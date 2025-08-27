RADICALES ¬ Salinas Pliego, Lilly Téllez y "El Mayo" son vitaminas para la oposición

En esta entrega de RADICALES se abordaron las recientes polémicas protagonizadas por la Senadora Lilly Téllez y el empresario Ricardo Salinas Pliego quienes mantienen una campaña de ataques y falsos señalamientos en contra de la 4T. ¿Cuál es su objetivo? ¿Podrán desbalancear al gobierno? Estas y otras preguntas se abordaron en este programa.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- El empresario Ricardo Salinas Pliego, la Senadora Lilly Téllez y la detención del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada se han convertido en vitaminas para una oposición que busca por todos los medios fuerzas para hacer frente al Gobierno de la Presidenta Claudia Shienbaum Pardo y la llamada Cuarta Transformación (4T), sostuvieron Daniela Barragán, Meme Yamel, Álvaro Delgado y Héctor Alejandro Quintanar en el programa RADICALES que se transmite en el canal SinEmbargo Al Aire.

"¿Es Lilly Téllez o no el fondo del asunto? Si la vemos desde un asunto muy general es una Senadora mas en México. Creo que en el siguiente periodo vamos a ver una lucha de quién se queda con el liderazgo de la oposición. No va a ser Jorge Romero Herrera, no va a ser Alejandro Moreno Cárdenas, no se si se atreva a levantar la mano otra vez Claudio X. González, pero por el momento ya tenemos a Lilly Téllez haciendo todo ese esfuerzo, yendo a Fox News, el brazo mediático de la derecha y ultraderecha estadounidense y el medio favorito de Donald Trump", afirmó Daniela Barragán.

La periodista pidió poner atención no solo a una mujer como Lilly Téllez, sino a quien se encuentra detrás de ella y que lleva tiempo posicionado como un ferro opositor del gobierno: Ricardo Salinas Pliego.

"Hay que ponerle atención porque viene respaldada por un personaje como Ricardo Salinas Pliego que no solamente es el dueño de TV Azteca, tiene también un brazo ideológico y político en México, en nuestro continente, incluso brazos que llegan a otros continentes y quieren recuperar nuestro país. No solo es la batalla por no pagar los 74 mil millones de pesos que debe, sino hacerse de poder, poner toda la estructura poner todo lo que él viene arrastrando".

Por su parte, Álvaro afirmó que en realidad Lilly Téllez es una extensión de Ricardo Salinas Pliego y solo busca replicar sus acciones para ganar notoriedad.

"Lilly Téllez no es nadie. Lilly Téllez es un Senadora que llegó a ese cargo gracias a Andrés Manuel López Obrador. Lilly Téllez es una empleadilla mediocre del poder fáctico que representa Ricardo Salinas Pliego. Lilly Téllez podrá ser una Margarita Zavala, que sabe hablar, en términos de su conservadurismo. Lilly Téllez es, efectivamente, un rostro de la derecha. Lilly Téllez sí es escandalosa, es estridente, pero es Salinas Pliego vestido de mujer. Lilly Téllez es en realidad Ricardo Salinas Pliego".

El periodista dijo que hay que poner especial atención en el empresario pues en este momento representa a un personaje que tiene posibilidades reales de convertirse en presidenciable.

"Donde creo que hay que poner énfasis es en Salinas Pliego, no solamente en términos en la deuda que él sabe que va a tener que pagar, sino en todos los intereses que él articula y que aspira en articular en una forma mas amplia. Ricardo Salinas Pliego es hoy, aunque diga que no quiere ser candidato presidencial, él sí es mas una posible candidatura que su empleada Lilly Téllez".

La Senadora Lilly Téllez habló en un par de ocasiones con Fox News, donde solicitó la "ayuda" de Estados Unidos para combatir al narcotráfico; además calificó como "narcogobierno" al de México, encabezado por Claudia Sheinbaum.

Téllez apareció en programas de la cadena Fox News para hablar de la posible intervención en México contra los cárteles, como ha amenazado en distintas ocasiones el Presidente Donald Trump. En la primera, sostuvo que sí se necesitaba su ayuda. En la segunda, acusó que en México hay un "narcogobierno", lo que provocó las fuertes críticas entre legisladores oficialistas, que la calificaron como "traidora a la Patria".

En respuesta, la Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que se vaya a solicitar el desafuero de la Senadora panista Lilly Téllez, luego de los comentarios que hizo.

"No. Falso", respondió en su conferencia matutina de este lunes. Sheinbaum recordó que el viernes pasado dijo que "estaba mal" lo que había hecho Lilly Téllez. "Que no podía sacarse de contexto que un Senador fuera a pedir la intervención. Después ella lo minimizó, dijo: ‘Ayuda, no intervención’. Pero de todas maneras dije que no me parece correcto y hubo un tema en redes y gente que se organiza", precisó.

"Ni es nuestra intención desaforarla ni hacer una denuncia, ni mucho menos. Pero sí es importante que el pueblo de México sepa quién es quién. Porque las disputas que hay en México se resuelven en México. Cómo ir al exterior a pedir apoyo por parte de una Senadora de la oposición. Pues no. Hay que ponerla en su contexto, pero no tiene por qué victimizarse", agregó Sheinbaum.

En tanto, el empresario Ricardo Salinas Pliego, reveló que tiene demandado al expresidente Andrés Manuel López Obrador por el supuesto incumplimiento de un acuerdo que según establecía un pago de siete mil 500 millones de pesos (mdp) por parte del dueño de Grupo Elektra para saldar su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Tengo demando al expresidente por incumplimiento de contrato porque teníamos un contrato perfectamente claro. Vino el Procurador Fiscal, vino el Secretario de Gobernación, y en presencia de los dos teníamos un acuerdo y se echaron para atrás", declaró Salinas Pliego en una entrevista con el periodista Ramon Alberto Garza.

Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil millones de pesos de impuestos que litiga desde 2008 para no pagar, cuya nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en definitiva.

El empresario ahondó que su adeudo de más de 74 mil millones equivale a cinco años de utilidades. "¿Por qué me quieren quebrar? Porque soy una voz incómoda para el régimen morenarco", señaló.

Siempre he denunciando la corrupción, sobreviví a un atentado y continué luchando por la justicia en México. Se equivoca @Claudiashein No me intimida.

Digo la verdad, en defensa de los mexicanos. Entrevista de hoy, en vivo, muy temprano con @RCamposDuffy en @FoxNews 👇 pic.twitter.com/XLQYtMZFqv — Lilly Téllez (@LillyTellez) August 24, 2025

Al respecto, Héctor Alejandro Quintanar afirmó que quienes ven a estos dos personajes como héroes en realidad tienen una percepción alterada de la realidad.

"En términos reales, son clavos ardientes y que del otro lado los vean grandes es una distorsión de la realidad mas o menos también como a los que ven a la dictadura en la 4T y ven a sus héroes en estos personajes".

Quintanar indicó que detrás de este asunto de tratar de enaltecer a Lilly Téllez lo que hay en realidad es el deseo de Ricardo Salinas Pliego de meterse en la política para resolver con el poder político sus problemas con el SAT.

"Este asunto de Lilly Téllez me parece que lo que está detrás es obvio, es una especie de construcción de una probable candidatura presidencial de este personaje que es Ricardo Salinas Pliego. Hay que plantearlo de un modo muy análogo a lo que ocurre en Argentina, alguien que no la hizo de economista se tiene que meter en la política para saciar sus mas viles complejos. En el caso de México es notorio que Salinas Pliego no ha sido un buen empresario, deudor, sus empresas están en quiebra, ¿cuál es la salida que le queda para recuperarse? La política. Lo que en economía no ha hecho bien lo tiene que lograr a través de artimañas que solo el poder político le puede conceder".

Finalmente, Meme Yamel afirmó que a pesar de todas sus acciones, es probable que Ricardo Salinas Pliego decida no ser candidato a la presidencia para cederle su lugar a alguien mas y así seguir operando desde las sombras.

"No sé si Salinas Pliego vaya a ser candidato, es lógico que quiere un proyecto presidencial. Yo sí creo que el poder reside detrás de la figura de poder, pero Salina Pliego prefiere ser el poder mediático, el que dé muchos rollos y el que haga mucho show, pero no necesariamente lo veo siendo candidato, lo veo detrás de un candidato, tampoco sé si esa candidata puede ser Lilly Téllez".

Meme señaló que todos estos ataques y guerra de descalificaciones contra el gobierno solo muestran la desesperación que existe dentro de la oposición.

"Están tan debilitados como oposición que se van a colgar de la ola, se van a trepar en ella porque no han encontrado su rumbo y eso fue lo que le abrió la puerta a la ultraderecha".