Claudia Sheinbaum arranca difusión de spots rumbo a su Primer Informe de Gobierno

El Gobierno de México compartió este lunes tres spots previos al primer Informe de Claudia Sheinbaum; en ellos destaca justicia social, programas sociales y salud.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- El Gobierno de México inició este lunes la transmisión de los spots publicitarios previos al Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se presentará el próximo 1 de septiembre.

Desde sus redes sociales, la mandataria federal compartió tres de los seis videos que se difundirán esta semana como parte de la rendición de cuentas de su Administración. En el primer spot, de 30 segundos, Sheinbaum aparece en una zona arqueológica del sureste mexicano, donde asegura que su sexenio se guía por los valores de las culturas originarias, nuestra historia, y un bienestar para las personas de bajos recursos.

“Hoy México es más libre, soberano, justo y democrático. Con mejores salarios, programas de bienestar e inversión. El país tiene rumbo. Con principios y honestidad, la transformación avanza”, destacó.

Les comparto uno de los spots que transmitirán en tiempos oficiales. La transformación avanza. pic.twitter.com/ZhdHx1BIEy — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 25, 2025

En el segundo spot, también de 30 segundos, Sheinbaum resaltó que la justicia social es el sello del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, por lo que señaló que su Gobierno impulsa la entrega directa de apoyos económicos a las familias mexicanas, en particular a adultos mayores y mujeres, los cuales ya son derechos constitucionales.

"El dinero que antes se robaban hoy llega directo al 82 por ciento de las familias. Ya son derechos constitucionales la pensión a adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, la Beca Universal para preparatoria pública, el apoyo al campo y muchos otros. Y hay tres nuevos programas: Pensión para Mujeres de 60 a 64, becas para estudiantes de secundaria pública y Salud Casa por Casa”, manifestó.

El tercer y último spot se enfoca en el tema de salud, al cual la Presidenta califica como un derecho universal, gratuito y de calidad, sin contarlo como un negocio.

Iniciamos la construcción de 20 nuevos hospitales y pusimos en marcha el programa Salud Casa por Casa. La salud es un derecho de todas y todos los mexicanos. Con honestidad y trabajo, la transformación avanza. pic.twitter.com/fJS6R2CQeO — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 25, 2025

En dicho mensaje, Sheinbaum informó que, desde que asumió la Presidencia, se terminaron 31 hospitales, se construyeron 12 centros de salud, se equiparon 256 quirófanos y se inició la edificación de 20 hospitales más.

Asimismo, destacó la entrega de medicamentos en todo el país, además del programa Salud Casa por Casa, dirigido a adultos mayores y personas con discapacidad. Con estas acciones, afirma: “Con honestidad y trabajo, la transformación avanza”.

El próximo 1 de septiembre, la Presidenta entregará su Primer Informe de Gobierno al Congreso de la Unión, en cumplimiento con lo establecido en la Constitución.