandro Armenta a través de mensajes por WhatsApp. La Ministra refirió en una carta: “Como lo manifesté expresamente en la comunicación personal con el Senador Armenta, sostengo en público lo que dije en privado. Sus expresiones sobre datos inexactos, así como sobre la labor de quienes formamos parte del Poder Judicial me indignan”.

Horas antes, el ahora Gobernador de Puebla había denunciado durante la sesión de la Comisión Permanente que un supuesto asesor de Piña le mandó mensajes con el fin de presionarlo, intimidarlo e incluso amenazarlo a nombre de ella. "Hola, soy Norma Piña. Hablo estrictamente personal pero lo sostengo en público. ¿Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice?", comienza la conversación por mensaje de texto. Después de aquella respuesta, la titular de la SCJN envío reiterados mensajes de disculpas.

Otro caso importante durante su presidencia fue la polémica por los fideicomisos, una de las principales disputas entre la SCJN y los gobiernos de AMLO y Sheinbaum. En diciembre de 2023, López Obrador dijo que Norma Piña Hernández había simulado dar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) a las familias damnificadas por el huracán "Otis" o que fue sometida a duras presiones, y arremetió contra el Ministro Javier Laynez Potisek por conceder la suspensión que frena la desaparición de los 13 fideicomisos.

El Presidente compartió que piensa que Piña Hernández sintió que era correcto destinar el fondo de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos para las familias damnificadas y simuló porque se alentaron amparos, o que fue sometida a "fuertes presiones de los mandamás". "Sólo hay dos explicaciones: una, que ella [Norma Piña] sintió que era lo correcto destinar esos 15 mil millones que no afectan en lo laboral, no dejan sin salarios o prestaciones a los trabajadores. Eso hay que aclararlo: es un fondo para privilegios, y sueldos elevadísimos y otras prestaciones; creo que ella pensó que era un momento de decir que era un recurso, que la Cámara de Diputados decide que se regresen a la Tesorería, y se etiqueten para los damnificados de Acapulco", expresó.

Todavía en enero de este año, la Presidenta Sheinbaum Pardo mencionó que la SCJN acumulaba amparos para que no se integren los fideicomisos de Poder Judicial a la Tesorería de la federación. "Se tiene que resolver el tema de la integración de los fideicomisos, sea para la elección o para el beneficio del pueblo de México. No hay explicación para lo que está haciendo la Corte: piden una reunión para pedir más presupuesto, porque dicen que no les alcanza para subir los sueldos de los trabajadores, claro que les alcanza si se bajan ellos sus prestaciones", enfatizó.

En septiembre de 2024, Piña Hernández salió del recinto de la SCJN y visitó a los trabajadores del Poder Judicial que, en protesta por la Reforma Judicial, mantenían bloqueada la Cámara de Diputados. El paro del PJF duró 51 días, entre agosto y octubre del años pasado.

La también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) arribó la avenida Eduardo Molina y, al descender junto con Natalia Reyes Heroles, secretaria general de la Presidencia de la Corte, varios manifestantes la reconocieron y corearon consignas junto con ella. "¡No estás sola! ¡no estás sola! ¡no estás sola!", "¡El Poder Judicial no va a caer, no va a caer!" y "Se ve, se siente, la ministra está presente", son algunas de las porras que los trabajadores del Poder Judicial hicieron junto con Piña Hernández.

La Ministra vistió una playera blanca con los logotipos de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura, así como con la compañía de un texto que se posicionaba en contra de la Reforma al Poder Judicial. En compañía de los manifestantes, Norma Piña marchó desde Eduardo Molina hasta la entrada de personal de la Cámara de Diputados, donde se encuentran los voceros de las y los trabajadores.

Y, por último, la presidencia de Piña en la SCJN estuvo marcada por los reiterados boicots a la Reforma Judicial, incluido el paro del PJF, así como diversas decisiones que se intentaron tomar en el pleno del máximo Tribunal del país.

En noviembre de 2024, el Pleno de la SCJN rechazó el proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre la constitucionalidad de la Reforma Judicial, que proponía modificar gran parte de la legislación aprobada por el Congreso, en línea con los intereses de la derecha mexicana, incluidos los partidos que la representan: PRI, PAN y MC, esto a pesar de un intento de última hora de Piña de sugerir un cambio a la votación con el fin de darle el visto bueno al proyecto e, inesperadamente, expuso que era posible avalarla sólo con seis votos en vez de los ocho que se necesitaban para la mayoría calificada, pero su esfuerzo fue infructuoso.

Apenas esta semana, en una sesión extraordinaria antes de desaparecer en septiembre, la SCJN revisó las impugnaciones que promovieron contra dos magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), principalmente por grupos afines a Claudio X. Gonzalez, en lo que representó el último esfuerzo, otra vez fallido, para tirar la elección judicial de junio pasado.

La semana pasada, en la última sesión ordinaria en la que se desecharon la mayoría de las impugnaciones contra la reforma, Norma Piña Hernández convocó este martes al pleno para “en caso de que llegue alguna impugnación” más en contra de los magistrados electorales. Sin embargo, volvió a fallar en el intento y la Corte cerró sus trabajos a la espera del nuevo pleno, ya con 9 ministros y ministras.

La Corte de Piña intentó un golpe de Estado judicial: Batres

La Ministra Lenia Batres Guadarrama aseguró que Norma Piña intentó en diversas ocasiones exceder el marco constitucional de la SCJN para llevar a cabo "un golpe de Estado judicial", pero fracasó en su intento.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas", que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, la Ministra Batres recordó que la Corte neoliberal, que concluyó sus actividades, se convirtió en un frente opositor del Ejecutivo tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018.

"Hubo varios momentos muy peligrosos, uno por supuesto, busca descalificar al Presidente electo y en funciones a través de estos signos de desprecio institucional nunca antes vistos, un maltrato y una relación absolutamente innecesaria en un primer momento. Y después de estar tomando estas resoluciones a todas luces inconstitucionales, llegamos a un momento totalmente fuera de serie en la lógica misma del Poder Judicial mexicano que fue este momento que se da el 5 de noviembre del año pasado cuando discutimos algo inédito, que nunca en la doctrina jurídica mexicana pudo haberse concebido que era discutir que la Corte discutiera si una reforma constitucional era constitucional".

Batres Guadarrama señaló que la Corte debe ser un órgano garante de la legalidad y no cuenta con la facultad de modificar la Constitución, pues estaría cometiendo golpe de Estado judicial.

Piña fue errática, imprudente: Ministra Esquivel

La Ministra Yasmín Esquivel Mossa aseguró que Norma Piña fue errática, imprudente y falta de tacto durante el tiempo que presidió la Suprema Corte.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Yasmín Esquivel afirmó que Norma Piña careció de la prudencia que debe tener todo juzgador y no tuvo conciencia de la responsabilidad que tenía con la sociedad.

"Fue una Corte que se alejó tanto del pueblo de México que olvidó la necesidad de justicia, que olvidó el sentir de la población. En el caso concreto de Norma Piña dio muchos tumbos, no tuvo nunca conciencia suficiente de la posición que estaba desempeñando, estos errores políticos que cometió, esta falta de tacto, prudencia que debe tener todo juzgador, este equilibrio inclusive emocional nunca lo tuvo y nunca tuvo esta conciencia clara de lo que estaba sucediendo afuera, se encerraron en sus cuatro paredes sin darse cuenta del reclamo que estaba exigiendo afuera el pueblo de México".

"Al principio de la presidencia de Norma Piña, además de las fallas de carácter político, creo que ella se dejó llevar por el canto de las sirenas, pero después se dejó cooptar por un grupo de conservadores, un grupo de personas que la asesoraban, que le decía que su posición debía ser en contra del Presidente, que no debía haber diálogo, que no debía coordinación, que no debía haber ninguna relación con el Presidente", ahondó.