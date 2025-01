Claudia usa sus 100 días para delinear un plan para México. ¿Cuál? Primero los pobres

Esta semana se cumplieron los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum, la primera mujer Presidenta de México. ¿Cuál es el balance? La mandataria federal ha delineado sus prioridades, como atender el tema de la (in)seguridad y el impulso a los programas sociales, además de establecer su postura sobre diferentes temas como el regreso de Trump a la Casa Blanca y asegurar que ambos países mantendrán buenas relaciones. En estas primeras 15 semanas, Sheinbaum ya se presentó como Jefa de Estado en una convención internacional y sigue recorriendo el país cada fin de semana, como su antecesor Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué le espera?

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- El jueves 9 de enero se cumplieron los primeros 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum, la primera mujer Presidenta en la historia de México. A lo largo de estas 15 semanas, o 3 meses con 8 días, la mandataria ha delineado las prioridades de su administración y ha dejado claras cuáles son las posturas que mantendrá a lo largo del sexenio, sin dejar de lado el legado del expresidente López Obrador pero con su sello propio.

Los primeros 100 días de gobierno están marcados por la continuidad de políticas del sexenio anterior, pero con la marca de la mandataria. Seguridad, programas sociales, política exterior, fortalecimiento de la administración pública, avance el “Plan C” (en especial la elección judicial), continuar con la construcción “del segundo piso de la Cuarta Transformación”, han sido parte de lo prioritario.

El pendiente más grande, que se viene arrastrando desde sexenios pasados y se ha buscado revertir a partir de 2018, es el tema de la violencia, “el talón de aquiles” del gobierno federal. El académico y doctor en Historia, Lorenzo Meyer, señaló que no poder controlar el crimen organizado es uno de los mayores retos para Sheinbaum:

“Tenemos un talón de Aquiles enorme: no podemos controlar nuestro crimen organizado. No lo controló Andrés Manuel, no se pudo controlar. Hay territorios de México controlados por el narco, y un Estado-nación que se aprecie no puede permitir eso. Ese es el poder criminal. Ahí, Claudia Sheinbaum va a tener ya un enorme reto… Al concluir esta primera parte del Gobierno, lo ha hecho bien pero el horizonte está muy negro, sobre todo en relación con Estados Unidos”.

Las tres batallas bien libradas de Sheinbaum

Durante estos primeros 100 días del gobierno de Sheinbaum, de acuerdo con Elvira Concheiro, socióloga, académica y funcionaria pública mexicana, la mandataria ha librado tres importantes batallas: las intenciones del poder económico por desestabilizar el país al día siguiente de las elecciones, todo lo sucedido en torno al Poder Judicial y la reforma, y la relación con Estados Unidos y el regreso de Donald Trump.

“Una primera batalla fue la que al día siguiente de la elección dieron ciertos representantes del poder económico que podrían desestabilizar económicamente al país. Y la respuesta de la Presidenta fue muy serena pero muy importante, y eso dio confianza, y al mismo tiempo está teniendo una conducción de la situación económica con lo que por más que han intentado o que han apostado ciertas suposiciones y ciertos medios, tenemos un país con estabilidad, con crecimiento y sobre todo con muchas perspectivas”, dijo Concheiro.

La segunda batalla durante estos primeros 100 días, según el análisis de la socióloga, tiene que ver con la transformación del Poder Judicial: “a pesar de muchas provocaciones y de muchos berrinches se ha mantenido y yo creo que eso es muy importante en el país que reclama un nuevo poder judicial libre de corrupción, que no esté al servicio de los grandes poderes económicos”.

Como tercera “gran batalla” enfrentada por la Presidenta, para Concheiro es el tema de la relación con Estados Unidos, es específico, con el regreso de Donald Trump, que asume la Presidencia de dicho país el próximo 20 de enero. En esa línea, el doctor Lorenzo Meyer compartió que la mandataria se ha mostrado contrastante con Trump: “él tiene un discurso estridente, Claudia calmado, en pleno control, sin mostrar nervios, mucha calma, con control de la situación”.

“Ya ha expuesto que su objetivo es la defensa de la soberanía, ese es un concepto fácil de explicar teóricamente, difícil de llevarlo a la práctica. La soberanía de México es relativa, no puede ser enteramente soberano teniendo a ese vecino, como primera potencia del mundo, con una frontera de 3 mil 500 km, impresionante en lo militar, económicamente dependemos de ellos mucho, entonces mantener enteramente nuestra soberanía y hacer lo que queremos sin darle cuenta a nadie no se puede. Hay que estar negociando lo de la renovación del T-MEC, y los dos puntos que Trump ha usado mucho en su favor para generar una opinión positiva es atacar a México por los inmigrantes y por el crimen organizado”.

Seguridad, el reto

Sin duda alguna, el tema de la seguridad es otro que ha marcado la agenda de Sheinbaum, pues desde antes de su asunción como Presidenta, el 1 de octubre de 2024, ya circulaba un primer documento: “Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 días”, esto incluso antes de presentar sus 100 compromisos en el Zócalo. Este plan establecía las líneas maestras del gabinete de seguridad del Gobierno entrante, es decir, los esfuerzos desde el Ejecutivo para combatir la violencia en su primer trimestre, ese que esta semana terminó.

En dicho documento destacan los principales “focos rojos” de violencia del país, por la cantidad de asesinatos vinculados al crimen organizado, como Tijuana, León, Celaya, Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Chihuahua, Cajeme, Tlajomulco y Colima, además del área limonera de Michoacán y diferentes puntos de Chiapas. Pero como fueron transcurriendo las semanas, uno de los principales puntos para atender fue Sinaloa, por el aumento de homicidios tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

Así, la Presidenta decidió que cada 15 días, desde la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, se informaran los avances en seguridad y también, en noviembre pasado, el Congreso de la Unión aprobó la reforma al artículo 21 de la Constitución para ampliar las competencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), liderada por Omar García Harfuch, el encargado de dirigir y coordinar la estrategia nacional de Seguridad pública y el Sistema Nacional de Inteligencia.

La “supersecretaría” de Harfuch ahora tendrá capacidad de investigación de delitos que compartirá con el Ministerio Público y la Guardia Nacional. Y tendrá autorización para coordinar a los tres niveles de Gobierno y poder de fiscalizar los recursos federales que van destinados a los Estados.

Basado todo esto en la Estrategia Nacional de Seguridad que presentó durante los primero 100 días de gobierno, que contempla cuatro ejes de acción: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas. Pero, ¿qué se logró durante los primeros tres meses?

En el último informe de seguridad presentado en Palacio Nacional, el 17 de diciembre de 2024, García Harfuch explicó que se ha logrado un aumento en la detención de personas que estarían relacionadas con delitos de alto impacto, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y la incautación de grandes cantidades de drogas. En particular en Sinaloa, donde desde inicios de septiembre pasado aumentó la violencia entre las facciones del Cártel de Sinaloa tras la detención de “El Mayo”, se realizaron 21 acciones operativas que resultaron en aseguramientos históricos de drogas y la captura de 29 generadores de violencia solamente en esa entidad.

Pese a los esfuerzos durante los primeros 100 días de gobierno, México cerró 2024 con 26 mil 715 personas asesinadas, según cifras preliminares de las fiscalías estatales que se muestran en el Informe de Seguridad del Gobierno, un ligero incremento comparado con el mismo periodo de 2023, con una media de 70 asesinatos diarios.

Es probable que el número de homicidios aumente cuando se presenten las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el próximo 20 de enero.

Para Concheiro, el tema de la seguridad sí es un reto pero de la sociedad entera: “desde luego que el gobierno tiene que hacer su parte y es una parte muy sustantiva pero se está abordando sin intentar engañar a nadie, ni hacer actos espectaculares, sino más bien tomándolo con la seriedad, profundidad y complejidad que tiene. No va a ser de inmediato, son muchas décadas de un país que fue crecientemente haciéndose muy inseguro, muy violento y que desmontar esto cuesta muchísimo más. No sabemos cuánto tiempo nos va a llevar y lo que tenemos que estar midiendo no son esas cifras de cuántos muertos, sino cómo se está haciendo”.

La Reforma y Elección Judicial

Lo mencionó Elvira Concheiro como una de las batallas que la Presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó (sigue enfrentando) durante sus primero 100 días de gobierno: la reforma/elección del Poder Judicial federal.

Todo comenzó en febrero de 2024, mínimo, cuando el expresidente López Obrador presentó su paquete de reforma constitucionales y las envió al Congreso de la Unión, incluída la reforma al Poder Judicial que planteaba, principalmente, la elección de personas juzgadoras por voto popular. La entonces candidata de Morena a la Presidencia hizo campaña con ese paquete de iniciativas, identificado como “plan C”, y en cada plaza pública lo presentaba como parte de su estrategia de gobierno, así ganó las elecciones de junio con casi 36 millones de votos, más de los que incluso recibió su predecesor en 2018.

La reforma estuvo en medio del debate político y finalmente la madrugada del 11 de septiembre, fue avalada por mayoría calificada del Senado y enviada a los Congresos locales. Tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de septiembre, ya se podía hablar de una elección judicial pero continuaron los intentos por frenarla y hasta se discutió su constitucionalidad en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ya como Presidenta, Claudia Sheinbaum se mostró firme a la realización de la elección de personas juzgadoras asegurando que siendo texto constitucional, el proceso no puede detenerse y que el próximo 1 de junio comenzará la transformación del Poder Judicial de la Federación, una innovación, de acuerdo con Lorenzo Meyer:

“El juego está muy abierto en el Poder Judicial porque se van a elegir a los miembros desde arriba hasta abajo algo que no se da en otros sistemas. En ese sentido, se está innovando a escala mundial, y esa innovación conlleva una responsabilidad: no se puede fallar en la construcción de un nuevo Poder Judicial mexicano pero el punto es que se rompió el último bastión del régimen y esto lo está manejando Claudia muy bien”.

¿Qué esperar los próximos meses del sexenio de Sheinbaum? Elvira Concheiro opinó que, luego de estos 100 días, serán de trabajo intenso, desde los resultados hasta las iniciativas y desarrollo de proyectos: “lo que necesitamos es un país organizado, no solamente bien enterada sino que se involucre y tome en sus manos muchas de las acciones que ahí están puestas. Este país se tiene que hacer cada vez más comunidad, acá es un trabajo más colectivo y por el bien de todos”.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez/ Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.