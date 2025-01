Me eligieron para dar continuidad a la 4T, dice Sheinbaum. “Esperaban que fracasara”

Claudia Sheinbaum Pardo ya cumplió 100 días al frente de la Presidencia de México, por lo que rindió cuentas al pueblo de los logros alcanzados en este periodo, a fin de cumplir con cada una de sus promesas de campaña y de delinear las prioridades de su administración.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró la mañana de este domingo que el pueblo la eligió para dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación (4T) que inició Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2018, por lo que no entiende por qué la oposición se sorprende de que no haya una diferencia.

“No se qué esperaban”, dijo ante el Zócalo lleno. “También hoy les digo a quienes piensan que las mujeres no tenemos iniciativa propia; que por nosotras piensan otros; a quienes afirman que las mujeres no gobernamos porque no tenemos capacidad o inteligencia; a quienes creen que PresidentA se escribe con 'e'; a los que con cobardía no pueden reconocer que las mujeres somos personas; a esos que aún no han entendido que las mujeres podemos, les decimos: así como llevamos un hogar, así como somos madres y abuelas, también tenemos la fuerza, la entereza, el temple y la capacidad para ser bomberas, ingenieras, astronautas, doctoras, abogadas y Comandantas Supremas de las Fuerzas Armadas”.

“La discriminación, el racismo, el clasismo y el machismo son vestigios del pasado. México está cambiando para bien. Eso lo saben incluso los que se quedaron anclados en el ayer. Estamos viviendo tiempos excepcionales, únicos, extraordinarios porque es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres”, agregó Sheinbaum Pardo enseguida.

Frente a miles de sus simpatizantes, habló de las criticas que le hacen los medios y la comentocracia. "¿Por qué no nos diferenciamos? ¿Por qué defendemos los programas de bienestar o las obras estratégicas? ¿Por qué hay continuidad en el proyecto? Pero si siempre lo dijimos. ¿Cuál sorpresa? Por eso luchamos durante todos estos años, para eso nos eligieron: para dar continuidad a la transformación de la vida pública de México, iniciada en el 2018", afirmó.

"Que se oiga bien, lejos y fuerte: no vamos a regresar al modelo neoliberal; no vamos a regresar al régimen de corrupción y de privilegios; no dejaremos que regrese la decadencia del pasado, donde se gobernaba para unos cuántos. Vamos a seguir con el humanismo mexicano, y con la máxima de ‘por el bien de todos, primero los pobres’", añadió la mandataria mexicana.

"Insisto, deseaban algunos que no cumpliéramos con nuestro compromiso. No sé qué esperaban. ¿Que dijera una cosa y actuara de otra forma? ¿Que me comprometiera en campaña con el pueblo y después lo traicionara? Pues se van a quedar con las ganas porque nosotros, las y los que tenemos palabra, las y los que no mentimos, las y los que no robamos, no somos como ellos. Nosotras y nosotros estamos muy lejos de la hipocresía. Nosotros no traicionamos nuestros principios, no traicionamos nuestra historia, no traicionamos nuestra Bandera y no traicionaremos nunca al pueblo de México", sostuvo.

Asimismo, la Jefa del Poder Ejecutivo Federal recordó que ella está a cargo de la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación "porque los cimientos, las bases, las puso el mejor Presidente: Andrés Manuel López Obrador". "A nosotros nos toca consolidar, sumar y avanzar con el segundo piso, con la raíz bien firme y el corazón por delante", subrayó.

Hoy, la Presidenta de México rindió el informe por los primeros 100 días de su Gobierno con un Zócalo lleno, tal y como lo hacía su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, por lo menos dos veces cada año.

En punto de las 11:00 horas, arribó a esta plaza pública. Mientras caminaba hacia el templete, aprovechó para dar la mano algunas de las personas que se encontraban al filo de las vallas. También se tomó un par de fotografías en su recorrido.

Las y los simpatizantes de la Sheinbaum comenzaron a concentrarse desde muy temprano en el Zócalo de la Ciudad de México (CdMx) para escuchar el mensaje que ofrecería, según estaba previsto, a las 10:00 horas.

Ni el sismo que se percibió por la madrugada en algunos estados, ni el frío que azota a gran parte del país, ni la lluvia que cayó en varias alcaldías de la capital frenó la llegada de miles de personas a la Plaza de la Constitución.

Aunque faltaba poco para el inicio del informe, el Zócalo lucía completamente lleno. Sin embargo, esto no impidió que la gente se siguiera acercando a la zona por las diversas calles del Centro Histórico.

Para hacer leve la espera de las y los presentes en el sitio, a las 9:00 horas salió el Colectivo Legado de Grandeza a amenizar el evento. En su participación, interpretaron diversas canciones del regional mexicano para el deleite de las y los asistentes.

No pudo faltar el "Himno Migrante", el cual presentó el Gobierno de México el pasado 18 de diciembre de 2024 para hacer un homenaje a las y los paisanos que se encuentran por alguna razón radicando en otros países.

Sheinbaum presume avances económicos

Claudia Sheinbaum destacó que México cerró "el 2024 con récord de empleos formales para cualquier diciembre: 22 millones 238 mil 379 empleos; el mayor nivel de salario medio de la historia con inflación controlada; y con un aumento real del salario mínimo de 135 por ciento y en la frontera de 221 por ciento respecto al 2018".

"El nivel de desempleo es de los mejores del mundo. No aumentaron la gasolina ni el diésel en términos reales. Sin aumentar impuestos, con honestidad, los ingresos tributarios a finales de 2024 llegaron a 4.9 billones de pesos, 4.6 por ciento más en términos reales que en 2023", celebró.

Además, indicó que la Inversión Extranjera Directa (IED) acumuló cerca de 39 mil millones de dólares (mdd). "Somos el principal socio comercial de Estados Unidos, las reservas internacionales del Banco de México [Banxico] alcanzaron la cifra récord de 229 millones de dólares y somos la doceava economía mundial", apunto.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez/ Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.