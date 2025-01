ENTREVISTA ¬ ¿Cuántas personas caben en el Olinia? ¿Su velocidad? Coordinador explica

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- Roberto Capuano, Coordinador del proyecto Olinia, dio algunos detalles sobre el primer mini auto eléctrico desarrollado con ingeniería mexicana. Señaló que serán tres los modelos: de movilidad personal, de movilidad de barrios y uno más de entregas de última milla todos ideados para espacios urbanos.

En entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el funcionario señaló que la idea es que los trabajo de desarrollo se realicen durante los próximos seis años, pero aseguró que la intención del Gobierno federal es presentar un Olinia durante la inauguración del mundial de futbol en la cancha del Estadio Azteca en 2026.

Capuano reiteró que se trabajará para que antes de que finalice el sexenio Olinia salga al mercado y esté disponible para todo el público.

"En el sexenio sí y tal vez antes de eso. Lo que anunciamos fue la creación de la armadora Olinia que será la primera armadora mexicana de mini vehículos desarrollados por tecnología mexicana. Anunciamos tres diferentes usos o modelos que vamos a desarrollar. El primero es para movilidad personal. La segunda es la de movilidad de barrio, busca atender la demanda de transporte que dan los moto taxis actualmente. Y finalmente la solución de última milla que es esta solución de entregas en zonas urbanas".

El Coordinador del proyecto Olinia mencionó que el objetivo es hacer un producto para el mercado nacional y que el principal reto que se tiene no es tecnológico, sino el garantizar que el auto tenga un bajo costo.

"Olinia por el costo que tiene, se fabricarán las partes a lo largo de la república y se mandarán desensamblados a los centros de ensamblaje a lo largo del país".

Dentro de algunos de los aspectos técnicos más destacados del mini auto mexicano estará su suo exclusivo para espacios urbanos, la facilidad para recargarlo en cualquier hogar y su bajo costo, el cual oscilará entre los 90 y 150 mil pesos.

"No debe de tener una autonomía menor a 100 kilómetros. Entre carga y carga el vehículo puede dar 100 kilómetros de rendimiento y se recarga en un enchufe convencional. Un mini auto es un auto para uso urbano, los mini autos son de baja velocidad, no están hechos para carretera, no es el mercado eu queremos atender y por eso tienen el costo que tienen. La población urbana requiere moverse alrededor de 30 kilómetros al día, un vehículo urbano da para un par de días de autonomía. Lo que estamos haciendo no es ninguna ocurrencia".