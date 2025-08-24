Chávez Jr. es procesado por delincuencia organizada; enfrentará juicio en libertad

El boxeador Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso por delincuencia organizada debido a su presunta relación con el Cártel de Sinaloa.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso por un Juez federal este sábado por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, pero podrá enfrentar el juicio en su contra en libertad.

El boxeador mexicano es señalado por autoridades mexicanas de presuntamente tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, por lo que fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11 en Hermosillo, Sonora, luego de ser entregado por autoridades de Estados Unidos.

Durante una audiencia celebrada este 23 de agosto, el Juez federal Enrique Hernández Miranda concluyó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) son suficientes para iniciar un proceso en contra del señalado, al vincularlo con dicha organización criminal.

Julio César Chávez Jr. compareció en dicha audiencia a través de una videollamada por solicitud de las autoridades penitenciarias, con el objetivo de resguardar la seguridad del boxeador.

La autoridad judicial determinó no imponer la medida cautelar de prisión preventiva al boxeador y sólo le fue prohibido abandonar el país, por lo que será liberado del penal de Sonora en el que permanecía recluido.

Además, el Juez estableció un plazo de tres meses para que se lleve a cabo la investigación complementaria, por lo que la próxima audiencia de Chávez Jr se llevará a cabo el 24 de noviembre.