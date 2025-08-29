¿El 1 de septiembre es día feriado? Esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo

28/08/2025 - 9:15 pm

¿No sabes qué se celebra este 1 de septiembre y por qué muchos creen que es feriado? Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- Septiembre inicia con múltiples conmemoraciones para México, como las fiestas patrias, y el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, cada año surge la misma pregunta entre la población sobre si el 1 de septiembre es día feriado.

Aquí te explicamos qué se celebra y si es un día de descaso oficial en México.

¿El 1 de septiembre es feriado en México?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la respuesta es "no". El Artículo 74 establece los días de descanso obligatorio en 2025 y en dicha lista no figura el 1 de septiembre, por lo que no hay suspensión de labores en centros de trabajo ni en escuelas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

Pese a ello, la confusión surge porque el 1 de septiembre coincide con el Informe Presidencial, previsto en el Artículo 69 de la Constitución, a fin de rendir cuentas al Congreso de la Unión y la ciudadanía. No obstante, este evento no implica la falta de actividades laborales ni académicas.

A raíz de ello, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recordó cuáles son los verdaderos días de descanso obligatorio para 2025 y precisó que sólo en esas fechas corresponde la suspensión de actividades y el pago especial en caso de laborar:

  • 1 de enero.
  • 3 de febrero.
  • 17 de marzo.
  • 1 de mayo.
  • 16 de septiembre.
  • 17 de noviembre.
  • 25 de diciembre.

¿Qué pasa si las personas trabajadoras laboran un Día de Descanso Obligatorio ?

Según el Artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, tanto personas empleadoras como personas trabajadoras deberán determinar el número de trabajadoras y trabajadores que deban prestar sus servicios el Día de Descanso Obligatorio.

El Artículo 74 establece los días de descanso obligatorio en 2025 y en dicha lista no figura el 1 de septiembre, por lo que no hay suspensión de labores en centros de trabajo ni en escuelas. Foto: Especial

Las personas trabajadoras que deban presentarse a laborar de manera habitual tendrán derecho a recibir independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado, es decir, un salario triple.

Además, si un día de descanso obligatorio cae en domingo, la persona empleadora deberá cubrirle a la persona trabajadora el pago de la prima dominical señalado en el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo.

