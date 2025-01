DISCURSO ÍNTEGRO ¬ Estoy dedicada en cuerpo y alma al bien de nuestro pueblo: Claudia.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó este domingo su informe de los primeros 100 días de Gobierno desde el Zócalo de la Ciudad de México. Te invitamos a leer los logros de su administración y el discurso íntegro en el que reafirmó su compromiso con el pueblo.

Con un acto multitudinario al que asistieron más de 350 mil personas, según cifras oficiales, la mandataria federal delineó los avances de su administración y los objetivos que marcarán los próximos seis años de Gobierno.

La Presidenta aseguró que su administración dará continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación iniciado por Andrés Manuel López Obrador, con un enfoque de “humanismo mexicano”.

Sheinbaum inició su mensaje subrayando los cambios al Poder Judicial aprobados en los últimos meses, los cuales permitirán la elección de jueces, magistrados y ministros. Enfatizó que estas reformas son esenciales para combatir la corrupción y garantizar justicia para el pueblo.

"Que no haya dudas, el Poder Judicial será autónomo", enfatizó la Presidenta.

Además, señaló que si el objetivo hubiera sido controlar la Suprema Corte, hubieran hecho una reforma al estilo del expresidente Ernesto Zedillo que, con la alianza del PRIAN en el año 1995 desapareció la antigua la Corte y nombró una nueva.

La mandataria federal anunció un nuevo modelo de ingreso a la educación media superior, que será presentado próximamente, y recordó que ya se han abierto 40 mil nuevos espacios en ese nivel educativo.

"Como nos comprometimos, vamos a aumentar en 200 mil nuevos lugares la atención a media superior y 330 mil lugares para nuevos universitarios que reciban educación gratuita en el país. La educación es un derecho, no es un privilegio ni una mercancía", resaltó.

También adelantó la creación de seis nuevos campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y el lanzamiento de la Beca Rita Cetina, que beneficia a estudiantes de secundaria.

En un gesto hacia la comunidad artística, Sheinbaum aseguró que su Gobierno mejorará las condiciones salariales de los docentes del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La Presidenta reiteró su compromiso de convertir a México en una potencia científica.

Detalló avances como el desarrollo del auto eléctrico Olinia, la instalación de grupos científicos para fabricar aviones no tripulados y boyas marinas, y la creación de fábricas de software libre e inteligencia artificial.

“En México, la ciencia será un motor de desarrollo. No dependemos de nadie más para construir nuestro futuro”, afirmó.

En materia de vivienda, Sheinbaum anunció la construcción de un millón de casas para familias que ganan hasta tres salarios mínimos, así como la eliminación de redes de corrupción en el Infonavit.

Respecto a los programas sociales, destacó que 13.2 millones de adultos mayores y dos millones de personas con discapacidad recibirán apoyos económicos.

Además, prometió que el salario mínimo alcanzará el valor de 2.5 canastas básicas para el año 2030.

La Presidenta presentó avances en su estrategia de seguridad, que se basa en cuatro pilares: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación entre niveles de Gobierno.

Según Sheinbaum, estos esfuerzos han reducido los homicidios dolosos en un 16 por ciento en los últimos meses.

Sheinbaum afirmó que la relación con Estados Unidos será de respeto y cooperación, pero “nunca de subordinación”. Subrayó que México continuará siendo una nación soberana e independiente.

Asimismo, detalló que la Inversión Extranjera Directa llegó a cerca de 39 mil millones de dólares, y que este año las y los mexicanos en Estados Unidos enviaron a sus familias cerca de 65 mil millones de dólares. "Son héroes y heroínas de la patria".

Claudia Sheinbaum dedicó parte de su discurso a las mujeres, destacando su capacidad para liderar y transformar.

"A quienes afirman que las mujeres no gobernamos porque no tenemos capacidad o inteligencia, a los que con cobardía no pueden reconocer que las mujeres somos personas, les decimos que así como llevamos un hogar, así como somos madres y abuelas, también tenemos la fuerza, la entereza, el temple y la capacidad para ser bomberas, ingenieras, astronautas, doctoras, abogadas y Comandantas Supremas de las Fuerzas Armadas", afirmó la Presidenta.