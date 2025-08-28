México suspende importación temporal de calzado terminado; afectaba industria: Ebrard

El Gobierno de México publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación mediante el cual se suspende la importación temporal de calzado terminado, con el objetivo de beneficiar a la industria nacional.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- Con el fin de beneficiar a la industria nacional, el Gobierno de México anunció la suspensión temporal de calzado terminado, medida que entró en vigor a partir de hoy, mediante la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que fue dada a conocer por el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

"El día de hoy se publica en el Diario Oficial el decreto que suspende la importación temporal de calzado terminado que se estaba trayendo a México y que la Presidenta ordenó que no fuese así, porque perjudica la industria nacional", informó Ebrard durante la conferencia matutina que encabezó la mandataria federal este 28 de agosto.

Desde Palacio Nacional, el funcionario, así como la Presidenta Claudia Sheinbaum, explicaron que la importación temporal se da cuando algún producto entra al país de forma transitoria, es decir, no se queda en México para su comercialización, sino que es enviado a otros países, lo cual termina por afectar a la industria y la economía nacional, pues este tipo de productos no pagan impuestos.

"¿Qué es la importación temporal? Es un régimen que permite la importación, como su nombre lo dice, por un tiempo determinado para integrar ese calzado a algunos de los productos que se exportan. Entonces estaba permitido que se trajera calzado terminado para importaciones temporales", apuntó el titular de Economía en la mañanera del pueblo.