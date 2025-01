CRÓNICA ¬ Claudia defiende en el corazón de CdMx la soberanía del país y su proyecto

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- La gente comenzó a llegar antes de las 7 de la mañana del domingo 12 de enero al Zócalo de la Ciudad de México para escuchar el mensaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum de sus primeros 100 días de gobierno. El clima frío con fuertes vientos no impidió que los ciudadanos y ciudadanas viajaran al centro del país para demostrar su apoyo y respaldo con esta administración.

Una banda rítmica que se trasladó desde Poza Rica, Veracruz, amenizó el inicio y final del informe, con su música, personas de otros estados, como Michoacán y Jalisco aprovecharon para bailar un poco y entrar en calor.

También se puede hablar de la asistencia de gente de todas las edades. Personas adultas mayores que aplaudieron cuando la Presidenta mencionó que la pensión que reciben ya es un derecho reconocido en la Constitución, niñas y niños con sus padres que celebraron el aumento de la entrega de becas y la creación de la beca Rita Cetina. Y las mujeres de 60 a 64 años que comenzarán a recibir apoyo del gobierno.

Hubo una gran bulla cuando la mandataria Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso de hacer de México una potencia científica y también cuando nombró al expresidente Andrés Manuel López Obrador al llamarlo "el mejor Presidente". O cuando aseguró que las o los mexicanos volverán a utilizar los trenes en todo el país y que recientemente firmó, junto a gobiernos municipales y estatales el acuerdo nacional por el derecho al agua.

"¿Por qué le llamamos “Segundo Piso de la Cuarta Transformación”? Porque los cimientos, la base, las puso el mejor Presidente: Andrés Manuel López Obrador, y a nosotros nos toca consolidar, sumar y avanzar con el segundo piso, con la raíz bien firme y el corazón por delante. Nos critican algunos medios, la comentocracia: ¿por qué no nos diferenciamos?, ¿por qué defendemos los Programas de Bienestar o las obras estratégicas?, ¿por qué hay continuidad en el proyecto? Pero, si siempre lo dijimos, ¿cuál sorpresa?, por eso luchamos durante todos estos años. Para eso nos eligieron, para dar continuidad a la Transformación de la Vida Pública de México, iniciada en el año 2018", dijo.

En el templete la acompañaron los miembros de su Gabinete, junto a ella, de ambos lados, dos mujeres: Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, y Ernestina Godoy, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal. También estuvo ahí arriba Lázaro Cárdenas Batel y el coordinador de asesores, Jesús Ramírez; y en primera fila, los y las gobernadoras de Morena, legisladores morenistas encabezados por Monreal y Adán Augusto, los integrantes de su Gabinete ampliado, la líder nacional del partido, Luisa Maria Alcalde, y el hijo del expresidente, Andrés Manuel López Beltran, segundo al mando.

"Es un honor estar con Obrador" fue la consigna que por más de 20 años acompañó al expresidente López Obrador, hoy totalidad jubilado de la vida pública. En 2023, conforme se fue definiendo quién sería la persona en representar al llamado movimiento de la 4T, se llegó a la frase "es un honor estar con Claudia hoy", modificando las palabras pero no el ritmo de tan famoso lema.

Pero surgió otro que cada vez se escucha más: "es un honor estar con la mejor", haciendo referencia a la Presidenta Claudia Sheinbaum. Entre los asistentes se escucharon conversaciones que destacaban la preparación profesional de la mandataria "es una mujer muy preparada", "lo está haciendo bien", decían. Y los aplausos aumentaron cuanto retomó la máxima de "por el bien de todos, primero los pobres".

"Que se oiga bien, lejos y fuerte: no vamos a regresar al modelo neoliberal; no vamos a regresar al régimen de corrupción y de privilegios, no dejaremos que regrese la decadencia del pasado, donde se gobernaba para unos cuantos. Vamos a seguir con el Humanismo Mexicano. Deseaban algunos que no cumpliéramos con nuestro compromiso. No sé qué esperaban, ¿que dijera una cosa y actuara de otra forma?, ¿que me comprometiera en campaña con el pueblo y después lo traicionara? Pues se van a quedar con las ganas, porque nosotros, las y los que tenemos palabra, las y los que no mentimos, las y los que no robamos, no somos como ellos. Nosotras y nosotros estamos muy lejos de la hipocresía", agregó durante su discurso de los primeros 100 días de gobierno.