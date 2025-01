SONDEO ¬ "Que no quite el dedo del renglón”, piden mexicanos a Claudia tras 100 días

“La admiro porque es una mujer muy preparada”, aseguró Ana Félix, una mujer de 60 años habitante del norte de la Ciudad de México, mientras que otras personas consultadas coincidieron en que los grandes retos del Gobierno serán la seguridad y cuidar la relación con Estados Unidos.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).– En sus primeros 100 días de Gobierno, la alta aprobación a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se muestra en encuestas y en la simpatía de ciudadanos que buscan saludarla o darle regalos en eventos públicos. Algunos habitantes celebran la postura que ha mantenido ante las amenazas a México de Donald Trump, el Presidente electo de Estados Unidos; otros coinciden en que el gran pendiente es garantizar la seguridad en todas las entidades, mientras que para algunos, aún no ha pasado suficiente tiempo como para celebrar triunfos.

Sheinbaum Pardo asumió la Presidencia el pasado 1 de octubre con el respaldo de 35 millones 924 mil 519 de personas, lo que la convirtió en la persona más votada por el cargo en la historia de México. La encuesta nacional que realizó Buendía & Márquez para El Universal publicada esta semana le da una aprobación del 77 por ciento; y, de acuerdo con las encuestadoras De las Heras Demotecnia y Enkoll –en un ejercicio realizado para El País y W Radio–, la Presidenta cierra sus 100 primeros días de Gobierno con la aprobación del 80 por ciento de la población.

En el atrio de la Basílica de Guadalupe, visitado por turistas nacionales y extranjeros, tanto curiosos como simpatizantes se acercaron a las vallas del evento de desarme que este viernes encabezó la Presidenta, quien al término se acercó a saludarlos entre gritos de “Claudia, te queremos”, “gracias” y “¡Presidenta, Presidenta!”.

Mientras la mandataria daba su discurso sobre el canje de armas por dinero y juguetes para garantizar menos violencia, Ana Félix la escuchaba hasta atrás de la carpa. La mujer de 60 años compartió que la ha seguido desde que era Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por lo que la llama “La Jefa Claudia”.

“Yo la estoy siguiendo desde que fue Jefa de Gobierno. Yo vengo de Chalma de Guadalupe (Cuautepec, CdMx), me traigo mi grupo, vengo apoyando a ella y ahorita la ando apoyando porque es un ejemplo de mujer lo que está haciendo. Estamos teniendo más protección a las mujeres y más que nada es un orgullo poder apoyarme en ella, es un ejemplo a seguir para mí. Yo siempre le he dicho ‘La Jefa Claudia’. La admiro porque es una gran mujer, una mujer muy preparada y siempre la voy a apoyar”, aseguró.

Acompañada de su hija, Ana Félix aseguró que los primeros 100 días de su Gobierno federal “ha hecho un trabajo muy excelente”, sobre todo en la protección y apoyo económico a las mujeres. Sin embargo, pidió mayor atención al sistema de salud pública y a los niños en situación de calle porque “como ella dice, los niños son el futuro de México”.

“Yo gracias a Dios tengo seguro porque mi esposo me pensiona, pero hay muchas personas que no tienen seguro y van al del Gobierno y a veces no los atienden bien. Eso es lo que me gustaría, que la Jefa Claudia se enfocara mucho en eso”, afirmó.

Alejandro, por su parte, se acercó a las vallas a preguntar de qué evento se trataba. Originario de Puebla, visitó la Basílica de Guadalupe para dejar una vela. Al explicarle que se trataba de un canje de armas por juguetes para niños y dinero comentó que lo ve bien para garantizar más seguridad.

El programa “Sí al desarme, sí a la paz” fue retomado este viernes 10 de enero en el marco de un informe de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Gobierno de Estados Unidos que reconoce el tráfico de armas desde Texas, Arizona y California al norte de México, las cuales son utilizadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.

“Sí, está trabajando bien. Viene con las ideas de López Obrador, ojalá que todo siga bien, que los impuestos no suban, lo que es el gas, el diésel, la gasolina. Que sea mejorar o como está, pero no quitar el dedo del renglón. Ahí va, ahí va. Mi jefa [mamá] ya recibe su ayuda del Gobierno, de la tercera edad, es un apoyo para ella porque ya está grande, tiene 74 años. Mis sobrinos y familiares que están estudiando tienen becas y es un muy buen beneficio para ellos. Qué bueno [lo del desarme], es buena acción, es para seguridad de uno. Entre menos armas, más seguridad para la gente”, dijo.

Los retos de Sheinbaum: seguridad y la relación con EU

La encuesta de Enkoll publicada esta semana mostró que la inseguridad y el narcotráfico se mantienen como las mayores preocupaciones de las y los mexicanos, según el 45 por ciento de los encuestados. La seguridad pública se presentó como el mayor desafío de la administración en los resultados de Buendía & Márquez, y 74 por ciento de las personas encuestadas por De Las Heras Demotecnia aprobaron el combate a la inseguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Me ha gustado que ahí la va llevando. Muchos le tiran pero pues poco a poco tiene que ir saliendo ella, aunque sí me gustaría que le pusieran un poco más de empeño a la seguridad, más en los estados donde hay tanta violencia, es lo único que pediría para que pueda estar mejor el país, en todos los estados que hicieran algo sobre la seguridad", opinó Ana María Andrade, una mujer de la tercera edad que vive en Benito Juárez, un bastión del Partido Acción Nacional (PAN) en la CdMx.

Carlos, quien también es de esa demarcación, consideró que la Presidenta "está completamente capacitada para el puesto" y dijo que le gustaría más coordinación con el Gobierno local para tener espacios más seguros.

Él también destacó la postura del Gobierno de México ante Donald Trump, quien ha amenazado con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, criminaliza a las personas migrantes y cuestiona la presencia de grupos de crimen organizado en el país.

"En estos días de su Presidencia se ha visto un cambio significativo en la parte internacional, creo que sí es importante que tengamos esa parte de presencia ante EU, como está haciendo con el Presidente electo Trump, en el aspecto de que no nos estamos dejando, eso es excelente".

A nivel nacional, los datos de la encuestadora De las Heras Demotecnia mostraron que 61 por ciento de la población aprueba la relación de la Presidenta Sheinbaum con Estados Unidos y Donald Trump; además, un 62 por ciento indicó que la relación entre ambos gobiernos debe ser "respetuosa e institucional", mientras que un 22 por ciento se tornó hacia una relación "cercana y amigable".

"Creo que por lo menos la imagen que [Claudia Sheinbaum] ha dado a nivel nacional e internacional, a diferencia del Gobierno anterior, como mujer se ha podido posicionar de una forma verbalmente más elocuente y más abierta de lo que habíamos visto antes, creo que fue un buen comienzo. Esperemos que haga cosas que se le agradezcan al final", opinó Margarita Beltrán, habitante de capital.

Habitantes piden que Sheinbaum cumpla compromisos

Para Filiberto Paniagua, de la Alcaldía Cuauhtémoc, no es necesario celebrar los primeros 100 días de administración porque "aún hay muchas cartas pendientes".

“Es un triunfalismo absurdo que quiere hacer el Gobierno para justificar su mal o bien desempeño. La verdad es que los resultados que se están viendo hasta el momento no son satisfactorios. Al final de cuentas creo que falta mucho por hacer y nos toca a todos trabajar", opinó desde el centro de la Alcaldía Benito Juárez.

En contraste, Sandra González consideró que las cosas marchan bien, pero se necesita más tiempo para avanzar y cumplir los compromisos que hizo la Presidente al llegar al cargo.

“Yo pienso que hasta ahorita todo ha marchado bien a todo lo que dijo, siento que ha estado bien. Sí faltan muchas cosas, pero creo que es con el paso del tiempo como vaya avanzando".

En la Basílica de Guadalupe, Alan y su novia, que están de visita en la CdMx desde Tampico, Tamaulipas, miraban a lo lejos a la Presidenta Claudia Sheinbaum desde las vallas colocadas en el evento de desarme.

El joven de 22 años mostró entusiasmo por la oportunidad de verla en persona y no solo a través de videos o fotos. Dijo que el domingo también acudirán al Zócalo para escuchar su informe de los primeros 100 días de Gobierno porque, afirmó, el país no se arreglará en dos sexenios, el de López Obrador y Sheinbaum, sino en unos dos o tres más.

“Ha actuado muy bien, está cumpliendo lo que dice, está haciendo la Cuarta Transformación. Me gustaría que se centrara un poco más en la salud y en la educación porque no me gusta el sistema de educación pública que está llevando a cabo ahorita, porque no le ponen empeño los maestros, la educación de los maestros no es la adecuada para enseñar a los jóvenes. De necesidades particulares en Tampico… el crimen organizado, con eso. Todo lo demás está muy bien en Tampico”, aseguró.

Este domingo 12 de enero la Presidenta Sheinbaum dará un informe sobre sus primeros 100 días en el Zócalo de la Ciudad de México, donde compartió sus 100 compromisos el 1 de octubre pasado.

Dulce Olvera y Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/dulce_olvera_y_montserrat_antunez/