ENTREVISTA ¬ El PRIATO está en el Estado y su corrupción sigue boyante: Muna Dora

En entrevista con "Los Periodistas", la auditora forense Muna Dora Buchahin señaló que el más claro ejemplo de la presencia del PRIATO dentro del sistema son los intercambios de favores que hace el Auditor David Colmenares, quien tendría que estar fiscalizando a todas las instituciones del Estado.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– “El PRIATO está dentro del propio Estado y en cualquier momento se van a apoderar de todo”, denunció la auditora forense Muna Dora Buchahin, quien denunció cómo siguen dándose pactos de poder como ha sucedido con el Auditor Superior David Colmenares, quien a cambio de seguir en su cargo “tiene incrustados a medio mundo de familiares de los diputados”.

“El PRIATO está dentro del propio estado. No nos engañemos, ahí están adentro y en cualquier momento en un futuro se van a apoderar de todo. ¿Cómo es posible que estas personas que dejaron y fueron parte de la permisividad de más de 45 años de corrupción en este país sigan?”, cuestionó la doctora Muna Dora en entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire.

La auditora forense Muna Dora Buchahin expuso cómo el más claro ejemplo son los intercambios de favores que hace el Auditor David Colmenares, quien tendría que estar fiscalizando a todas las instituciones del Estado.

“Les conviene que siga Colmenares, no hay ninguna otra razón y él ya hizo su ruta por todo el país con los gobernadores a modo, porque sí hay muchos a modo, en donde hay cero observaciones. Muchísimos de Morena. Eso es lo que uno no acaba de entender, los que estamos en pos de un mejor país. ¿Por qué seguimos encubriendo a estos depredadores?”, refirió. “Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, San Luis Potosí, o sea, y cero observaciones, ¿cómo puede alguien salir a decir que hay cero observaciones? Eso es imposible, imposible”.

Muna Dora indicó, por ejemplo, cómo en este intercambio de favores el Diputado Ricardo Monreal logró que su amigo José Manuel del Río Virgen fuera nombrado director de Control Interno y Evaluación Técnica de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, una posición desde la cual puede controlar al propio Colmenares.

“Monreal es lamentable como colocó ahí en la unidad de evaluación y control a este personaje Del río”, expresó. “Hoy tener en la Comisión de vigilancia que es quien decide los bienes y los males de la Auditoría Superior nos muestra que están sometidos, porque a cambio de que no hagan nada con Colmenares, tiene más de 3 MIL 500 millones de presupuesto al año, pues no fiscaliza y queda bien con todos”.

Y cuestionó en la misma plática: “¿Y qué pasa? Bueno, pues que para poder investigar la corrupción hay que conocer la corrupción. Y si tú eres el corrupto de adentro y no solamente no digas la corrupción, no la entiendes, la propicias, pues no no habrá en bajo ninguna circunstancia hechos que permitan que se generen estos resultados y pueda saber, no solamente la presidenta en el poder ejecutivo, sino el presidente en el poder judicial y en su caso el poder legislativo dónde está la corrupción”.

“Yo sí pienso que en este país que tiene a una Presidenta decidida a la lucha contra la corrupción, veo que muchos no le hacen eco, tendríamos que hacer un gran análisis de cómo podemos nosotros quitar estos estorbos y regresar de veras la ética a la vida pública. Ese es el plan anticorrupción que presentó para ella”, ahondó.